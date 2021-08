Como será a primeira semana de Agosto para Astrologia?

A primeira semana de agosto, para Astrologia, pode ter preocupações, cobranças e forte senso de dever por causa das oposições de Mercúrio e Sol com Saturno. Saturno ajuda a colocar assuntos em ordem e nos eixos, o que pode ser positivo para quem andou um tanto desregrado: é o retorno da disciplina.

Além disso, a semana se dá na fase lunar minguante, de fechamento de pendências e de sementes em hibernação que estarão prontas para emergir na próxima fase lunar, já a partir do domingo (08). A fase minguante é a melhor das fases para finalizações. Se você curte entender do assunto, leia aqui sobre como usar as fases da Lua a seu favor.

Na terça (03), o Céu Astrológico começa a ter um tom mais ligado a Urano, o que vai predominar a partir de sexta-feira (06). Do lado negativo, Urano traz imprevistos, agitação excessiva, radicalismo e nervosismo. Do lado positivo, porém, é um planeta que incita a mudanças, renovações e a viradas necessárias.

No plano coletivo, pode haver propensão a acidentes e acontecimentos inesperados (inclusive em eventos climáticos). Além do mais, marca um momento de grande questionamento, com aumento de protestos, com as pessoas externalizando suas insatisfações e pedindo por mudanças, algo ligado a este planeta.

Entenda os detalhes sobre a primeira semana de Agosto para a Astrologia abaixo.

Fim da Oposição de Marte com Júpiter

A oposição de Marte com Júpiter começa a se afastar a partir da terça-feira (03). Ela foi responsável por certa dispersão e ritmo irregular na vida pessoal e no trabalho, ora intenso, ora disperso, algo como oito ou oitenta. A oposição também dificulta atuar com moderação, já que inclina aos excessos.

Marte vem passando por Virgem desde 29/07, pedindo mais eficiência e envolvimento com assuntos práticos. Presente até 14/09, favorece resolver questões práticas e cuidar também de assuntos como alimentação e saúde. É a hora da vida prática. Você pode entender melhor sobre o que Marte indica para sua vida vendo a área da sua vida que o planeta toca neste momento aqui no seu Horóscopo Personalizado.

Quebra de rotina e novidades até quinta-feira

O melhor aspecto desta semana é o trígono entre Vênus e Urano, que já começou no domingo (01) e fica presente até a quinta-feira (05). Ele pode indicar alguma surpresa positiva, que pode acontecer no âmbito afetivo, como, por exemplo, um contato agradável e inesperado para uma pessoa solteira em alguma rede social ou aplicativo, ou, ainda, um clima de maior leveza e renovação em relações existentes

O trígono entre Vênus e Urano favorece quebra na rotina e novidades nos contatos, trocas, vida social e até finanças, como um negócio que pode se fechar ou um crédito inesperado que entra. Positivo, ainda, para o fechamento de parcerias, sobretudo de forma mais criativa e independente.

É também uma combinação favorável para mudar o visual e/ou adquirir roupas e acessórios, já que predispõe a maior criatividade, mas sem perder de vista o bom senso, uma que ocorre em signos do elemento Terra, os mais “aterrados” do zodíaco, e com Vênus, ainda por cima, no perfeccionista e criterioso signo de Virgem. Quem sabe você não encontre coisas interessantes com bons preços?

Sol e Mercúrio em tensão com Saturno e Urano

Se Vênus faz este bom aspecto, Sol e Mercúrio vão estar envolvidos em tensões com Saturno e Urano. A sequência vai ser a seguinte:

Mercúrio em oposição com Saturno: iniciou no sábado, ficou exato no domingo (01) e tem efeitos até a terça-feira (03).

Sol em oposição com Saturno: iniciou na sexta passada, fica exato na segunda (02) e tem efeitos até quinta-feira (05).

Mercúrio em quadratura com Urano: começa na segunda, fica exato na terça (03) e tem efeitos até quinta-feira (05).

Sol em quadratura com Urano: de terça (03) até a próxima terça (10), e exato na sexta-feira (06).

O envolvimento de Mercúrio e do Sol com Saturno em geral traz aumento da preocupação, tom de seriedade e potencial de diminuição da confiança e da vitalidade. Eventualmente, há impedimentos concretos envolvendo o dia a dia, com atrasos e empecilhos, como um problema no trânsito, na Internet ou em algum sistema. As “tarefas chatas” também costumam aparecer nesta época, como um relatório que você acha burocrático e pouco útil, mas que tem de ser feito.

Para muitas pessoas, é preciso cuidar com ondas de pessimismo e excesso de autocobrança e criticidade. Se você tiver de se apresentar para algo, uma função ligada ao Sol, procure estar bem-preparado (Saturno), mas não seja tão duro em se avaliar depois.

Por outro lado, se bem utilizados, estes contatos com Saturno também chamam para a responsabilidade. Por exemplo, desde 20/07 Vênus e Marte se opõem a Júpiter, predispondo a excessos, seja com alimentação, gastos, bebidas ou outros. Este momento de seriedade de Saturno pode ajudar a dar um basta nisso e voltar para certa ordem. A cabeça também tende a fica imersa em deveres e trabalho, o que ajuda muita gente a produzir.

E Urano?

Observe que na terça (03) Mercúrio quadra Urano em seu aspecto exato (potencial de notícias inesperadas e falhas em sistemas) e na sexta-feira (06) é a vez do aspecto do Sol com Urano. Urano responde pela parte de imprevisibilidade e com frequência fura planejamentos. Por isso, coisas inesperadas e que causam tensão poderão surgir nesta semana. Além disso, maior nervosismo e/ou agitação tende a ficar no ar.

Outro fator, e que vai aparecer no mapa da Lua Nova de domingo (08), cujos efeitos vão durar um mês, é que Urano é frequentemente responsável por guinadas e mudanças, não raro súbitas. Por exemplo, aquela pessoa que há muito vem cogitando se separar pode finalmente tomar uma decisão – e não vai mais querer negociar. Talvez queira sair de casa o quanto antes. Quando Urano está envolvido, a paciência se reduz, bem como a margem de qualquer negociação.

Com base nisso, talvez você queira implementar suas mudanças, só tome cuidado para não tomar decisões impulsivas, das quais possa se arrepender mais tarde pela falta de medida e radicalismo. Tem um ditado que expressa bem isto, avisando para “não jogar fora a água do banho junto com o bebê”.

Em um clima de pouca paciência, também se dá a dica de que não é a melhor hora para excesso de cobranças, pois não haverá a elasticidade para tolerância, a tendência é a da corda se esticar e romper. A não ser que se esteja realmente sentindo cansaço de algo e tenha certeza desta ruptura. Se você precisa mudar algo, a energia de virada é agora!

Urano no coletivo: fatos imprevisíveis e protestos

Mercúrio e Sol em contato com Urano são disparadores também no coletivo de notícias e acontecimentos inesperados (alguns dos quais podendo chocar): acidentes, fenômenos meteorológicos mais extremos (desde muito frio até ventos fortes), agitação em redes sociais (muitas dela por conta destes acontecimentos), questionamentos e rebeldia.

Então, aguarde por protestos em várias partes do mundo, e, como já foi dito, este vai ser o clima que vai ficar presente também na Lua Nova de 08/08, com efeitos para um mês.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]