Florais para animais de estimação

Na hora de sair, seja para o trabalho, para um passeio ou para uma viagem, observe seu bichinho. Sua carinha triste, seu rabinho baixo entre as pernas… Lá vai ele para debaixo da mesa, da cadeira ou outro cantinho qualquer. Chega a doer o coração só de olhar…

Essa é uma cena comum e diária. Basta você começar aquela movimentação de troca de roupas e sapatos, o ato de pegar bolsa ou a mala, preparando-se para sair de casa e pronto: a cena se repete e o animalzinho prevendo que ficará longe do seu dono começa a demonstrar os sinais da sua insatisfação.

No fundo eles até sabem que você vai voltar, mas é tão difícil essa separação que muitas vezes eles deixam de se alimentar ou de beber água até que você volte. Outras vezes eles ficam tão ressentidos que parecem querer demonstrar que estão insatisfeitos mudando de atitude, praticando alguma traquinagem, destruindo o pé da cadeira, roendo o chinelo ou fazendo xixi bem no tapete da sala.

Reações similares às do dono

Vale a pena descobrir se o comportamento do seu animal de estimação tem algo a ver com seu modo de sentir ou agir. A sensibilidade e fidelidade deles pode se traduzir através de comportamentos, sentimentos, atitudes e reações muito parecidos com os do próprio dono. Não são raras as vezes que o animal apresenta doenças semelhantes às do seu dono.

Quando você está feliz e eufórico, repare que o seu bichinho parece compartilhar dessa alegria, saltitando e balançando o rabo num ritmo bem mais rápido que o normal.

Se, entretanto, você está tenso, preocupado ou triste, é provável que ele se mostre mais carinhoso só para lhe agradar ou simplesmente fique quietinho em um canto da casa, como um fiel amigo, sofrendo junto com você, como se essa atitude pudesse amenizar sua tristeza.

É muito importante que estejamos conscientes que os animais reagem em resposta à forma pela qual nos relacionamos com eles. Os donos de animais costumam tratá-los de formas diferentes, dependendo de como eles os veem.

Enquanto alguns os tratam como filhos ou como um meio de obter atenção e prestígio, outros os tratam como um guardião protetor ou ainda como um companheiro que preenche o vazio da solidão.

A variação de humor do animal de estimação, o relacionamento dele com os outros animais ou com os seres humanos, a mudança de hábitos e as emoções demonstradas, como medo, raiva, indecisão e insegurança, podem ser resultado da maneira como ele é tratado ou de como ele é influenciado pelas reações do dono.

Um bichinho que se mostra agressivo pode estar reagindo assim por vivenciar atitudes agressivas de seu dono.

Respostas positivas

Para o tratamento de problemas emocionais, os florais para animais de estimação podem ser um auxílio. De modo geral, as pessoas respondem muito bem ao tratamento com florais. No entanto, as crianças e os animais são ainda mais sensíveis a esse tratamento, apresentando respostas muito positivas e mais rápidas.

Eles podem ser tratados com essências florais selecionadas de acordo com o temperamento e comportamento natural que apresentam, normalmente próprios da raça ou das características individuais do animal.

Essas essências visam equilibrar os distúrbios comportamentais dos bichinhos, mas devem ser associadas a outras essências que auxiliam no tratamento do estado de humor do animal. Ao tratarmos dos problemas do humor estaremos prevenindo possíveis desequilíbrios orgânicos – que muitas vezes podem ser o gatilho para o aparecimento de doenças.

Algumas dicas de florais para animais de estimação

Você poderá pingar 4 gotinhas dos florais para animais de estimação na boca dele de 2 a 4 vezes ao dia ou pingar as 4 gotinhas na água que ele bebe diariamente. Pingue as 4 gotinhas cada vez que trocar a água da vasilha. O tratamento deverá durar por 30 dias.

Para um bichinho muito apegado, que se entristece só de ver o dono se arrumar para sair, uma boa opção é utilizar uma fórmula dos florais de Bach com as essências Chicory e Willow.

Para os que vivem se lambendo e chega a machucar as patas por mordiscá-las frequentemente a essência Crab Apple é a mais indicada, podendo ser usada junto com a essência White Chestnut, principalmente se o animal fica sozinho o dia todo.

Para os que se irritam ou se aborrecem com facilidade, não toleram a aproximação de outros animais ou de pessoas desconhecidas, a indicação mais adequada é da essência Beech.

Saiba mais sobre outras terapias holísticas que podem ser feitas em animais aqui.

Suely Bello

Graduada em Naturologia, Educação Física e Pedagogia, com especialização em Psicossomática, atende em São Paulo utilizando as Terapias Naturais para auxiliar no processo de autoconhecimento e de promoção, manutenção e recuperação da saúde.

[email protected]