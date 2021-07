10 curiosidades sobre Sexo e Astrologia para ver no seu mapa

Como é seu desempenho no sexo? Como você vive o sexo? As respostas estão no seu mapa sexual, uma análise sobre Sexo e Astrologia que revela seu universo de sexualidade e prazer. Porque você sabe, né, Astrologia é um exercício de Autoconhecimento profundo e que pode ajudar você a conhecer seu universo de emoções, fantasias e tesão!

Então, a gente preparou uma lista com 10 curiosidades sobre Sexo e Astrologia para você olhar com seu mapa sexual aberto (veja o seu aqui) !!!! Vamos lá!

1. Sua libido está em Marte

Na Astrologia, Marte é a forma pura de energia da libido. O planeta simboliza os instintos e representa o desejo e a força da paixão. Se você sabe o signo em que Marte está no seu mapa sexual, então você pode entender o que te excita e até o tipo de posição que mais curte na cama. Aqui tem um manual de Marte nos signos para você entender o seu.

2. Casa 8 é puro sexo e astrologia

A Casa 8 está relacionada às fantasias, às emoções e aos instintos ligados à sexualidade. O signo que se encontra nesta área ajuda você a descobrir e entender melhor seus desejos, assim como o que te excita na cama. Uma pessoa com Áries na Casa 8, por exemplo, curte ousar na hora do sexo – o que super combina com quem tem Peixes na casa 8, que gosta de pessoas ousadas e de estímulos para lém da relação sexual. Aqui você pode ver signo a signo na Casa 8.

3. Sexo a três: você, seu par e um planeta na Casa 8

Mas aí entram os planetas na casa 8. E os planetas, você sabe, tem funções psicológicas. Uma pessoa com Casa 8 em Sagitário tende a ser aberta, curiosa e intensa em sua vivência sexual. Mas, caso Júpiter (regente de Sagitário) esteja na Casa 4, apesar de toda esta abertura ao tema e à vivência sexual, é alguém que não gosta de expor sua intimidade. Entenda sobre cada planeta na casa 8 bem aqui.

4. Lilith, sua Lua Negra e seus desejos ocultos

A Lilith, também conhecida como Lua Negra, revela seus medos, aspectos sombrios e seus desejos ocultos. Tipo aquele desejo que a gente costuma sufocar, sabe? Pois bem, saber o signo da sua Lilith ajuda a descobrir quais processos inconscientes você costuma trazer à tona em seus relacionamentos amorosos, como você expressa sua sexualidade, os tipos de desejo que costuma sufocar e até possíveis razões para algumas de suas frustrações nos relacionamentos.

Uma pessoa com Lilith em Virgem, por exemplo, pode ter seus momentos de intimidade prejudicados pela necessidade de perfeccionismo, já quem tem Lilith em Câncer pode sentir o apetite sexual oscilar bastante. Vem ver aqui a Lilith em todos os signos.

5. Botando a Vênus pra jogo

Você acordou hoje sabendo que vai seduzir geral? Então, hoje é dia de botar a Vênus pra jogo! O planeta indica como cada pessoa seduz, expressa afetividade e tudo aquilo que dá prazer. Sabe em que signo está Vênus no mapa? Descubra aqui e entenda que tipo de pessoa você é e o que espera de uma relação. Spoiler: quem tem Vênus em Áries adora um flerte inconsequente. Duas palavras sobre Vênus em Escorpião: obsessiva e devoradora.

6. Sua vida amorosa todinha na casa 7

Os Planetas na casa 7 revelam aquilo que você busca e atrai inconscientemente nas pessoas com as quais você se relaciona. Também podem indicar dificuldades no amor que podem se sobrecair sobre a cama. Marte na Casa 7, por exemplo, é típico de quem termina uma discussão fazendo as pazes na cama. Tudinho sobre os planetas na casa 7 aqui.

7. Quem você quer na sua cama…

No Mapa Sexual, o signo da Casa 7 (ela mesma, de novo!) é conhecido como Descendente. Esse signo nessa casa mostra o tipo de característica que você busca em outras pessoas. Esse signo também indica vivencia o sexo e de que forma gosta de apimentar a vida na cama. Sabe a pessoa com Libra na Casa 7? Ela não é indecisa, pelo contrário, pode até ser bem dominadora, mas pode atrair gente indecisa.

8. Sexo e Astrologia é muita emoção

Eis que você chegou à Lua! Foi bom? A Lua no mapa fala de emoção. Para quem se identifica como mulher, a Lua mostra como você se vê como mulher. No caso de todas as pessoas, a Lua revela que emoções nutrem a sua alma. Uma pessoa com Lua em Libra, por exemplo, se nutre nas suas relações. Uma Lua em Touro indica que a pessoa se nutre de afeto e segurança. E tudo isso, meu bem, vai junto na mala para a sua viagem até a cama. Aqui tem a Lua em cada um dos signos.

9. Sexo e Astrologia e dificuldades na cama

Quem tem oposição ou quadratura entre Marte e Netuno no Mapa pode ter problemas de concentração de energia. A ferocidade de Marte, tão necessária para a performance sexual, fica dispersa. Fora da cama, a pessoa pode ser super romântica (característica desse tipo de aspecto), mas entre lençois é preciso exercício de foco para chegar onde você quer chegar!

Interações tensas entre Marte e Urano ou Marte e Júpiter também podem trazer problemas, como ejaculação precoce. A pressa e a ansiedade jogam contra a pessoa. Uma boa ideia é aproveitar muito as preliminares para chegar ao ato com menos “sede ao pote”.

10. Intensidade sexual: Vênus, Plutão e Júpiter

Aspectos desejados para o ato sexual são aqueles envolvendo Vênus, Plutão e Júpiter. Pessoas com aspectos harmônicos ou tensos entre Vênus e Urano tendem a ser mais abertas a experiências diferentes. Se o aspecto for entre Vênus e Plutão no seu mapa, seja tenso ou de harmonia, muita intensidade sexual deve rolar. São pessoas que costumam ser intensamente orientadas à satisfação plena e total. O difícil é quando entram em jogo questões de poder, afinal, Plutão também pode ser o rei do masoquismo e do sadomasoquismo.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]