Você é filha da mãe ou filha do pai?

Você já ouviu falar sobre este conceito de filho da mãe ou filha do pai? Está afim de descobrir a quem você é mais leal e quais os impactos disto?

Na visão da Constelação Familiar, falamos basicamente sobre ser filha do pai ou filho da mãe, mas vou incluir filha da mãe e o filho do pai também pois muitas vezes estamos conectados na polaridade “certa”, ou seja, filho com pai (masculino com masculino) e filha com a mãe (feminino e feminino), mas estamos conectados na dor.

Quando digo “certa”, entre aspas, quero observar que é importante lembrar que não existe certo e errado na constelação. É necessário sempre abrir o campo para confirmar o que é o certo para cada família.

É óbvio que todos nós somos filhos de ambos nossos pais, mas muitas vezes acabamos vinculados com maior intensidade a um deles, como se a nossa alma “tomasse partido” e ocupasse o lugar ao seu lado, como forma de proteção, mesmo que estes estejam presentes.

Isto acaba gerando consequências na forma de agir no mundo e principalmente nos relacionamentos que escolhemos.

Quando uma mulher se torna a filha do pai?

Algo pode ter acontecido na relação de casal e deixou um buraco na energia do masculino. A filha, por lealdade, ocupa o lugar energético do masculino. O pai pode ter ido embora e a filha ocupou o seu lugar. Ou talvez o pai não tenha tido voz na família. Então, a filha sente este vazio e se conecta com o masculino.

Ela acaba tendo uma energia mais para fora, impositiva, responsável, não quer errar, busca reconhecimento, porque está no arquétipo do masculino. Isto pode impedir que ela se vincule com o feminino saudável, se aproxime da própria mãe e outras mulheres.

Que tipo de homens ela irá atrair?

Muito provavelmente ela irá atrair o filho da mãe. Homens sensíveis, carinhos, eternos Don Juan, conquistadores, que estão mais próximos da energia do feminino. Fizeram pactos com as suas mães.

Ambos a filha do pai e o filho da mãe precisam abrir mão do primeiro amor inconsciente: a filha do pai abrindo o vínculo com a energia do pai e o filho da mãe abrindo o vínculo com a energia da mãe, levando à reconexão do feminino saudável para a filha do pai e do masculino saudável para o filho da mãe.

E a filha da mãe e o filho do pai?

Estes já estão na conexão com a polaridade correta, no entanto, se conectaram através da dor do feminino para a filha da mãe e do masculino para o filho do pai.

A filha da mãe se torna uma mulher mais lenta, com pouca capacidade de decisão, cuidadora em excesso e que não sabe colocar limites. Algo pode ter acontecido para que a filha da mãe tenha decidido cuidar da mãe inconsciente. Isto impede que ela se conecte com o masculino saudável, se aproxime do próprio pai ou da energia do masculino, que sabe colocar limites, decidir e agir no mundo.

E o filho do pai muito provavelmente terá uma energia do masculino distorcido, agressiva e impaciente, conectado ao pai inconsciente.

A filha da mãe provavelmente atrairá um filho do pai. Ambos estão em desequilíbrio apesar de já estarem na polaridade correta e podem se sentir fracos energeticamente.

No final, sempre iremos atrair o parceiro que irá nos trazer equilíbrio e luz.

Se todos nós somos completos em nós mesmos em energia ying e yang, mãe e pai, ao atrair algum relacionamento iremos enxergar as características daquilo que jogamos para a sombra. Sempre buscamos o equilíbrio no inconsciente. O que nos irrita no outro é a nossa parte que estamos precisando desenvolver.

Como transformamos estas energias?

A filha do pai precisa liberar a conexão com o seu pai e com o masculino fora, buscar atividades conectadas ao feminino, perceber se não acha mulheres chatas e só tem amigos homens.

precisa liberar a conexão com o seu pai e com o masculino fora, buscar atividades conectadas ao feminino, perceber se não acha mulheres chatas e só tem amigos homens. O filho da mãe precisa liberar a conexão com a mãe, buscar atividades conectadas ao masculino, não preferir sempre ficar em grupos de mulheres e sempre ser o galã conquistador.

precisa liberar a conexão com a mãe, buscar atividades conectadas ao masculino, não preferir sempre ficar em grupos de mulheres e sempre ser o galã conquistador. A filha da mãe precisa exercitar o seu masculino, ter disciplina e aprender a colocar limites.

precisa exercitar o seu masculino, ter disciplina e aprender a colocar limites. O filho do pai precisa exercitar o seu feminino, aprender a lidar com a própria agressividade, se acolher e acolher os outros a sua volta.

Em todos os casos, mulheres se fortalecem na presença de outras mulheres saudáveis e homens também fortalecem a sua energia na presença de outros homens saudáveis.

Pessoas saudáveis sabem utilizar a polaridade feminina e masculina de suas personalidades sempre que necessário.

Conseguiu identificar quem você é?

Se sim, vai neste post aqui que eu fiz no meu instagram e me conta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália – Constelação (@natalia.torchio)

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Natália Torchio

Consteladora familiar e terapeuta holística . Já ajudou diversas pessoas a destravarem suas vidas com seus atendimentos, no momento somente online. Dá aulas gratuitas semanais no seu Instagram e também oferece curso online.

[email protected]