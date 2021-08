O mês chega representado pela cautelosa carta A Papisa. As previsões do Tarot para Agosto de 2021, portanto, a partir desta carta, pedem um pouco mais de paciência e recolhimento, pois estamos mais perto do fim desse período prolongado de perdas e restrições.

Na carta, uma mulher está sentada com um livro em seu colo, coberta por fartas vestes sacerdotais que só deixam expostos as mãos e o rosto, indisponível para o contato físico, colocando em evidência as partes do corpo mais vulneráveis no momento, que são a porta de entrada do novo coronavírus, causador da Covid-19, que atinge todo o planeta.

Essa imagem nos remete ao recolhimento, autopreservação, autoproteção e a observação criteriosa das coisas a nossa volta e dentro de nós. O Arcano II, A Papisa, está numa posição de forte relevância na sequência de cartas para 2021, sinalizando que os acontecimentos deste mês serão fundamentais para nosso futuro.

Nesse conjunto de Arcanos há dois pontos cruciais, com as cartas dos dois pontos culminantes de 2021:

junho de 2021: representado pela carta da Torre. Na Torre, um raio destrói uma construção que colapsa com as pessoas caindo desprotegidas em direção ao chão, simbolizando uma catástrofe inevitável com grandes perdas. Importante lembrar que o início da pandemia no Brasil se dá justamente em fevereiro de 2020, também representado por esta carta. dezembro de 2021: será representado pela carta do Julgamento. Nesta carta, pessoas rezam a volta de um túmulo de onde os mortos ressuscitam, mostrando o milagre, a intervenção divina benéfica, o retorno à vida, a cura, a libertação e o recomeço com o aprendizado do passado, que é para onde nós rumamos.

Mas o que essas cartas anteriores têm a ver com a Papisa e com o mês de agosto? A Papisa é a carta 2 do Tarot, que vem seguida o arcano de julho, que foi a Temperança, que é carta 14 do Tarot. Se somarmos os números dessas cartas, temos 16. A Torre é a carta 16 do Tarot. Isso significa que as influências dos acontecimentos de junho reverberam até agosto como se fosse uma extensão dessa torre.

Além disso, o Julgamento é a carta 20 do Tarot. A redução do número 20 (2+0=2) nos leva até a Papisa, carta de Agosto. Isso significa dizer que Agosto pode ser considerado um mês de transição entre o primeiro ponto crítico do ano, de quebra, e de libertação, que deve ocorrer no final do ano. É o começo do fim do prejuízo como aproximação da libertação.

O significado da Papisa para este mês é bastante otimista, pois mostra essa transição da catástrofe para o recomeço, dos problemas para o seu fim.

Porém, a carta de Tarot para Agosto de 2021 requer muita cautela porque é como uma semente que precisa ser plantada em solo fértil e regada para que possa crescer e dar frutos Por isso, exige de nós responsabilidade e prudência nas ações.

A última vez que a Papisa saiu foi em dezembro de 2020 indicando a continuidade da crise e alertando para a necessidade de recolhimento e cuidados, mas as festas de fim de ano e o carnaval tiveram impacto catastrófico que levaram a um número impensável de 4000 óbitos num único dia, em março, o mês que representado pelo Arcano XII, o Pendurado.

Os significados da carta do Tarot para Agosto

A Papisa nos indica que é preciso que a gente aprenda com nossas ações para evitar prejuízos desnecessários e prolongamento de crises. Nesse período, ainda mais do que antes: use máscara, mantenha o distanciamento social, use álcool gel e vacine-se.

Outro ponto interessante desse arcano se dá no campo da ciência, pois a Papisa é aquela que detém o saber, podendo sugerir grandes avanços e descobertas científicas que poderão ser aprimoradas posteriormente. O olhar da ciência se amplia produzindo muitas “Eurecas”, havendo o início da solução para problemas antes insolúveis. A educação também pode virar pauta importante durante Agosto.

Outro campo beneficiado é o das investigações de todas as ordens. O olhar apurado da Papisa pode enxergar o que tenta se esconder e trazer à tona informações importantes. Tenha atenção aos desdobramentos de eventos, situações, ações ou etapas de investigações de agosto, com o que acontecerá em dezembro que é um mês que promete levantar o tapete para mostrar o que está embaixo e limpar as sujeiras que não foram descartadas. Cuidado com os boatos, as notícias falsas.

