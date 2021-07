Horóscopo de Agosto para todos os signos

O Horóscopo de Agosto chega com as previsões para todos os signos. Tem melhores dias, dias para ter atenção e dicas de lidar com os trânsitos dos planetas. Leia as previsões para o seu signo Ascendente e prepare-se para o oitavo mês do ano. Para saber qual é o seu signo ascendente, veja aqui a versão gratuita do seu mapa astral.

Além do Horóscopo de Agosto para os signos, veja também o seu Horóscopo Personalizado, que leva em conta o céu atual e a relação com o seu mapa astral. É uma análise astrológica mais profunda e mais personalizada para sua vida. Veja aqui o seu Horóscopo Personare.

Áries em Agosto

O mês inteiro de agosto é delicado para pessoas do Signo de Áries no que diz respeito à saúde. Para quem tem animais de estimação, o trânsito de Marte ao longo desse mês sugere necessidade de tomar cuidado com incidentes que envolvam os bichinhos.

A partir do dia 16 de agosto, o planeta Vênus aumenta significativamente o potencial de harmonia nos relacionamentos íntimos, favorecendo que as pessoas de Áries experimentem ótimos momentos não só no amor, como também na relação com eventuais associados.

Touro em Agosto

Agosto tende a ser um mês que provoca as pessoas do Signo de Touro a darem mais atenção ao lar, com reformas e cuidados especiais. Para quem tem filhos, a primeira quinzena do mês pode representar sobrecarga.

No que diz respeito ao trabalho, agosto tende a ser um mês especial. Pessoas influentes podem a aparecer, proporcionando abertura de horizontes, possibilidades amplas e oportunidades interessantes.

Portas significativas podem se abrir, que possibilitam o aperfeiçoamento técnico e o progresso na carreira. Obsessões pessoais conduzem a erros de raciocínio e levam as pessoas de Touro ao risco de cometer injustiças.

Gêmeos em Agosto

O mês de agosto tende a ser muito interessante para as pessoas do Signo de Gêmeos quando o assunto é estudo e pesquisa. Ótimo período para ler, estudar, aprender, escrever, publicar e viajar. Haverá inclinação a querer não ficar muito tempo em casa em decorrência de pequenos estresses domésticos, inclusive envolvendo coisas que se quebram.

Há possibilidade de você se envolver em grandes debates polêmicos por razões políticas, filosóficas ou religiosas. Analise se você está exagerando, mas não se deixe intimidar. Existem coisas que devem ser debatidas, sim, e nem todas elas são confortáveis. As pessoas não vieram ao mundo só para falar de amenidades, muito menos pessoas de Gêmeos.

Câncer em Agosto

Os primeiros 11 dias de agosto são excelentes para que pessoas do Signo de Câncer organizem sua vida financeira. Negociar dívidas, melhores salários, avaliar melhor os próprios investimentos e canalizar as energias para novas fontes de renda são algumas das boas possibilidades desse período.

As previsões não são tão positivas no que diz respeito ao relacionamento com irmãos, vizinhos e colegas de trabalho. O trânsito de Marte aponta para risco de disputas e comportamento competitivo.

A partir do dia 16 de agosto, o trânsito de Vênus favorece bastante tudo o que diz respeito ao lar e à vida doméstica. Haverá impulso para embelezar o ambiente, reformá-lo e, principalmente, investir em mais tempo com a família.

Leão em Agosto

Mês em que a maioria das pessoas do Signo de Leão completa aniversário por isso é importante aqui a sua revolução solar, um mapa astrológico com previsões para o ano que começa no seu aniversário.

Diferenças relacionais ficarão mais salientes ao longo desse mês. Por mais que a outra pessoa seja muito amada e querida, ela é uma outra pessoa, com outras vontades e perspectivas distintas da sua. Esta é a grande lição para pessoas leoninas ao longo de 2021, mas em agosto isso fica bem mais enfatizado.

Cuidado com conflitos por motivos de dinheiro ao longo do mês. Evite emprestar ou pedir emprestado e, ao fazer negócios, deixe bem claro o seu preço. Não dê intimidade a quem evidentemente está tentando forçar a amizade para conseguir coisas. Sobretudo, não se meta em negócios com pessoas muito íntimas, pois há risco de as emoções se confundirem com a parte prática e no final todos saírem abalados.

Virgem em Agosto

O mês de agosto é um dos mais significativos para as pessoas do Signo de Virgem por conta do planeta Marte, que transitará sobre seu signo. Marte leva dois anos e meio para dar uma volta completa no Zodíaco, de modo que sua passagem pelo signo de Virgem é um evento relativamente raro.

Pessoas virginianas perceberão significativo incremento na própria força de vontade e descobrirão que os obstáculos outrora tidos como intransponíveis não são tão poderosos assim. Superar limites, crescer e ir além são prerrogativas para Virgem durante o mês de agosto.

Esses bons sinais não significam, contudo, que o mundo será um mar de rosas. Ao contrário, é bem provável que você precise brigar, confrontar e desafiar os outros.

