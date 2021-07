Sua libido anda em baixa? Aposte em dicas de aromas, pedras, florais, Feng Shui e outras terapias naturais para apimentar o sexo com quem ama. Você pode incluir essas ações simples na sua rotina para você entregar-se ao seu prazer.

Confira abaixo algumas sugestões:

Óleos essenciais para apimentar o sexo

A Aromaterapia também pode ajudar a ter mais ousadia na cama. A dica de Solange Lima, que é aromaterapeuta, é apostar na união de óleos afrodisíacos e cítricos. Os mais indicados são:

Bergamota ou Laranja Doce: aquecem, trazem alegria e bom humor.

aquecem, trazem alegria e bom humor. Ylang Ylang: tem aroma doce e perfume exótico. Ajuda na sedução e a aumentar a libido. Saiba tudo sobre o óleo essencial de Ylang Ylang aqui.

tem aroma doce e perfume exótico. Ajuda na sedução e a aumentar a libido. Manjericão: deixa o clima bem quente e sensual.

deixa o clima bem quente e sensual. Patchouli: tem aroma sensual e sugestivo, traz sensação de liberdade. Confira mais benefícios do óleo essencial de Patchouli.

“Para tirar proveito dos óleos, experimente fazer um óleo de massagem. Em 60 ml de óleo vegetal de semente de uva ou amêndoas doce, utilize 9 gotas do óleo essencial de Tangerina ou Laranja Doce, 4 gotas do óleo essencial de Ylang Ylang, 4 gotas do óleo essencial de Patchouli e 7 gotas do óleo essencial de Manjericão. Misture bem e coloque em um frasco âmbar de 60 ml. Depois, faça uma massagem relaxante e sensual na cara-metade”, ensina Solange.

Alimentos afrodisíacos aumentam a libido

Com a ajuda dos alimentos certos, quem não está com a libido em alta pode resgatar a vontade de se relacionar sexualmente. Para a terapeuta ayurvédica Laura Pires, o cacau é um ótimo afrodisíaco, além de estimular a mente e ser levemente nutritivo.

“Na hora de escolher o chocolate, lembre-se que quanto mais escuro ele for, maior a quantidade de cacau. Consequentemente, mais saudável será. O chocolate amargo, por exemplo, é feito de cacau puro, sem a adição das gorduras do leite. Já os tipos “ao leite” ou branco possuem mais gordura adicionada, sendo os menos indicados”, explica Laura.

E que tal montar um jantar afrodisíaco? Para a nutricionista Amanda Buonavoglia, a queda na libido pode ser decorrente de uma deficiência de vitaminas, o que pode ser revertido com um cardápio cheio de alimentos nutritivos.

Confira algumas sugestões da nutricionista para apimentar a noite:

Frutas secas com castanhas – misture e coloque em taças transparentes: castanha do pará, uva passa preta e branca, damasco picado e amendoim.

Para beber, o famoso “Sex on the beach” – coloque num copo vodca (cerca de 1 xícara de café), suco de laranja e groselha (coloque delicadamente para formar tons diferentes no copo). Faça numa taça comprida e charmosa.

Outra ideia é servir um belo champagne com um morango dentro da taça. Ou escolha um bom vinho tinto. Acompanhe com água ou água gasosa.

Para quem não quer ou não pode consumir bebidas alcoólicas, experimente uma falsa sangria: suco de uva com uma pitada de canela e uma colher de sopa de maçã bem picadinha.

Yoga melhora a experiência sexual

Além de relaxar o corpo, a Yoga também pode aumentar a libido. Para a professora de Yoga Rosine Mello, trabalhar o Chakra Swadhistana, localizado na região dos órgãos sexuais, é muito importante para ter boa experiência na cama.

“Esse Chakra atua na nossa sexualidade, sensualidade, emoções, intimidade e desejo. Estar com essa região desequilibrada pode causar problemas na libido, impotência e frigidez. Além disso, problemas no útero, próstata, bexiga ou rim podem surgir. O seu equilíbrio nos traz sexualidade e emoções equilibradas, além de nos ensinar a lidar com o fluxo da vida”, afirma Rosine.

Aprenda abaixo um exercício para trabalhar o Chakra Swadhistana:

Badha Konasana

pegue uma manta e sente-se no meio dela, que deve estar dobrada.

pegue a parte posterior interna do seu calcanhar direito e traga o mais próximo possível do centro do seu corpo (onde ficam os órgãos sexuais). Faça o mesmo com o seu calcanhar esquerdo, unindo as plantas dos pés.

apoie as mãos ao lado dos quadris sobre as mantas, deixando os cotovelos flexionados e sem fazer força nos braços e ombros.

fique na postura por 30 segundos ou mais, respirando normalmente, mantendo o abdômen alongado, umbigo e osso púbico perpendiculares ao chão, a coluna com todas as suas curvas, o peito aberto e o queixo paralelo ao chão. Force seus cotovelos a se encontrarem atrás do seu tronco.

para terminar, coloque suas mãos embaixo dos joelhos e delicadamente aproxime-os, até que fiquem unidos.

este exercício fortalece, tonifica e aumenta a flexibilidade da coluna e do quadril.

Feng Shui para esquentar o clima em casa

Na hora de apimentar o sexo, a decoração da casa também pode ajudar. Para Cris Ventura, especialista em Feng Shui, a cor vermelha representa o elemento Fogo e pode ser usada nos ambientes onde há necessidade de energia e ação, ou perto da porta de entrada, simbolizando proteção e sorte.

“Na presença dos diversos tons de vermelho nas paredes ou nos detalhes, percebemos uma onda de vigor, felicidade, entusiasmo, prazer, calor, poder. Por isso a cor é usada para aquecer e energizar os ambientes”, afirma Cris.

Veja como deixar sua casa com clima bem romântico:

Na porta de entrada: o som da campainha deve ser agradável, a iluminação suave com velas ou abajures e flores. Espalhe pétalas de rosas vermelhas e brancas pelo chão fazendo um caminho da entrada até o quarto.

o som da campainha deve ser agradável, a iluminação suave com velas ou abajures e flores. Espalhe pétalas de rosas vermelhas e brancas pelo chão fazendo um caminho da entrada até o quarto. No quarto: cubra a cama com uma bela colcha ou jogue um tecido ou uma manta cor de vinho nos pés da cama.

No banheiro: toalhas grandes e confortáveis, roupão, chinelos, tapetes, aromas, flores, velas e incensos no banheiro. E para quem tem banheira, sais de banho.

Entenda mais sobre o que é Feng Shui aqui.

