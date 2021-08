O que esperar do mês que começa com a Lua Nova em Leão

No dia 08/08, às 10h50, ocorre a Lua Nova em Leão, no grau 18. Analisando o mapa desta lunação para os brasileiros, podemos ver a possibilidade de algumas crises no âmbito coletivo. Uma vez que o Ascendente da Lua Nova em Leão está em Escorpião e Plutão, essas crises podem ocorrer para governantes e/ou cidades.

Além disso, a Lua Nova congela uma quadratura dos luminares com Urano, o que sempre aumenta as doses de acidentes, acontecimentos inesperados, protestos e rebeldia.

Neste artigo você pode entender o mapa astral da Lua Nova em Leão, com previsões para o coletivo e, ainda, ver qual área da sua vida pode ser ativada neste período.

Quando uma nova Lua Nova começa, um novo mês lunar tem início. Por isso, é feito uma mapa astral para a nova lua que traz tendências e previsões para o mês que começa no dia 8 de agosto, às 10h50. Para ver o início de cada lua, salve o calendário lunar 2021.

Sujeiras que não ficam debaixo do tapete durante a Lua Nova em Leão

Sempre que Escorpião está em destaque, como é o caso do mapa da Lua Nova em Leão, ao ocupar o Ascendente, situações que já vinham críticas podem chegar a culminância e também vir à tona sujeira debaixo do tapete. Isto pode ficar ainda mais evidente neste mês, em que o regente de Escorpião, o intenso Plutão, também está realçado, conjunto ao Fundo-do-Céu (casa 4) deste mapa.

Veja que potenciais tudo isto pode ter, lembrando que se está falando de uma situação coletiva, na qual você, seus amigos e familiares podem se enquadrar em alguns itens e, em outros, não.

Uma vez que o Fundo-do-Céu rege povo, casas, famílias, este pode ser um mês especialmente difícil com a presença de Plutão, com mais emergência de problemas envolvendo estes assuntos. Eles podem dizer respeito, por exemplo, a eventos climáticos, como geadas intensas que afetam a agricultura, até problemas econômicos que muitos ainda passam por causa da pandemia. Ainda que a vacinação contra o Covid-19 esteja avançando, Plutão nesta posição pode indicar ainda muitas infecções, internações e óbitos .

. Plutão se opõe ao Meio-do-Céu (casa 10), que rege autoridades e governantes. Isso siginfica dizer que essas figuras podem também enfrentar problemas, bem como forte oposição ou outros eventos. Também pode aparecer sujeira debaixo do tapete, como denúncias de corrupção em determinadas gestões ou do mau uso do dinheiro público.

Figuras de autoridade e/ou figuras familiares que já tenham propensão ao autoritarismo e/ou abuso de poder podem ficar com este traço mais visível neste mês. O mesmo pode acontecer em relacionamentos afetivos desgastados e com disputa de poder. Feminicídios e assédios infelizmente podem ficar ainda mais em destaque.

Algum familiar pode ter alguma crise, de saúde, material ou psicológica. Mas é um bom sinal que Plutão receba um aspecto harmonioso de Vênus em Virgem, simbolizando possíveis auxílios e ajudas. Também pode ser que você se veja em algum tipo de crise pessoal e emocional, lembrando que Plutão não cria crises, mas tão somente evidencia quadros que já não vêm bem. Novamente, a questão da ajude poderá ser valiosa aqui, inclusive profissional.

É um mês com chance de finalizações para algumas pessoas, seja para se despedir de algum ente querido ou outro tipo de finalização , como concluir um trabalho ou uma relação.

, como concluir um trabalho ou uma relação. Pode ser, também, que Plutão na Casa 4 fale em alguma situação a ser resolvida em casa, como um reparo emergencial.

Cirurgias também são possíveis para entes queridos que estejam precisando deste tipo de intervenção.

👍 O LADO POSITIVO DE UMA LUA NOVA COM ASCENDENTE EM ESCORPIÃO: não esconde nada, favorece a coragem e o enfrentamento. Traz força e regeneração para quem se dispuser a usar esta energia. Ajuda na tomada de decisões.

