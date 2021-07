Casa 11 no mapa astral: a amizade de cada signo

Amizade é como casamento e, por isso, as pessoas que temos como amigas precisam ser cuidadas, assim como queremos ser cuidados por quem forma parceria com a gente. Pela Astrologia é possível entender o que a gente precisa nas nossas amizades, o que esperamos das pessoas que são nossas amigas e podemos entender as relações de amizade analisando a casa 11 no mapa astral.

Essa casa nos dá dicas do tipo de amizade de cada signo, ou seja, as características (signos) que colocamos nessa área da vida. Você sabe, nosso mapa astral tem 12 áreas, que são as casas astrológicas. E é a casa 11 no mapa astral que nos dá dicas do tipo de amizade que estabelecemos com as outras pessoas.

Para saber qual signo você tem na área das amizades no mapa, faça assim:

Veja gratuitamente o resumo de seu Mapa Astral aqui. Olhe a sua mandala e veja em qual signo a casa 11 começa. Para isso, basta seguir a linha da cúspide (é a linha cinza que separa cada casa. No exemplo ao lado, a pessoa tem a casa 11 em Leão e, portanto, coloca características leoninas em suas amizades. Agora, c onfira abaixo um manual para entender suas amizades e para que entendam você por essas pessoas que tanto amamos.

Casa 11 em Áries

Para quem tem Áries na Casa 11, as amizades são muito importantes e, por isso, está sempre fazendo novas amizades. A pessoa ariana nessa área da vida costuma ter uma relação próxima com quem tem relação de amizade.

Áries na casa 11 oferece forte capacidade de liderança sobre as amizades, e conflitos podem ocorrer quando houver ideias e objetivos em jogo – já que quem a amiga ariana (ou o amigo ariano) pode ser muito mental. Mas as brigas e discussões tendem a ser decorrentes de explosões de momento, sem guardar rancores.

A dica para a pessoa que apresenta as características arianas nas amizades é buscar equilíbrio entre a honestidade nas relações e um pouco de diplomacia, já que às vezes pode tender à falta de tato. Lembre-se de que é preciso encontrar a hora e o lugar ideal para expor suas opiniões.

Casa 11 em Touro

Lealdade e paciência são características de quem é amiga da pessoa com Touro na Casa 11. A pessoa com personalidade taurina nas amizades pode funcionar como “mãe” porque cuida das amizades e está sempre disponível em momentos de dificuldades.

Por outro lado, podem sentir possessividade e ciúme extremo sobre as pessoas amigas. Se Touro está na sua Casa 11 no mapa astral pode ter dificuldade de lidar com o fato de que seus amigos têm outros amigos.

Se você tem Touro na Casa 11 certamente é super presente e dificilmente falta quando alguém necessita do seu companheirismo. A dica é tentar preservar um pouco sua independência e não se apoiar tanto nas suas relações de amizade porque aó você pode conseguir ser mais estável e constante para quem tem você como amiga (o).

Casa 11 em Gêmeos

Aqui a constância na amizade não é tão importante, o que conta mesmo é que as pessoas amigas sejam versáteis e interessantes. Quem tem Gêmeos na Casa 11 não costuma ter dificuldade em estabelecer relações de amizade. O difícil é mantê-las, porque se não houver importante afinidade intelectual, pode se entendiar e partir para outra.

As pessoas com personalidade geminiana nas amizades são amáveis, simpáticas e com ótimo senso de humor. Quem tem Gêmeos na Casa 11 é conhecido pelo coração gigante e inocente – o que atrai a melhor das intenções em todo mundo de quem se aproxima.

Não é incomum encontrar uma pessoa com a Casa 11 em Gêmeos em grupos de gente mais jovem, já que sua jovialidade permite transitar em qualquer faixa etária. Aliás, quanto mais variado for o grupo, mais interessante parecerá para você. Afinal, que tédio seria se todos fôssemos iguais! E mais: o bem estar de quem rodeia você é algo muito importante e sua atenção se volta bastante para isso.

Casa 11 em Câncer

Câncer na Casa 11 é aquele tipo de gente que encara as amizades como família porque são pessoas que escolhe amigas e amigos com o coração. Você que é canceriana nessa área da vida possivelmente precisa ter fortes laços emocionais para que se estabeleça amizade – e isso não ocorre facilmente.

Pode ser uma pessoa de poucos amigos, que dificilmente se liga a grupos, e que prefere conversas íntimas, cara-a-cara, a grandes reuniões sociais. Quem tem a Casa 11 em Câncer costuma ser amável, cortês e sabe receber muito bem convidados.

Nesses momentos, supera a timidez natural, de maneira que as pessoas que recebe se sintam ao seu lado como se estivesse em casa.

Casa 11 em Leão

Há duas coisas que você precisa quando está em um grupo: agradar e ser razão de admiração. A tendência natural da pessoa que tem Leão na Casa 11 é sempre notada por seu tato, delicadeza e boa vontade para a convivência social.

Você que é leonina (o) nas amizades costuma ter muitos amigos, alguns influentes, e é extremamente leal e bem sucedida em toda atividade grupal que se envolve. Também pode ser muito amigável e extrovertida (o).

Sua atenção às necessidades alheias torna você uma pessoa muito agradável para a convivência social. Sabe aquela pessoa com habilidade para trabalhar com assuntos humanitários, que visem o bem geral? É própria de quem tem a Casa 11 em Leão. Poucas coisas dão mais prazer do que atividade social, reuniões e festas.

