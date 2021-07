Última semana de julho tem agitação astrológica no céu

Três planetas mudam de signo na última semana de julho, que também é marcada pela intensa Lua Cheia e pela oposição entre Mercúrio e Plutão. São os primeiros dia da Lua Cheia em Aquário, que começou na sexta passada e deu início a duas semanas que podem ter revelações e notícias fortes. As previsões astrológicas de 26 de julho a 1 de agosto de 2021 também são marcadas pelo retorno de Júpiter para Aquário, onde fica até dezembro, em um ano que instiga ao progresso e modernizações.

Outros dois planetas mudam de signo: Mercúrio, o planeta da mente, entra no exuberante e convicto Leão, e Marte entrando no detalhista signo de Virgem na quinta-feira (29), focando em trabalho e saúde.

A partir de sábado (31), Mercúrio se opõe a Saturno, trazendo preocupações e empecilhos para o dia a dia e um dia antes a oposição do Sol com Saturno tem início, diminuindo a vitalidade e aumentando as responsabilidades.

Abaixo, leia os detalhes e a análise das previsões astrológicas de 26 de julho a 1 de agosto de 2021 com dicas para lidar melhor com os desafios e as oportunidades do período.

A tensa Lua Cheia em Aquário

A Lua Cheia em Aquário começa às 23h36 do dia 23 de julho de 2021. E o mapa desta lua indica tempos que podemos enfrentar duas semanas difíceis. Para o Brasil e o restante do mundo, há potencial de agitação e protestos na primeira semana de agosto. Entenda melhor na análise especial sobrea Lua Cheia que está neste link.

Para salvar e acompanhar o calendário lunar de 2021 completo, veja aqui.

Mercúrio em oposição a Plutão

No início da semana, ainda reverbera um aspecto do final de semana anterior: a oposição de Mercúrio, no sensível signo de Câncer, com o intenso Plutão. Dentre várias possibilidades, esta combinação pode ter trazido à tona dores pessoais. Se isso aconteceu, ao invés de enxergar como um problema, tente ver como uma oportunidade de analisar o que não está bem e buscar soluções.

Mercúrio em oposição a Plutão é conhecido por “tirar a sujeira debaixo do tapete”: ao invés de escondê-la novamente, pode valer muito mais a pena tentar lidar com temas espinhosos.

Todavia, o plano mental de muitas pessoas também pode ter ficado carregado de pensamentos que não eram úteis, como ressentimentos passados de coisas que já foram discutidas. Portanto, vigie a direção dos pensamentos, para que não se tornem muito críticos ou destrutivos para si mesmo ou em relação a pessoas próximas, bem como palavras que podem machucar.

Notícias intensas também estiveram presentes, como manifestações no Brasil, na Austrália e na França. Nas imediações da oposição, também emergiu o escândalo de espionagem cibernética envolvendo o malware Pegasus, um sofisticado software capaz de espionar todas as atividades de celulares, inclusive as criptografadas.

O software espião, algo bem ligado a oposição Mercúrio/Plutão, foi criado com o objetivo, segundo a empresa que o criou, de perseguir terroristas e grandes criminosos, e se tornou destaque em razão de uma lista vazada com os nomes de figuras religiosas, executivos, funcionários de alto escalão de governos, acadêmicos e jornalistas que estavam sendo monitorados.

A oposição entre Mercúrio e Plutão ficou em destaque no mapa astral da Lua cheia de 23 de julho, que vai repercutir por duas semanas, em que se espera muitas notícias difíceis e uma grande agitação na primeira semana de agosto.

Terça-feira: Mercúrio entra em Leão

Mercúrio, o planeta da mente e comunicações, ingressa em Leão na terça-feira (27), ficando neste signo até 11/08. O plano mental, de modo geral (menos perto do final desta semana, como vamos ver a seguir), tende a ficar mais alegre e exuberante. Mercúrio em Leão é conhecido por um pensar criativo, muito pessoal e uma fala expressiva e marcante.

Se há um signo que não gosta de nada insosso e sem graça é Leão. Claro que eventualmente há o excesso disso, como manifestações mais contundentes e radicais, que vão ser comuns especialmente na semana que vem, na quadratura com de Mercúrio com Urano.

Como Mercúrio tem a ver com foco mental, digamos que lazer, prazer, amor e autogratificação ficam no radar de Mercúrio em Leão. Saímos de uma vibe mais sensível, de Mercúrio em Câncer (11 a 27/07), para um pensamento mais animado e solar, mas em que o excesso também pode ser a arrogância e o egocentrismo.

Nossa mente e fala se voltam mais para diversão, assunto leonino, e se tornam mais dinâmicas e divertidas também com Mercúrio transitando neste signo do elemento Fogo.

Desta forma, dose os prós e contras deste posicionamento e leve isto em conta na hora de avaliar como os outros também estarão pensando e se comunicando. Se notar uma galera mais contundente e radical, já sabe que tem a ver com este trânsito.

Mercúrio oposto a Saturno: preocupação e travas no dia-a-dia

Foi dito acima que o plano mental se volta para diversão quando está em Leão, mas a exceção seria esta semana, em que Mercúrio se opõe ao pesadão Saturno de sexta (31) na terça-feira (03), com o aspecto exato no domingo (01). O que esta combinação pode dar?

Chance de empecilhos e travamentos em sistemas e assuntos que envolvem o cotidiano. Isto significa que o carro usado pode não dar partida, a máquina de lavar pode parar, o sistema que você usa para trabalhar travar, a Internet ficar lenta ou fora do ar, o trânsito por algum motivo fica muito engarrafado. Então, você vai ter que lembrar desta previsão e lançar mão de bom humor e paciência para lidar com o que se apresente.