A Papisa não se contenta com o que vê, ela precisa de profundidade. Vale mais o que está no livro do que o que te dizem. Nos campos pessoais, é um período bom para o recolhimento, para os estudos e as práticas espirituais pessoas, mais do que em grupo. É tempo de ouvir, ver e sentir, mais do que falar.

Previsões para o Amor em Agosto, segundo o Tarot

No amor, para quem não está em um relacionamento, pode ser uma fase mais voltada para si, que pode ser aproveitada para que se faça uma boa e honesta avaliação da sua vida afetiva, procurando os pontos que precisa melhorar e reconhecendo tudo em que se é bom de verdade.

Caso conheça alguém que possa se tornar ou se torne uma relação, é melhor tornar a relação pública, pelo menos no início, dando um tempo para que possam se conhecer melhor e se adequarem às necessidades da vida a dois.

Para quem está numa relação, evite falar sobre seus problemas e alegrias para as outras pessoas. Compartilhe só com as pessoas mais íntimas e de confiança. O melhor é investir em programas mais íntimos, a dois, em casa ou algum espaço mais reservado.

Se há algo a se discutir, é melhor deixar para iniciar conversas importantes no mês que vem, aproveitando esse tempo de silêncio e introspecção para pensar melhor e observar mais as coisas como realmente são, comparando com a forma como vocês pensam que sejam.

Nada melhor do que estarem agarradinhos, se curtindo, sem grandes conversas e discussões intensas sobre a relação e os problemas pessoais. Por outro lado, seria bom troca conhecimentos e experiências que trouxessem aprendizados.

Dinheiro e Trabalho em Agosto

Nas finanças , é tempo de evitar grandes gastos e procurar fazer tudo na ponta do lápis, cuidando bem do orçamento, sem excessos e impulsividades.

, é tempo de evitar grandes gastos e procurar fazer tudo na ponta do lápis, cuidando bem do orçamento, sem excessos e impulsividades. Se você está trabalhando , lembre-se que o momento pede cautela e prudência. Evite emitir opiniões que possam causar polêmicas e afetar as outras pessoas. Observe e preste atenção ao que está a sua volta. Se puder e quiser, é um bom momento para fazer cursos de formação e aperfeiçoamento.

, lembre-se que o momento pede cautela e prudência. Evite emitir opiniões que possam causar polêmicas e afetar as outras pessoas. Observe e preste atenção ao que está a sua volta. Se puder e quiser, é um bom momento para fazer cursos de formação e aperfeiçoamento. Se você está sem emprego, a tendência maior é que permaneça assim, mas não por muito mais tempo, a partir do próximo mês, as perspectivas são melhores.

SPOILER: setembro vai dar o que falar, com o movimento da carta O Carro querendo colocar tudo para frente, de qualquer jeito, mas isso é assunto para mais tarde.

Saúde e Espiritualidade no Tarot para Agosto de 2021

A saúde é um campo que exige atenção, autocuidado e autoproteção. Além de termos de proteger nossos corpos, é importante nutrir também, as nossas almas, cuidando da saúde psicoemocional.

Na espiritualidade está o ouro da Papisa! Esse é o campo mais beneficiado do mês, portanto mergulhe nas suas práticas espirituais, sejam elas religiosas ou não. Ore, medite, cante mantras, comungue com a natureza e os seus mentores e anjos. Provavelmente, mensagens importantes virão deles. Confie na sua intuição, mais do que nunca.

Dicas para Agosto de 2021

Escreva uma carta para o universo narrando todas as suas dificuldades e peça libertação delas.

Passe num incenso de sua preferência, reforçando o pedido e queime-a.

Ao fim jogue as cinzas ao vento, numa área aberta, confie e entregue esse pedido para a espiritualidade.

Escreva outra carta, agradecendo a sua vida e pedindo tudo o que quiser.

Peça com vontade, fartamente, escreva seus sonhos mais ousados. Ao escrever, sinta como se estivessem acontecendo na sua vida, sinta a alegria, a felicidade e a realização que eles te proporcionariam realizados.

Ao fim, se quiser, coloque um perfume de sua preferência na carta, dobre-a, vá ao pé de uma árvore, faça um buraco perto de seu tronco, coloque a carta com algumas moedas e, se puder, flores.

Ofereça à árvore e à Deusa da Terra, plantando seus desejos como se eles fossem sementes para que cresçam com a força e a resistência.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

