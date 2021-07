Pedras e cristais para cada tipo de mãe

Há milhares de anos as pedras e cristais promovem cura, bem-estar, atuam de forma vibracional e energética: os cristais são mesmo muito poderosos! As propriedade físicas e químicas dos cristais ajudam a reequilibrar energias e agem no corpo inteiro: físico, mental e espiritual. Além disso, as cores dos cristais trabalham em conexão com os chakras. Nesta seleção, você pode ver os cristais para cada tipo de mãe.

Você pode dar de presente pensando no estilo ou na necessidade da sua mãe. Nesse guia de propriedades energéticas de cada cristal, entenda o que cada um pode fazer pela sua mãe (e, sim, por você também!)

Olho de tigre

Para a mãe que não sabe o quanto é incrível

Melhora a autoestima

Desperta a autoconfiança

Traz coragem

Aumenta a intuição e a proteção espiritual

Hawlita branca

Para a mãe que precisa dormir melhor

Traz paz e harmonia

Acalma a mente

Combate a insônia

Vale colocar na mesa de cabeceira ou embaixo do travesseiro

Água-marinha

Para a mãe que está estressada

Ideal para quando tá rolando treta porque é um calmante natural

Facilita o relaxamento físico e mental

Traz paz interior

Conecta a pessoa aos planos mais elevados.

Quartzo Verde

O quartzo verde é ideal para dar uma equilibrada na vida da sua mãe

Uma das pedras mais básicas e, ao mesmo tempo, super poderosas

Traz estabilidade

Equilibra mente, corpo e alma

Citrino

O citrino é ótimo para a mãe que anda um pouco triste

Pedra da alegria, do otimismo e do entusiasmo

Dá um banho de disposição e bom humor

Atrai prosperidade e sorte

Fuchsita

Para a mãe que precisa dar uma desencanada

Traz leveza, suavidade

Ajuda no desapego dos problemas e pensamentos angustiantes

Traz acolhimento e certo descompromisso.

Se sua mãe for do tipo encanada, daquela que se preocupa com tudo, essa pedra é perfeita

Quartzo Rosa

O quartzo rosa é perfeito para a mãe coração de pedra

É o cristal do amor incondicional, da sensibilidade, da delicadeza

Tem profunda conexão com o chakra cardíaco

Libera mágoas do passado, ressentimentos e raiva acumulada

Por ser uma pedra que conecta profundamente aos sentimentos, não deve ser utilizada diariamente e, de preferência, deve ser acompanhada de um cristal da cor verde, como o quartzo verde.

Turmalina negra

Para aquela mãe que tá meio zicada

Ideal para a mãe do tipo atrapalhada, que anda tropeçando ou fazendo coisas tipo ~derrubar o celular dentro da máquina de lavar~

Esse cristal é ótimo para proteção

Cria um escudo protetor que vai deixá-la bem longe de energias negativas

E para limpar os cristais