👎 O LADO NEGATIVO DE UMA LUA NOVA COM ASCENDENTE EM ESCORPIÃO: algumas pessoas entram em um looping interminável de crises e/ou reclamações, e não parecem sair disso durante aquele mês, seja por uma tendência interna ou por algum tipo de situação. Paixões e obsessões podem emergir.

Para finalizar o tema da Casa 4, que abriga Plutão: o sério Saturno está lá, podendo indicar a necessidade de responsabilidade e ordenamento nos temas regidos por este setor, tais como família, casa e vida emocional. Do lado negativo, para quem não estiver bem, Saturno, junto com Plutão, podem trazer um clima interno mais difícil, de certo peso.

Se a lunação é leonina, o que Leão vai te instigar?

Uma lunação leonina traz para o primeiro plano a necessidade de realização pessoal, das suas próprias vontades, de brilho, expressão, criatividade e prazer. Diferente do signo da lunação anterior, de 09/07, Câncer, que traz mais para dentro e para a vida particular, Leão, sendo regido pelo elemento Fogo, extroverte e leva para fora.

A Lua Nova vai acontecer no final da Casa 10 conjunta a Mercúrio já na Casa 11. Assim, há importantes realizações profissionais e de projetos que você vai desejar fazer, plantando algo para o futuro. Momento de boa visibilidade profissional. Outro ponto vai ser a relevância de grupos, amigos, coletivo e trocas!.

A Lua Nova conjunta com o comunicador e articulado Mercúrio vai reforçar o poder e a necessidade de comunicação, em um momento solar de muita evidência e “palco”, algo leonino. Assim, leoninamente, encha a sua bola e acredite em você mesmo!

Lua Nova uraniana: mudanças à vista

Outro fato importante é que a Lua Nova faz ângulo de tensão para Urano. Este importante e marcante aspecto do mapa de lunação pode se manifestar de muitas formas, a seguir vão algumas delas.

Se você quer e precisa de mudanças, não há melhor planeta para isto do que Urano. Há energia de guinada aqui, de mudanças e quebrar paradigmas.

Podem acontecer também mudanças não planejadas, como uma “explosão” de quem vem levando algo descontente há muito tempo, por exemplo.

A combinação Sol/Lua/Urano é altamente volátil. Figuras de autoridade e/ou famosas (regidas pelo Sol) tendem a agir de forma mais imprevisível e/ou passar por eventos imprevisíveis (um acidente, por exemplo) .

. No coletivo, o mês lunar pode ser marcado por imprevisibilidade e chance de prejuízos (destaque para Plutão), provocados, por exemplo, eventos climáticos, como fortes ventos que destelham casas.

Existe potencial de rupturas em parcerias ou eventos súbitos no que tange parcerias, tanto no coletivo como no individual. Exemplo: um ministro que é dispensado inesperadamente do governo, um casal famoso querido que se separa e surpreende os fãs. Alguém na equipe do seu trabalho que pede demissão.

Na vida pessoal, muitos casais também podem se decidir por uma separação, embora o processo possa ser um tanto confuso, em razão de aspecto de Vênus com Netuno, que tira um pouco a clareza e a linearidade ou faz um dos dois ter falsas esperanças.

Forte rebeldia. Potencial de agitação e protestos em várias partes do mundo. No mapa da lunação para o Brasil, o Sol se aproxima da Casa 11, que rege o coletivo, que pode se mobilizar neste mês.

Baixa tolerância e radicalismo no âmbito coletivo. Clima de polarização.

Casa 11 cheia: amigos e coletividade importantes em agosto

Além do planeta da comunicação na Casa dos amigos, coletivo, grupos e projetos para o futuro, há também a presença de Marte e de Vênus, ambos em Virgem. A detalhista e meticulosa energia de Virgem vai estar presente em tudo, trazendo a motivação para o fazer bem feito, aperfeiçoar e plantar bons projetos para o futuro.

Mercúrio na Casa 11 oposto a Júpiter traz doses de empolgação para projetos para o futuro, só não exagere nisso. Por outro lado, há um pensar mais animado e positivo.

