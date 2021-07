Como fazer essência de cristais em casa

Precisa clarear as emoções ou resolver alguma situação que está em desequilíbrio? É possível utilizar uma técnica conhecida como essência de cristais para ter mais energia e mudar o que não está mais lhe agradando.

A essência de cristais ajuda você a se conectar com a energia das pedras, para ter mais equilíbrio físico, emocional e energético. Ou seja, a técnica pode amenizar desequilíbrios físicos, como dores e falta ou excesso de sono, e sentimentos negativos, como raiva e baixa autoestima. Ainda pode oferecer mais força de vontade, consciência e energia no dia a dia.

O principio básico dessa técnica é o mesmo dos florais, ou seja, são utilizados compostos energéticos que atuam nos padrões mais sutis, como os sentimentos, para ajudar a entendê-los e lidar melhor com eles.

As essências de cristais também agem nos padrões mentais (para identificar e descartar pensamentos que não são úteis) e no padrão vibratório (para buscar mais paz interior, qualidade de vida e bem-estar).

Essência de cristais: aprenda a escolher

Quartzo Branco – Pode ser usado diariamente. Coloca-nos no caminho do aprimoramento, da evolução e do equilíbrio pessoal.

Quartzo Verde – Pode ser usado quando você estiver precisando de mais equilíbrio e bem-estar para o corpo físico.

Ametista – Pode ser usada quando quiser meditar. Ela afasta a mente de padrões egocêntricos de pensamento, atraindo uma compreensão mais profunda (tudo sobre a Ametista aqui).

Água-Marinha – É uma pedra extremamente suave, e pode ajudar a sair do turbilhão de emoções e a expor o que se sente em palavras. Perfeita para ajudar na comunicação e na exteriorização da criatividade.

Quartzo Rosa – É um cristal relacionado ao centro energético que rege as nossas emoções. Esta pedra dissolve as cargas acumuladas no coração que nos impedem de dar e receber afeto. Diretamente ligado à nossa capacidade de amor-próprio e de amor incondicional. Aprenda mais sobre o Quartzo Rosa nesse artigo especial.

Citrino – É uma das melhores pedras para lidar com a autoestima. Sua energia assemelha-se com a do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida. Por manifestar-se com firmeza, transfere esse senso de certeza interior, ajudando as pessoas que necessitam de confiança e segurança. Confira outras propriedades do Citrino.

Ágata de Fogo – Pode ser usada para estimular e ativar a criatividade, a vitalidade e a sensualidade.

Pirita – Pode ser usada para atrair riqueza e prosperidade, estimulando a junção de forças para o sucesso pessoal (saiba mais sobre a Pirita aqui).

Turmalina Negra – Desvia as energias negativas, ao invés de absorvê-las. Ela dá proteção e rumo.

Ônix – Transmite seriedade, humildade e confiança. Essa pedra leva luz à escuridão, ajudando a atravessar momentos difíceis. Também garante o controle de paixões em desarmonia e preserva os ânimos da impulsividade, poupando as pessoas de muitas brigas. Tudo sobre a pedra ônix aqui.

A ideia é que você escolha cuidadosamente o cristal mais indicado para trabalhar as situações ou emoções específicas. A energia que os cristais emanam faz com que a gente entre em sintonia com as nossas energias sutis. Ou seja, eles nos “lembram” como é estar em equilíbrio com o todo.

Faça sua essência de cristais

A essência de cristais funciona porque eleva a energia geral da pessoa, eliminando o que há de mais denso, como, por exemplo, raiva, inveja, preguiça, mal-estar e dores.

Preparado com água, o cristal torna esse elemento mais puro e carregado de energia, servindo não só para o equilíbrio, como também para a manutenção do bem-estar em geral. O método é muito simples, mas nem por isso menos eficaz.

Existem diversas formas de utilização das essências de cristais: é possível bebê-las durante alguns dias, utilizá-las em compressas sobre o corpo, ou borrifa-las sobre os locais, como quarto, cama, ambiente de trabalho ou até nas roupas a serem usadas.

A essência de cristais é preparada da seguinte forma: em um recipiente de vidro transparente, de preferência sem desenhos ou relevos, coloque o cristal (devidamente limpo) escolhido. Depois, encha o recipiente com água mineral e cubra-o com um pano de algodão branco. Deixe o recipiente ao ar livre na luz do sol, durante pelo menos duas horas, preferencialmente no sol da manhã.

Como limpar e energizar seu cristal

Antes de fazer sua essência, é importante limpar fisicamente seu cristal com bastante água (de preferência de fonte, mina, poço, lago, rio, chuva ou mar), e uma escova de cerdas macias (de preferência naturais), para retirar os materiais presos e um pano de algodão.

A limpeza energética pode ser feita de várias maneiras: colocando as pedras em cima de uma druza, deixando-as na chuva, lavando-as em água corrente ou mesmo água com sal grosso. A limpeza escolhida deve ser a que mais combina com sua pedra e você.

A energização das pedras e cristais pode ser feita pela luz do sol ou da lua, pelo fogo, pela terra, pela chuva ou tempestade, pela cachoeira ou pelo mar. Escolha a forma que tem mais a ver com sua pedra e você.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

[email protected]