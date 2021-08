Numerologia: Previsões para o amor em Agosto de 2021

Saúde, segurança e questões financeiras ganham evidência neste mês. Isso significa que essas áreas podem demandar ajustes, adaptações e soluções inventivas. As previsões para o Amor em Agosto de 2021 indicam que este mês é bom para reestruturar as bases de sua vida para que você possa realizar metas que possibilitem que você tenha mais liberdade. Vença as limitações, as demoras e os medos com leveza, capacidade adaptativa e abertura ao novo. As bases precisam ser testadas e estarem bem firmes para voos maiores.

No contexto coletivo, Agosto é um bom mês para:

Mudar com planejamento.

Planejar mudanças.

Contar com o apoio da família ou da equipe para implementar o novo.

Buscar novas experiências.

Previsões para o Amor em Agosto de 2021 para sua vida

Para ver na sua vida as previsões para o Amor em Agosto é importante saber qual é o número do seu trimestre e mês pessoal aqui nas suas previsões numerológicas.

Selecione o trimestre de julho a setembro e veja o resultado para o mês de Agosto como na imagem ao lado. Depois, veja abaixo o resumo das suas previsões para o mês.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE 7 – MÊS PESSOAL 9

Neste mês, você pode não se abrir tanto para o amor, mesmo porque há necessidade de fechar uma história ou desapegar-se de alguém. Inclusive, lembrar de uma forma bem emocionalmente impactante algum relacionamento e refletir muito sobre o que mudar numa próxima relação.

Provavelmente algum curso ou viagem poderão demandar mais de sua atenção, especialmente a respeito de um novo projeto que almeja se dedicar ou já está em curso.

Se você já está num vínculo, aproveite este mês para estudar. Converse com a pessoa parceira a respeito do quanto será importante ficar mais na sua, refletindo sobre algum tema, a própria relação ou como encerrar uma fase para começar uma mais estimulante com seu par.

Talvez fique fisicamente mais distante de quem ama em agosto. Alias, saiba aqui quais são seus talentos escondidos.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE 1 – MÊS PESSOAL 1

É um período muito favorável para iniciar um relacionamento amoroso. Você está com disposição em se abrir para uma nova história de amor, bem como com a coragem de se declarar e conquistar alguém. Se quiser saber o que dá satisfação nos relacionamentos para você, veja este texto aqui.

Caso esteja num vínculo a dois, agosto é excelente para propor novidades, mudar um pouco a rotina, buscar alterações na convivência. E, com isso, gerar o estímulo e a renovação do companheirismo que tanto está desejando em seu relacionamento. Mas, antes, precisará vencer o conflito entre deixar tudo como está ou arriscar.

Cuidado para não provocar a mudança de um jeito brusco, impositivo e agressivo. Use da diplomacia e do poder de sedução para apresentar o novo à pessoa parceira.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE 4 – MÊS PESSOAL 2

Você poderá aproveitar o potencial romântico e prático deste mês para efetivar um relacionamento. Isso vale desde construir um vínculo com alguém que estava paquerando ou estreitando o laço, até formalizar um noivado ou casamento. A segurança emocional e também material será um foco deste mês.

Para edificar as bases de sua relação ou reestruturar o laço, você precisará ter bastante paciência para ajustar alguns detalhes e alguma divergência. E muita diplomacia também para não desistir nem se acomodar numa insatisfação silenciosa.

Vença a irritação com pequenas coisas que se tornaram bastante incômoda através do diálogo, da diplomacia e da afetuosidade. Combine, negocie, entre em acordo com a pessoa parceira. Ofereça ou receba apoio, tanto sensível, carinhoso, quanto prático e financeiro em seu relacionamento.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 3

Aqui há conflito entre o romantismo e a desconfiança. A disposição em amar, se expressar afetivamente; e o medo da traição, do abandono, da rejeição. É um período em que poderá vencer esses receios e inseguranças, gradativamente e por meio de uma ajuda terapêutica ou um mergulho no autoconhecimento.

Valerá a pena a coragem de se abrir e se declarar para alguém, após perceber que a outra pessoa é confiável. Daí poderá estabelecer um vínculo marcado pelo prazer, pela intimidade profunda e pela segurança.

Caso já esteja num relacionamento, é um mês apropriado para você compartilhar com a pessoa parceira algum desejo secreto ou mesmo um medo que vem lhe incomodando em termos afetivos. Abrir-se com quem se relaciona poderá criar um novo nível de intimidade, companheirismo e segurança entre vocês.