A Casa 11 é a dos amigos, e amigos podem trazer ideias (Mercúrio), ser impulsionadores de ação (Marte) e afetivos (Vênus). Com a ênfase em Leão/Virgem, alguns, porém, podem ser um tanto quanto donos da verdade e críticos, mas também pode haver a parcela calorosa e prestativa (qualidades destes signos), e você também ter este comportamento com seus amigos.

Amor na Lua Nova em Leão

Vênus, o planeta do amor e das relações, se opõe a Netuno. Do lado positivo, é uma combinação de abertura, romance e sonho para quem estiver em relacionamentos recentes ou iniciar algum agora. Para comprometidos, sinaliza a necessidade de colocar um pouco de romance e lazer.

Do negativo, a faceta muito sonhadora desta combinação pode inclinar a relações platônicas, sonhar com amores ou pessoas do passado, estar muito carente, se decepcionar ou então ter relações permeadas de enganos e/ou expectativas sem muita base.

Pessoas solteiras precisam se precaver em especial, pois Netuno lança nuvens de encantamento que nem sempre permitem enxergar a realidade (e, às vezes, as pessoas também não querem isto), em especial porque Vênus em bom aspecto com Plutão reforça a química e a atratividade. Apesar disso, Vênus em Virgem tende a inclinar a amores mais viáveis neste mês, sem ficar esperando em demasia pelo príncipe ou princesa encantados, mas, ainda, ainda assim, Netuno requer atenção com fantasias.

Dinheiro pode escoar mais fácil neste mês

Como Vênus é o planeta dos gastos, uma parte do dinheiro talvez vá embora rapidamente em lazer e entretenimento, com a oposição com Netuno na Casa 5, relativa a isto. Mas, tudo bem, não somos de ferro e uma Lua Nova leonina pede momentos de abundância, lazer e alegria! Porém, para muita gente, o dinheiro ainda poderá estar curto, mas sendo possível fazer algo.

Em relação a compras, o bom contato de Vênus com Plutão pode propiciar compras e aquisições interessantes, como, por exemplo, um bom imóvel ou móvel, que precisa ser reformado, por um preço mais em conta. Mas o envolvimento de Vênus com Netuno reforça quanto a compras que podem não ser tão realistas ou em que se desconhece algum fator, por isto não se recomenda a impulsividade. Embora com Sol/Urano nem sempre isto vá ser fácil de seguir, pois é um aspecto que inclina a agir de forma súbita.

Resumo

Uma coisa é certa: esta é uma Lua Nova marcante. Tire o melhor proveito dela para mudanças e colocar foco em projetos profissionais que só dependem de você e do seu brilho! Porém, seja sábio em como investir seu dinheiro.

Previsões para sua vida

No mês lunar que começa, você vai entrar em contato com atributos ligados a Leão, que rege autoexpressão, criatividade, brilho, filhos, amores, lazer e prazer. Prepare-se, assim, para reivindicar mais espaço para estes assuntos na sua vida e veja que temas o quinto signo do zodíaco vai destacar mais neste mês.

Confira aqui no seu Horóscopo Personalizado em que casa a Lua Nova ocorrerá e veja as previsões para sua vida:

Ascendente em Leão ou Lua Nova na Casa 1: este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si mesmo vai ser algo bem importante. Seu brilho pessoal também vai ficar maior. Um novo ânimo começa agora – e uma nova fase também.

este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si mesmo vai ser algo bem importante. Seu brilho pessoal também vai ficar maior. Um novo ânimo começa agora – e uma nova fase também. Ascendente em Virgem ou Lua Nova na Casa 12: podem ser acionadas questões ligadas seu mundo psíquico e espiritual, bem como influências inconscientes. Lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia. Gestar projetos e/ou ter ações de bastidores. Ajudar outras pessoas ou estar mais sensível e precisar de apoio também pode ocorrer. Bom momento para retiros, trabalhos espirituais e meditação. Cuide mais do seu plano emocional.