Libra em Agosto

O planeta Vênus, que rege Libra, transita por este signo a partir do dia 16 de agosto, fortalecendo o dom da diplomacia como o mais poderoso dos recursos para resolver problemas e dilemas. Com gentileza, cordialidade e ouvindo os outros, as pessoas do Signo de Libra conquistarão espaços que muita gente tenta conquistar a partir de estratégias agressivas pouco ou nada funcionais.

Considerando a posição de Marte ao longo do mês de agosto, é bem provável que você atraia para si uma série de ressentimentos ocultos, mas não é nada que não dê para tirar de letra. Basta não se incomodar com o fato de que é impossível agradar a todos.

De resto, tende a ser um mês relativamente tranquilo, talvez até mesmo algo tedioso. Mas em tempos em que os extremismos perduram, um pouco de tédio até que vai bem, não é mesmo?

Escorpião em Agosto

Agosto é um mês marcado por grandes responsabilidades para o Signo de Escorpião. Convites dos mais variados provavelmente surgirão, oferecendo boas oportunidades, mas, ao mesmo tempo, convidando a desafios difíceis.

A Lua Nova vai sugerir novas paixões e impulsos profissionais (veja o calendário lunar de 2021 aqui). As pessoas de Escorpião se percebem mais abertas para o novo e se empolgam com novidades em suas áreas de estudo ou trabalho. Já a Lua Cheia vem sugerindo turbilhões emocionais e risco de perda de objetividade.

Evite se meter, prefira o silêncio. Ao longo de todo o mês, há tendência a conflitos com amigos, uma predisposição a competir com pessoas com quem normalmente você tem bons laços de afeto e amizade. É importante segurar a onda.

Sagitário em Agosto

Agosto tende a ser um período um pouco difícil para as pessoas do Signo de Sagitário, por várias razões. Primeiramente, porque de 12 a 30 de agosto o trânsito de Mercúrio exigirá que nativos deste signo prestem atenção a detalhes e minúcias que serão considerados chatíssimos, mas necessários.

Além disso, ao longo do mês inteiro o trânsito do planeta Marte sugere competições acirradas no ambiente profissional. Aliados poderosos tendem a se manifestar no período da Lua Nova, entre 8 e 9 de agosto. Esses aliados serão provavelmente pessoas que moram longe, ou que pertencem a culturas muito diferentes da sua.

Na Lua Cheia, pode ter risco de perda de energia com discussões infrutíferas, que não conduzem a lugar algum. Procure economizar seu tempo e sua disposição para coisas mais práticas do que perder tempo batendo boca em redes sociais.

Capricórnio em Agosto

Agosto é um mês de chamamento intelectual para as pessoas do Signo de Capricórnio. Entre os dias 12 e 30, o trânsito de Mercúrio apontará para um período de grande motivação a estudos, cursos e debates, com ótimo potencial para a expansão cultural.

Só é preciso tomar cuidado com uma predisposição a polêmicas políticas, religiosas ou filosóficas (ou tudo isso junto).

Capricórnio é um signo normalmente prudente, mas os primeiros quinze dias de agosto vêm marcados por certa tendência a viver o prazer e depois pensar no que se está fazendo. A segunda quinzena do mês é excelente para questões profissionais. Bons convites tendem a ocorrer. Por fim, a Lua Nova favorece a renovação das suas amizades. Pessoas novas entram em sua vida.

Aquário em Agosto

O mês de agosto de todos os anos – com algumas exceções – tende a ser positivo para ajustes de relacionamento para pessoas do Signo de Aquário. Em 2021, a regra é confirmada, sobretudo nos primeiros onze dias do mês, quando Mercúrio favorecerá diálogos, ajustes, ouvir o outro e considerar o que as pessoas têm a dizer. A primeira semana pode, por outro lado, ser fisicamente debilitante por conta da oposição entre o Sol e Saturno.

Por isso, é importantíssimo que você se alimente bem, durma bem, evite se sobrecarregar com coisas para fazer. A partir do dia 12, há claro favorecimento da parte financeira e comercial. Bom período para compras e vendas, assim como para investimentos de perfil mais arrojado.

Cuidado apenas com o período entre os dias 15 e 22, pois tendem a ocorrer conflitos desnecessários com figuras de autoridade.

Peixes em Agosto

Em 2021, agosto é um dos meses mais interessantes para as pessoas do Signo de Peixes quando o tema é relacionamentos. O alinhamento entre Vênus e Marte favorece a parte afetiva e erótica ao longo de toda a primeira quinzena. Além disso, de 12 a 30 temos o planeta Mercúrio que entra em cena e favorece o diálogo tão necessário em todo e qualquer relacionamento, seja ele amoroso ou profissional.

Os dias 23 e 24 tendem a ser marcados por aumento da sensibilidade, o que pode ser ótimo para as pessoas de Peixes que lidam com artes e espiritualidade. Por outro lado, essa abertura psíquica pode fazer com que você se abra demais a pessoas que sugam energias e monopolizam a atenção, se fazendo de vítimas.

Ainda que o signo de Peixes tenha essa inclinação sacrificial, é importante estabelecer limites precisos quanto a isso.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

