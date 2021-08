Semana de agitação e mudanças: previsões astrológicas de 9 a 15 de agosto

As previsões astrológicas para a semana começam com um resumo de tudo o que vem por aí entre 9 e 15 de agosto. Prepare-se, serão dias intensos, pois a semana começa com Lua Nova, mas também teremos o lado sonhador aflorado e uma tendência à dispersão.

A semana de fase lunar nova traz agitação e busca por mudanças. Culpa da quadratura entre Sol e Urano, que vem desde a semana passada e segue até a terça-feira (10).

A seguir, entenda melhor sobre todos esses aspectos para saber a melhor forma de agir ao longo da semana. Mas lembre-se que as previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral, portanto, são tendências que podem ser sentidas por todos.

As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

As previsões astrológicas para a quadratura de Sol com Urano

Até terça-feira (10), o Sol quadra Urano, aspecto que já vem da semana passada e que pode ter causado agitação, acontecimentos imprevistos, questionamentos, assim como impulso por mudanças.

Ele está presente na Lua nova de 08/08, cujo mapa astral vai reverberar até 06/09, início da próxima lunação.

Por isso, observe como levar este aspecto agitado durante o mês dentro de você. A Lua Nova aconteceu em Leão, cujo lado positivo é o aumento da vitalidade e da criatividade.

No contexto coletivo, o efeito de Sol/Urano é o mesmo, de grande agitação, além de propensão a protestos e situações inesperadas no espaço de um mês.

Mercúrio em oposição a Júpiter

De terça (9) a quinta-feira (12), Mercúrio, planeta do plano mental e do cotidiano, se opõe a Júpiter. Mercúrio é o. Por isso, essa combinação pode trazer, como negativo, uma tendência ao exagero no plano mental, dispersão e excesso de atividades no cotidiano.

Como Mercúrio rege a comunicação, notícias também podem ser exageradas e mais gente pode ficar como “dono da verdade”.

Há também tendência ao falatório e à verborragia. Assim, vai ser preciso um pouco de disciplina para voltar aos eixos, produzir e buscar estímulo, mas sem se espalhar demais, o que é um dos desafios deste aspecto.

Do lado positivo, Mercúrio/Júpiter gera entusiasmo e acende o otimismo nas ideias. Há um desejo de progredir e ir além. Só vai ser preciso avaliar algumas situações com mais cuidado, para não superestimar algo ou cometer exageros.

Mercúrio ingressa em Virgem

Depois de um período em Leão (27/07 a 11/08), Mercúrio ingressa em Virgem na quarta-feira (11), onde fica até o dia 30 deste mês.

Mercúrio tem a ver com a forma de pensar. Em Leão, se inclina ao prazer e ao lazer e, estando em um signo do elemento Fogo, tende a ficar mais espontâneo e inflamado, sendo que o aspecto do tópico acima realça ainda mais esta característica.

Em Virgem, um dos dois domicílios de Mercúrio, isto é, um dos dois signos em que o planeta rege e no qual fica muito bem, o pensamento se esfria em relação ao posicionamento anterior.

Pois Virgem é um signo mais pragmático e técnico, pertencente ao elemento Terra. Assim, Mercúrio em Virgem tende a avaliar com mais tecnicidade as questões.

Além disso, é um posicionamento bastante voltado a encontrar formas de resolver problemas, e com um grau de observação e detalhismo. O plano mental também se volta naturalmente para assuntos práticos, tais como trabalho, saúde, sistemas, etc.

O trânsito de Mercúrio em Virgem favorece a produção de trabalhos mais minuciosos e complexos, além de ser ótimo para adquirir habilidades práticas e entender melhor de assuntos.

Vênus em oposição a Netuno

Vênus faz dois aspectos nesta semana: uma oposição com Netuno até a quinta-feira (12) e um trígono com Plutão até sábado (14).

O primeiro nos deixa mais carentes e/ou sonhadores. Sentir falta de alguma coisa é a cara de Vênus/Netuno, seja de alguém do passado ou mesmo de alguma coisa que nunca aconteceu.

Com forte inclinação para a contemplação, este aspecto reforça a oposição Mercúrio/Júpiter e traz uma vibe de curtir ficar vendo série, de ficar sentado em uma cadeira na praia ou de qualquer coisa semelhante. Porém, alguns sentem uma preguiça maior para o trabalho sob esta influência.

Dada a uma maior sensibilidade, há mais potencial de decepção nas relações interpessoais durante estes dias.

E é um aspecto que pede cuidado com compras, que tendem a ser feitas sem avaliar tão bem e, com isto, sujeitas a enganos. Fica mais fácil, por exemplo, cair em truques de marketing ou na conversa do vendedor.

O dinheiro pode escoar mais facilmente por estes dias, por isso, atenção com gastos. E, se desejar firmar parcerias neste momento, avalie se os termos e condições delas estão bem claras para ambas as partes.

No amor, para quem estiver solteiro e conhecendo pessoas novas, fique atento se você não está idealizando o outro ao invés de querer enxergá-lo com mais realismo. Nas relações existentes, a demanda vai ser por maior delicadeza e cuidado.

Se você está ou não em um relacionamento, sempre vale combinar as previsões astrológicas com o seu Horóscopo Personalizado.

Trígono de Vênus com Plutão

O trígono de Vênus com Plutão, por sua vez, tem forte erotismo, o que pode turbinar relacionamentos recentes ou os existentes. É também um aspecto de ligação e intimidade nas relações em geral.

Nas finanças, pode indicar o fechamento de negócios em que ambos têm um ganho, mas atente para o que foi dito anteriormente, pois Vênus também se opõe a Netuno nesta semana.

