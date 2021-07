Previsões astrológicas: semana pode ter eventos críticos e crises

A semana de 19 a 25 de julho está marcada por eventos astrólogicos intensos, começando pela oposição entre Sol e Plutão – que vem desde a semana passada e vai até terça – e que suscita desastres e conflitos. Além disso, a semana tem o início da Lua Cheia que vem com um mapa que destaca crises para governantes e que podem movimentos as próximas duas semanas.

A análise das previsões astrológicas para esta semana é feita com base no céu geral e este artigo destaca um a um os aspectos mais importantes da semana. Você também pode ler as suas previsões pessoais aqui no Horóscopo Personalizado, que leva em conta o céu coletivo e o seu mapa de nascimento.

Sol em oposição a Plutão: semana começa tensa

Até a terça-feira (20), ocorre um aspecto que vem desde a semana anterior e que ficou exato no sábado (17): o Sol em oposição com Plutão. Esta combinação produz intensidade. Você deve ter notado, nos últimos dias, ânimos mais radicais, com mais fanatismo.

Além disso, houve o desencadeamento de situações críticas no coletivo, como as fortes chuvas na Alemanha, que deixaram um rastro de destruição com muitos mortos e desaparecidos, uma tempestade de raios na Índia, que também causou muitas perdas, além dos sérios problemas que estão acontecendo em Cuba.

Na vida pessoal, esta oposição pede, neste início de semana, muita habilidade estratégica para evitar complicar situações e acirrar conflitos.

No Brasil, Plutão no Meio do Céu do mapa da Lua Cheia pode trazer crise para governantes ou outro tipo de crise que vai ficar muito evidente e movimentar os próximos 14 dias. Tenha atenção. O momento tende a revelar o que não está bom, seja no coletivo como na vida pessoal.

Relembrando abaixo de que formas Sol em oposição a Plutão pode ser manifestar:

Crises para figuras de autoridade

Coisas pesadas podem emergir no coletivo, como assassinatos, corrupção, tráfico, etc.

Paranoia, desconfianças e ciúmes podem vir à tona,

Disputas podem ficar bem acirradas

Potencial de crises também no âmbito da família

Términos de todos os tipos ficam em alta (afetivos, demissão…)

Situações complicadas do passado podem voltar

Sol entra em Leão na quinta-feira

Na quinta-feira (22), o Sol ingressa no seu signo de domicílio, Leão, por onde transita por cerca de um mês. Este é um momento especial do ano, em que a criatividade, expressividade, alegria de viver e prazer tendem a ser evidenciados.

Você pode ficar mais consciente de si , de quem é, do que quer e do que realmente gosta. Leão enfatiza o lazer. Já estamos sentindo todo este clima leonino com os trânsitos de Vênus e Marte neste signo desde junho e é como se a chegada do Sol deixasse tudo isto ainda mais claro, algo como “viva a vida com mais colorido e criatividade, pois ela passa rápido”.

Para entender como Leão se manifesta no seu mapa, veja aqui.

Vênus em Virgem: valorizando a simplicidade

Mas antes mesmo de o Sol ingressar em Leão, Vênus sai de Leão e ingressa em Virgem na quarta-feira (21). Vênus em Virgem vai até 16/08 e é um aspecto que aprecia simplicidade e traz apreço especial por saúde e trabalho. Pode ajudar a retomar hábitos alimentares ou atividade física se toda a ênfase que tem acontecido em Leão levou a exageros.

Vênus em Virgem também muda a tônica das relações, eventualmente implicando em um ajuste delas se não estiverem satisfatórios. Ademais, o que vai importar aqui é a prática, e não promessas grandiosas ou gestos isolados. É o momento de “chegar junto”, estar presente, ser prestativo, seja em uma relação afetiva ou de amizade.

Vênus em oposição a Júpiter: exageros

Porém, exatamente por estes dias não vai ainda ser tão fácil fazer esta transição para algo mais leve, pois Vênus se opõe a Júpiter ao longo da semana, sendo esta combinação de exageros.

Saúde : Com esta oposição, há tendência a comer ou gastar mais do que o esperado.

: Com esta oposição, Amor: Pode existir excesso de expectativa, que pode envolver contatos e até paqueras. Tente baixar um pouco as expectativas .

Pode existir excesso de expectativa, que pode envolver contatos e até paqueras. . Dinheiro: Preços tendem a sumir, sobretudo de itens básicos. Assim, tenha atenção a compras por impulso , pois talvez você pague mais caro por algum item ou faça compras desnecessárias.

Mercúrio em sextil com Urano: bom para novas ideias

A vontade de criar e se expressar pode aumentar nesta semana com a entrada do Sol em Leão e assim como a exigência e a cobrança por coisas mais bem feitas com Vênus em Virgem. Além disso, até quarta-feira (21), o Céu nos brinda com um aspecto excelente: um sextil de Mercúrio com Urano, que desperta ideias inovadoras e soluções.

Talvez você receba o convite para aderir a algo novo. Este contato turbina o plano mental com novos ângulos e maior agilidade de raciocínio. Isto para consultas, consultorias, trocas e conversas vai ser inspirador! O sextil também desembaraça o dia a dia, com você podendo resolver algumas questões que andavam emperradas.

Mercúrio-Netuno e Mercúrio Plutão: cuidado com pensamentos negativos e obsessivos

A partir da sexta-feira (23), Mercúrio faz um aspecto positivo com Netuno, mas também um desafiador com Plutão. Aqui temos uma espécie de “morde e assopra” o que se refere a notícias e comunicações. Sabe a famosa má notícia que vem com uma boa, e vice-versa? Pode acontecer por estes dias.

A oposição de Mercúrio e Plutão inclina-se para notícias contundentes, que chocam e podem mexer com o plano emocional, como a da morte de alguém, o anúncio de uma cirurgia ou uma tensão inesperada. No âmbito coletivo, é uma combinação que pode “tirar sujeira debaixo do tapete”, fazer emergir revelações, além de ataques e virulência verbal.

Se você não curte polêmicas, não faça postagens que possa despertar isto. Tenha também mais cuidado com as palavras nos seus relacionamentos, pois elas tendem a ser uma espada afiada por estes dias. Então vale aquele velho ditado sobre coisas que não voltam atrás, dentre elas a palavra mal falada, que pode ferir ou provocar estrago.

Outro ponto é que eventualmente esta oposição também traz pensamentos negativos, seja por um momento passageiro de pessimismo ou até mesmo por desconfianças e obsessões. Mas Mercúrio faz bom aspecto com Netuno que pode propiciar vias mais amenas para se pensar e para se comunicar. O bom aspecto com Netuno favorece meditação e orações.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]