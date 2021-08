Significado das cores: como utilizar cada uma a seu favor

A Cromoterapia tem como base as sete cores do arco-íris. São elas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. No dia a dia, o significado das cores pode ajudar você a melhorar humor e a sua energia.

O método usado na Cromoterapia é baseado nas cores do arco-íris – amarelo, azul, laranja, índigo, verde, violeta / lilás e vermelho -, além do rosa. Cada cor tem uma vibração energética diferente e, à medida que se propagam em algum ambiente, causam efeitos nesse espaço e pessoa. Isso significa que o significado das cores pode impactar todo o organismo, uma vez que as pessoas têm capacidade de perceber e receber os efeitos da Cromoterapia.

Entenda o significado das cores e como cada uma atua

Significado do Vermelho

É a cor da paixão, da sedução e da sensualidade.

O vermelho é estimulante, traz vitalidade e induz à ação.

Ajuda a pessoa centrar no “aqui e agora”.

Oferece energia e movimento .

Ajuda a reacender a paixão e dar uma “levantada” no relacionamento .

Significado do Laranja

É considerada a cor da prosperidade .

. Ajuda a ter ousadia, coragem e estímulo.

Faz a pessoa sentir mais segura.

A cor laranja traz força, coragem, determinação e ousadia.

Ajuda a pessoa a sair do estado de medo e covardia .

Significado do Amarelo

Representa a mente e, por isso, estimula o raciocínio e o intelecto.

Oferece tonalidade da inteligência, da sabedoria, da lógica e da razão.

Você pode usar a cor para aumentar a capacidade de concentração.

Ajuda a clarear os pensamentos, organizar as ideias.

Oferece mais produtividade no trabalho e nos estudos .

produtividade no trabalho e nos estudos Para usar junto: o óleo essencial de bergamota também ajuda na produtividade.

Significado do Verde

A cor verde é intermediária entre as cores quentes e as frias, entre os níveis físico e emocional.

Traz serenidade.

Ajuda a manter o bom funcionamento do corpo , trazendo equilíbrio e bem-estar.

Ajuda a pessoa a centrar, harmonizando físico e mente.

Para ausar junto: veja este guia de óleos essenciais para problemas respiratórios.

Significado do Azul

É a primeira cor fria, que é mais sutil e trabalha as emoções e os sentimentos.

Traz calma, relaxa a mente e o corpo.

Permite ter contato com sua essência, com seu “eu” mais íntimo.

Ajuda a resgatar a fé.

A cor ainda trabalha removendo ideias obsessivas e padrões nocivos de comportamento .

Uma dica: usar na meditação para ansiedade.

Significado do Índigo

O índigo trabalha a energia do Chakra Frontal (entenda melhor aqui), que aguça a intuição, eleva e expande a consciência.

Permite compreensão melhor das situações da vida.

Ajuda a trazer profundo estado de relaxamento para corpo e mente .

Auxilia no processo de autoconhecimento , transformando padrões internos.

Significado do Violeta / Lilás

A cor violeta tem poder de transmutação e transformação.

Ajuda quando a pessoa se encontra perdida, buscando o autoconhecimento e querendo promover mudanças na vida.

Usar a cor em roupas, acessórios e até esmalte pode ajudar.

Transmite autoridade.

Aumenta o poder de concentração e desperta o interesse das outras pessoas.

Significado do Rosa

A cor também tem a função de harmonizar e melhorar a comunicação nos relacionamentos.

Ensina a trabalhar a energia do amor, do perdão .

Ajuda a permitir e a aceitar as diferenças.

Ajuda a buscar reconciliações e entendimentos de mágoas e ressentimentos do passado .

Significado das cores branco, preto, marrom e cinza

Branco, preto, marrom e cinza não têm função terapêutica segundo a Cromoterapia, mas podem trazer benefícios quando usadas nas roupas. Entenda:

Significado do Branco

O branco é a luz, a junção de todas as cores, e remete a pureza, a perfeição e a paz.

Usar roupa branca pode deixar a pessoa mais alegre , mais festivo e jovial .

Significado do Preto

O uso da cor preta nas roupas demonstra mistério e discrição.

Pode ser boa para quando você quer se esconder de algo que não está com disposição de enfrentar.

Significado do Marrom

O uso da cor marrom nas roupas representa ligação com a terra, trazendo a tona a solidez, segurança e confiança.

A cor transmite calma, mas os tons mais escuros podem causar desconforto e mal-estar.

Significado do Cinza

Geralmente, está ligado à indecisão e à incerteza.

Pessoas mais tímidas podem gostar dessa cor nas roupas, pois remete ao não envolvimento com as pessoas. É como se a pessoa se tornasse invisível.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais,

Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

[email protected]