Colar de Aromaterapia: como escolher e usar no dia a dia

A Aromaterapia é uma terapia holística que proporciona sensação de bem-estar, tanto físico quanto emocional, com a utilização de óleos essenciais. Muitas pessoas me perguntam qual a melhor maneira de utilizar os benefícios da Aromaterapia e dos óleos essenciais. Existem vários tipos de difusores de aromas, mas o colar de Aromaterapia ou colar difusor pessoal de Aromaterapia são a forma mais fácil de incluir os óleos essenciais no cotidiano.

Agora, o tipo de colar para Aromaterapia vai muito do gosto pessoal de cada um. A seguir, compartilho algumas dicas com vocês, que podem ajudar a escolher o seu colar difusor pessoal de Aromaterapia.

Tipos de colar de Aromaterapia

Se você gosta de colar rústico:

É interessante procurar por um modelo mais artesanal, como crochê, capim dourado, madeira, cristais ou colar de cerâmica Esses modelos são para algo mais informal e têm um custo um pouco mais barato

Entretanto, a durabilidade não é tão longa, estragando com mais facilidade

Se quer um colar formal:

Pode optar pelo colar de prata, ouro ou ródio negro Você encontra diversos modelos nesses materiais, que são mais duráveis, mais bonitos e atraentes para uso no dia a dia.

Esses modelos geralmente já têm o material (uma espécie de tecido) onde você pinga as gotas do óleo essencial e depois insere no colar para Aromaterapia

Como usar um colar de Aromaterapia

Após orientação de um aromaterapeuta em consulta e com o colar difusor de Aromaterapia escolhido em mãos, siga o passo a passo:

Pingue 2 gotas do óleo essencial em um algodão pequeno (ou a esponjinha que veio com o seu colar Aromaterapia) Insira o material dentro do colar A partir disso, pode colocar no pescoço e usar durante um período do dia ou no máximo por 2 horas Não fique o dia todo com seu colar Você pode trocar o aroma a cada 2 a 3 dias Ou, então, conforme orientação do profissional, pode permanecer com o mesmo durante 7 dias para algum tratamento específico, desde que reforce o óleo com mais algumas gotas a cada 2 a 3 dias.

No vídeo abaixo, veja como usar colar Aromaterapia:

Como escolher o óleo essencial do difusor pessoal

Existem mais de 300 óleos essenciais diferentes. Cada um tem suas propriedades terapêuticas e benefícios que podem ser aproveitados conforme o seu momento, individualidade e necessidades. Não é possível fazer uma lista de óleos essenciais e estabelecer um ranking.

Os mais conhecidos e utilizados são: lavanda, hortelã, alecrim, capim-limão, laranja, óleo essencial de bergamota, limão e vetiver. Não quer dizer que sejam os melhores, mas você os encontrará mais facilmente para comprar e pode usar no seu colar difusor Aromaterapia.

Mesmo o óleo essencial de lavanda, que eu chamo de “coringa” da Aromaterapia, porque ele serve para “quase” tudo, mergulhando no nosso inconsciente, trazendo à tona questões, limpando e equilibrando nosso emocional, precisa ser usado com moderação e acompanhamento. Sem esquecer de obedecer ao limite de 2 gotas no colar difusor pessoal.

Lembre-se: a Aromaterapia é um tratamento individual e personalizado, não dá para categorizar quais são os melhores óleos essenciais, sendo que os componentes químicos podem se repetir em maior ou menor quantidade em determinado óleo, e os óleos podem ter contraindicações.

Dúvidas

Você ainda tem dúvidas sobre como usar ou onde comprar seu difusor ou colar Aromaterapia? Marque uma consulta e traga suas questões para entender seu momento. Assim, posso indicar com segurança o melhor óleo essencial para o seu colar.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais,

Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

[email protected]