Casa 11 em Virgem

Você tende a ter extrema dedicação às amizades, a ponto de ser serviçal algumas vezes, especialmente quando necessitam ajuda. Por isso, quem tem Virgem na Casa 11 precisa tomar cuidado para não acabar encarando as amizades como se fosse trabalho, em vez de uma relação de prazer, relaxamento e troca.

Provavelmente você não é uma pessoa que busca múltiplas amizades, porque tende a sentir timidez. Pode sentir dificuldade em se sentir parte de um grupo. Quem tem Virgem na Casa 11 no mapa astral tende a adorar a companhia de animais domésticos.

Outra característica super comum nas amizades virginianas: você pode sentir inferioridade em relação às pessoas que são suas amigas. Só quem conhece você de verdade consegue identificar isso.

Casa 11 em Libra

Sociável é a palavra perfeita para quem tem Libra na Casa 11. Você curte muito estar entre amigas e amigos e possivelmente conhece muita gente em ambientes artísticos, musicais e refinados.

A amizade libriana será sempre uma companhia extremamente agradável, culta e com interesse em assuntos de todo tipo, especialmente se tiverem conteúdo filosófico.

Pela natureza harmônica de Libra, você pode fazer as vezes de mediação de conflitos e pode ter dificuldade em dizer “não” para suas amizades. Não é difícil ver pessoas com a Casa 11 em Libra casar com uma pessoa amiga ou fazer sociedade com uma amizade.

Casa 11 em Escorpião

Para quem tem Escorpião na Casa 11, amizades superficiais não valem a pena. O que interessa são amizades intensas e profundas, com os quais você quer revelar o pior de si (e quer que revelem a você os mais terríveis segredos). É essa amizade que você espera, certo?

Devido à intensidade em suas relações, as pessoas que são suas amigas costumam ser constantes fontes de transformação para você e vice-versa. Você é capaz de aceitar quase tudo por suas amigas e amigos. Porém, tudo acaba se alguém trair sua amizade.

Uma dica: tente aprender a administrar sua necessidade de controle e posse sobre a vida das pessoas mais próximas. Se você superar isso, provavelmente terá amizades para a vida toda.

Casa 11 em Sagitário

A amizade sagitariana não é possessiva ou exigente. Alias, é muito fácil considerar a pessoa com Sagitário na Casa 11 como amiga. Se seu mapa tem esse posicionamento, então provavelmente você tem muita gente como amiga, de todo tipo, de todos os lugares e que são leais por toda sua vida.

Sua grande expectativa em relação aos grupos que escolhe pertencer é que permitam que você amplie seus próprios horizontes, que aprenda, que se desenvolva e que todos desejem o melhor um para o outro e para as pessoas de uma maneira geral.

Quem tem a Casa 11 no mapa astral em Sagitário costuma ser otimista, alegres, divertida e de bom coração. E se rolar alguma desilusão, a tristeza pode aparecer, mas você não deixa isso afetar sua essência. A gente sabe, você oferece o melhor de si às pessoas que encontra pelo caminho.

Casa 11 em Capricórnio

Amizades íntimas são poucas, mas são estáveis, conservadoras e de muita confiança. Quem tem Capricórnio na casa 11 costuma ter gente mais velha ou bastante madura como amigas e amigos. A amizade também tende a ser cultivada em ambientes profissionais.

Por entender que as verdadeiras amizades são cultivadas com o tempo, você não tem problema em dedicar seu tempo a desenvolvê-las, desde que valham verdadeiramente a pena.

O que a pessoa com a Casa 11 em Capricórnio busca, na verdade, são relações onde possa sentir segurança. Quando consegue, você se torna a melhor pessoa amiga, que dirá a verdade mesmo diante das situações mais delicadas. Seu foco está no valor da verdade.

Casa 11 em Aquário

Gente com Aquário na Casa 11 sabe ser parte de diversos grupos sem misturá-los. Costuma cultivar relações de longa data, nas quais busca conselhos a respeito de questões importantes. Por outro lado, também tem amizades mais recentes e de saídas, umas com quem conversa coisas do coração, outras para os quais desabafa sobre a vida profissional. Um grupo para cada questão.

Se você tem a casa 11 em Aquário provavelmente tem simpatia e comunicação fácil como marcas nas amizades. E, sim, a gente sabe que sua simpatia e extroversão não pressupõem amizade e que você não é super dócil em suas relações. Excesso de objetividade, aliás, é o tipo de coisa que podem falar de você.

Pode se entediar facilmente e precisa de muito espaço nas relações para que não sinta obrigação em nada. A melhor política é lembrar que a amizade é uma relação de amor sem as questões pressupostas em relações conjugais.

Casa 11 em Peixes

Muito sentimental e de grande generosidade nas amizades, a pessoa com Peixes na Casa 11 pode expressar carinho com aquele tipo de dedicação que não conhece limites quando alguém querido se encontra em problemas.

Se você encontrou Peixes nessa área no seu mapa precisa cuidar para não deixar as pessoas se aproveitarem da sua boa vontade e do seu coração bom. Tem poucas coisas que você não faria por uma amiga ou amigo.

Sua essência bondosa torna você alguém que atrai gente dedicada e generosa também. Suas amizades podem ser esotéricos, artistas, místicas ou ter envolvimento com alguma forma com criação. Sincera e dedicada, você certamente é ótima companhia, mesmo diante de extremas dificuldades.