Pode surgir alguma notícia preocupante ou mais pesada, como descobrir que um filho vai indo muito mal no colégio.

Aliás, há também a chance de se ter que ter “conversas sérias”.

Você também pode ficar mais preocupada (o) com algo e aí examine se com ou sem razão.

Já sacou que as falas tendem a estar mais críticas por estes dias, certo? Se é isto que você quer para uma conversa, passar o recado de forma bem séria e estabelecer limites, envie as previsões astrológicas de 26 de julho a 1 de agosto de 2021.

Se quer um clima mais ameno, como dar um feedback para alguém que já tem muito zelo e autocrítica, melhor esperar até a segunda quinzena de agosto.

Pode pintar um trabalho chato ou cansativo por estes dias, como um relatório que você acha inútil, mas que é uma exigência, e não vai ter como fugir.

Pensamentos negativos e autocríticos ou críticos sobre algo? Sim, tem chance de emergirem, vigie-os. Veja o que está ao seu alcance melhorar o pedir para o outro, e o que é perfeccionismo e cobrança demais.

Aliás, os pensamentos, depois deste momento Saturno, mais exigentes, ainda vão envolver Urano na semana que vem, o que em muitos casos pode levar a um radicalismo em avaliar situações. Leve isto em conta para si mesmo.

Notícias que não agradam também podem surgir por estes dias, como uma nova exigência do governo quanto a algo.

Destaque-se que o Sol começa oposição com Saturno um dia antes de Mercúrio, já na sexta (30), exato na segunda (02), e presente até quinta-feira da semana seguinte (05), podendo indicar baixa de vitalidade, cansaço, criticidade (com o mundo e com você), surgimento de mais pressões, preocupações ou responsabilidades, consciência de faltas e carências (amor, finanças, satisfação, alegria ou outro tema).

Portanto, cuide-se, sabendo como buscar alívio e compensações para isto.

E Vênus em trígono com Urano começa no domingo. Este ótimo aspecto ajuda a espairecer no domingo (02) e se estende para a semana seguinte. Dê um jeito de quebrar a rotina, se desligar e deixe o problema que tiver que ser resolvido para a segunda-feira.

Júpiter volta para o inquieto Aquário

Júpiter teve uma breve passagem por Peixes, de 13/05 a 28/07, o que teve efeito visível de melhora na pandemia. Isto porque Peixes é o domicílio de Júpiter, e, sendo o planeta das benesses e melhoras, esta passagem trouxe este presente para o mundo. Entenda melhor Júpiter em Aquário aqui.

Porém, o ano de 2021, como quem curte Astrologia tem acompanhado, é o ano de Aquário. Neste ano, a tendência é de que o sucesso esteja no meio virtual e online, com forte presença de redes sociais e modernização de mentalidades.

Como previsto em artigo sobre o ano, Júpiter e Saturno em Aquário deram grande visibilidade ao universo LGBTQIA+ e trouxeram mais visibilidade aos jovens.

O convite de Júpiter em Aquário, que volta para este signo na quarta-feira (28), para você é o mesmo do coletivo: modernize-se. Ainda dá tempo. O trânsito vai ocorrer até o final do ano.

Marte em Virgem: meticulosidade e apreço ao trabalho e saúde

E o terceiro planeta que muda de signo nesta semana é Marte, ingressando em Virgem na quinta-feira (29), ficando neste signo até 14/09. Marte em Virgem aumenta a disposição para o trabalho. Este é um signo também ligado a saúde, tema que ganha um novo impulso e destaque, seja no individual, para você cuidar da sua saúde, como no coletivo, no combate ao Covid-19.

Mas há dois momentos perigosos para este Marte em Virgem:

o primeiro é de 25/07 a 02/08, na oposição deste planeta com Júpiter, em que tende a haver relaxamento com medidas e um excesso de confiança em relação ao Covid-19 (levando, por exemplo, ao aumento de aglomerações).

o segundo é de 29/08 a 07/09, na oposição deste planeta com Netuno, o que pode estimular a ação viral, com consequências posteriores no coletivo.

Na vida pessoal, nesta semana, atente para o excesso de confiança, o que pode levar, por exemplo, a exagerar no trabalho ou, pelo contrário, no lazer e depois correr atrás de metas de trabalho. Cuide com o passo maior do que a perna, bem como com expectativas excessivas em relação a qualquer assunto.

E também tenha atenção com atitudes hiper confiantes, como achar que está livre de pegar Covid-19 (você pode aproveitar ter mais alimentos para imunidade na sua rotina). A combinação pode instigar, por exemplo, a querer começar uma dieta radical, na empolgação, e depois não conseguir sustentar.

Assim, qualquer coisa feita com muita empolgação, mas com pouco embasamento real, pode se revelar mais árdua na frente e não ser viável. Esta combinação também pode instigar raiva, impulsividade e irritabilidade, como vai ficar bem visível no coletivo.

Nas Olimpíadas, pode inspirar atletas a darem o seu melhor, mas alguns podem ser vítimas de algum excesso, seja de otimismo, nervosismo ou até de empenho. E pode haver momentos de agressividade em alguns esportes, sobretudo os coletivos.

Do lado positivo, Marte em oposição com Júpiter leva a querer “aproveitar mais a vida”, como dar uma caminhada ao livre e fazer um passeio, mas isto vai ter precisar ser equacionado com o trabalho e também com cuidados na saúde (Marte em Virgem).

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]