Saiba dividir bem o seu tempo entre lazer e dever, entre as responsabilidades familiares e profissionais com os momentos de prazer e cumplicidade com seu par. Conheça aqui seus potenciais a partir da data do seu aniversário.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 4

Eis um período que o lado mais sério se chocará com uma faceta mais leve. Você se perceberá ora desejando um laço mais estável, seguro e duradouro com alguém, ora preferindo manter a liberdade (caso não esteja se relacionando).

O importante será, caso queira, aproveitar o mês que tem o potencial de iniciar e construir as bases de um relacionamento, sem, claro, perder o espaço de sua autonomia e individualidade. Um vínculo firme e, ao mesmo tempo, sem repressões, controles nem amarras.

Este mês é favorável para formalizar algo com alguém – e que pode representar uma nova fase na sua vida e na própria relação. Aliás, se você está numa relação, agosto pedirá de você administrar bem o tempo para cumprir com certos deveres e maiores responsabilidades enquanto busca implementar novidades ou algum projeto que trará uma renovação em seu existir. Essa mudança pode ser direta ou indiretamente aplicada à sua vida a dois.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 5

Aqui tem um conflito entre a liberdade e a segurança, entre sair da zona de conforto, experimentando algo novo em sua vida amorosa, ou manter tudo como está. O ideal é unir ambas as tendências.

Como? Procurando implementar o novo e mais estimulante de uma forma gradual e segura. Isso pode representar o início de um relacionamento que vem para realizar o objetivo do ano que é altamente romântico. E, neste mês, aproveitando para construir as bases desse vínculo, sem perder, claro, sua liberdade e autonomia.

Para quem está numa relação, será importante lidar com alguma crise ou com a necessidade de trazer mais prazer a uma rotina que vem sendo exaustiva e repleta de responsabilidades. Implemente mais lazer, abra espaço para fazer algo diferente ou mudar a forma de dar e receber afeto em seu relacionamento.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 6

Eis um mês em que você estará muito exigente – tanto com você quanto com os outros. Ou seja, um perfeccionismo exacerbado em termos afetivos. Se não está relacionando, seus critérios de perfil de pessoa parceira e condições para um relacionamento estarão elevados e mais rigorosos. Por isso, se alguém conseguir corresponder a esses ideais românticos, será alguém bastante especial.

Caso esteja num relacionamento, você poderá agir de forma muito crítica e exigente no dia-a-dia com a pessoa parceira. Ou seu par perceber que você está com um semblante mais insatisfeito. Seria bacana se você pudesse compartilhar algum desejo secreto ou expectativa. Aqui tem um bom texto sobre como saber se seu relacionamento vai dar certo.

Dialogar com quem se relaciona o que vem lhe preocupando e o que está almejando em termos de maior companheirismo e intimidade. Assim vocês poderão fazer os ajustes necessários para se criar esse novo nível de romantismo e cumplicidade que tanto anseia em agosto.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 7

Provavelmente não estará com abertura para o amor. Talvez preferirá se dedicar mais a algum estudo ou pesquisa, especialmente relacionados a um projeto ou empreendimento. Porque você está com uma ambição maior e seu foco está em realizar determinadas metas. Daí poderá faltar tempo e disponibilidade para a vida a dois.

Caso esteja se relacionando, compartilhe com a pessoa parceira que o distanciamento atual não é por nenhuma insatisfação afetiva, mas, sim, porque quer ter mais tempo para se dedicar a essa meta tão ambicionada.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 8

Segurança. Você estará com foco no que pode lhe oferecer mais estabilidade material, credibilidade profissional e estrutura. Então, se for para se relacionar, precisará sentir essa firmeza, essa solidez e essa perspectiva duradoura com o outro. Em outras palavras, se não está num vínculo afetivo e se alguém lhe oferece esse amparo, persista, enfrente os obstáculos, demoras e dificuldades para construir as bases deste relacionamento.

Caso esteja num relacionamento, as questões profissionais, financeiras e as preocupações familiares poderão ter um foco maior em sua vida. A preocupação com a segurança e de dar conta dos deveres maiores será evidente. Administre bem o seu tempo, faça planejamentos realistas e mão na massa.

O período é de alta produtividade, a fim de alcançar um novo nível de reconhecimento e respeitabilidade – e essas conquistas poderão repercutir na sua vida a dois, seja ao formalizar um laço, constituindo família ou reestruturando as bases de seu relacionamento. O potencial de realizar um grande sonho é enorme neste mês.