podem ser acionadas questões ligadas seu mundo psíquico e espiritual, bem como influências inconscientes. Lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia. Gestar projetos e/ou ter ações de bastidores. Ajudar outras pessoas ou estar mais sensível e precisar de apoio também pode ocorrer. Bom momento para retiros, trabalhos espirituais e meditação. Cuide mais do seu plano emocional. Ascendente em Libra ou Lua Nova na Casa 11: mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação no âmbito coletivo. Bastante focado em projetos para o futuro e novas direções, seja com ideias ou execução.

mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação no âmbito coletivo. Bastante focado em projetos para o futuro e novas direções, seja com ideias ou execução. Ascendente em Escorpião ou Lua Nova na Casa 10: total gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de destaque. Temáticas ligadas a objetivos maiores e vocação.

total gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de destaque. Temáticas ligadas a objetivos maiores e vocação. Ascendente em Sagitário ou Lua Nova na Casa 9: tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos, viagens ou contatos com o exterior. Ou então questões filosóficas e de ampliação de visão. Vai haver um toque de entusiasmo e a busca por novos horizontes neste mês.

tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos, viagens ou contatos com o exterior. Ou então questões filosóficas e de ampliação de visão. Vai haver um toque de entusiasmo e a busca por novos horizontes neste mês. Ascendente em Capricórnio ou Lua Nova na Casa 8: podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Além disso, temáticas ligadas a sexualidade, sentimentos profundos, intimidade, cirurgias, finalizações, renascimentos, revisões, crises ou transformações.

podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Além disso, temáticas ligadas a sexualidade, sentimentos profundos, intimidade, cirurgias, finalizações, renascimentos, revisões, crises ou transformações. Ascendente em Aquário ou Lua Nova na Casa 7: a área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações. Este é um mês bem relacional para este Ascendente. Vai ser um assunto para se pensar e para agir. Para quem é comprometido, também pode haver fatos e projetos novos para o parceiro e/ou para a própria parceria. E novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras.

a área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações. Este é um mês bem relacional para este Ascendente. Vai ser um assunto para se pensar e para agir. Para quem é comprometido, também pode haver fatos e projetos novos para o parceiro e/ou para a própria parceria. E novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras. Ascendente em Peixes ou Lua Nova na Casa 6: mês de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a sua rotina.

mês de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a sua rotina. Ascendente em Áries ou Lua Nova na Casa 5: se você é pai/mãe, seus filhos vão estar em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade. Você vai se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Destaque para o amor, seja para solteiros ou comprometidos. A sua criatividade também pode estar mais desperta. Para quem faz uso profissional dela, como artistas, é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo.

se você é pai/mãe, seus filhos vão estar em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade. Você vai se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Destaque para o amor, seja para solteiros ou comprometidos. A sua criatividade também pode estar mais desperta. Para quem faz uso profissional dela, como artistas, é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo. Ascendente em Touro ou Lua Nova na Casa 4: o foco vai estar na sua família, vida pessoal, casa, lar, bem como ter um tempo para si mesmo e para os seus. Você vai curtir um pouco a sua privacidade. Assuntos emocionais e ligados a rever o passado vão emergir mais. Questões ligadas a bens imóveis podem surgir.

o foco vai estar na sua família, vida pessoal, casa, lar, bem como ter um tempo para si mesmo e para os seus. Você vai curtir um pouco a sua privacidade. Assuntos emocionais e ligados a rever o passado vão emergir mais. Questões ligadas a bens imóveis podem surgir. Ascendente em Gêmeos ou Lua Nova na Casa 3: mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas. Plano mental muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles. Importância também em temas ligados a vizinhança, circulação, viagens curtas e contato com parentes e irmãos.

mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas. Plano mental muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles. Importância também em temas ligados a vizinhança, circulação, viagens curtas e contato com parentes e irmãos. Ascendente em Câncer ou Lua Nova na Casa 2: os assuntos práticos, financeiros, é que ficam realçados. Como ganhar e gastar dinheiro. Se você é autônomo e/ou depende de comissão, vai focar em como ter mais clientes. Se você tem um emprego, vai se mobilizar sobre como gerar melhores resultados para si mesmo e/ou para a empresa.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]