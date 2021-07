Música para Meditação: o que ouvir para meditar

Usar música para meditar pode ser muito eficiente para quem está começando a jornada do autoconhecimento, pois é uma ferramenta que ajuda a reduzir o estresse e a preparar a mente para a concentração.

E não é de hoje. Desde a antiguidade, a música tem sido utilizada através do seu ritmo e da sua harmonia para dominar emoções, alterar estados de consciência e promover cura.

Atualmente, já está comprovado que através do som é possível mudar o ritmo das ondas cerebrais, o ritmo cardíaco, a pressão arterial e a respiração.

Então, vamos entender um pouco mais sobre a importância da música para meditar, como atingir o relaxamento com música para meditação, além de uma lista de sugestões de músicas para meditar com diversas finalidades, do ho’oponopono à ansiedade, para orar e até meditação para dormir melhor.

Importância da música para meditar

Um estudo recentemente publicado pela Universidade Berkeley mapeou 13 emoções causadas pela música: diversão, alegria, erotismo, beleza, relaxamento, tristeza, sonho, triunfo, ansiedade, medo, aborrecimento, desafio e animação.

O interessante é que a resposta emocional às músicas não são unânimes, segundo os pesquisadores de Berkeley. Se você quiser comparar o resultado do estudo com a sensação que as músicas causam em você, há um site interativo – basta clicar aqui.

Na categoria G estão músicas para “se energizar”, sendo que “Never Gonna Give You Up”, de Rick Astley, e “Smooth Criminal”, do Alien Ant Farm, são as mais procuradas. Já “The Shape of You”, de Ed Sheeran, provoca alegria, e assim por diante. É só rolar o cursor sobre qualquer área em seus territórios sensoriais e você ouvirá um pequeno clipe dos ouvintes.

O fato é que, independentemente do tipo, apenas 5 minutos de música para meditação podem provocar emoções positivas, assim como sensações de relaxamento e contentamento, equilibrando a energia do corpo e ajudando você a se conectar com seu verdadeiro Eu.

Como meditar com música

Escolha um lugar tranquilo e uma postura confortável. Selecione uma música conforme seu gosto e momento – mais abaixo faço várias sugestões. Coloque o timer do celular no tempo desejado. Com 5 min, 10 min ou 15 min você já tem uma excelente prática. Feche os olhos e faça um escaneamento do seu corpo, começando pela cabeça, pescoço, ombros, e vai descendo devagar por cada parte do corpo até os dedos dos pés. O propósito é ficar consciente de qualquer sensação. Fique apenas observando, sem julgar a sua experiência interna. Mantenha-se no presente por alguns minutos usando a respiração natural como objeto de concentração. No final, junte as mãos no centro do peito, desça a cabeça na direção das mãos e agradeça.

Tipos de música para meditação

Existem diversos estilos de música que podemos usar na meditação. Procure escolher aquelas que despertam em você a sensação de mente calma e coração aberto. Fiz uma seleção onde indico algumas músicas para momentos ou objetivos diferentes.

Músicas Orientais para Meditação

A música sem letra e com instrumentos indianos como a flauta bansuri ou a cítara são mais indicadas para meditações profundas e de conexão interior.

Também tem sons que parecem tocar nossa alma, como a flauta japonesa chamada de Shakuhachi, que foi criada no século XVI por um grupo de monges budistas Zen.

Música Espiritual para Meditar

Já o canto gregoriano é considerado uma oração para Deus, uma meditação em si.

Eu sugiro aqui o cantor e compositor alemão Patrick Lenk, que faz uma abordagem atual destes cantos espirituais que nos reconectam com o divino.

Experimente ouvir essa música para orar e meditar.

Música Instrumental para Meditação

A música instrumental ou apenas um fundo musical ajuda a concentrar a mente e pode ser uma fonte de motivação para aprendizados cognitivos, emocionais e motores.

Ao eleger uma música instrumental adequada, você evitará distrações e poderá estar mais inspirado para realizar qualquer técnica de meditação.

Meditação OM

O mantra OM é considerado o som sagrado do universo.

Na cultura védica, já se ensinava a meditar com esse mantra poderoso.

Ao ouvir esta música para meditar, concentre-se em sentir a vibração do mantra Om e você estará se sincronizando com o infinito.

Sugestões de música de meditação

Música celta para meditar, música para meditar com sons da natureza, música africana, cigana, cabala, gospel ou indiana, são muitos os tipos de música que você pode usar para meditar e relaxar.

Seria impossível citar todos aqui. Depende só de você escolher a que mais se encaixa no seu gosto e momento.

E vale lembrar que música para meditar no YouTube existem aos montes. Se você já souber o que procura ou quiser testar os estilos mencionados, basta procurar lá ou em outros sites, pois há músicas para meditação grátis.

Mas se você não souber muito bem pelo tipo de música, mas tiver algum objetivo específico, a seguir, sugiro algumas para vocês.

Relaxamento: música para meditação

Os monges tibetanos definem os sons das tigelas como o som do vazio e o som do coração. A vibração destes instrumentos antigos tem alto grau de penetração no corpo, afetando o nível celular e psicológico. Por isso, é uma ótima música para relaxar e meditar.

Esses sons das tigelas tibetanas formam um tipo de música para meditação profunda, que tem muitos benefícios curativos associados, entre eles:

Promove relaxamento profundo

Equilibra os dois hemisférios cerebrais

Diminui sintomas de ansiedade

Ativa a criatividade

O Ho’oponopono é uma técnica de cura havaiana que pode ser feita de várias formas, como a repetição do Mantra Ho’oponopono, que são as quatro frases – “Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Obrigado”.

Ou com a Oração Ho’oponopono, que é a versão mais completa. Ambas podem ser realizadas com música também.





Música para meditar profundamente com reiki

É comum adicionar música para meditar com reiki. Ela ajuda a criar o relaxamento necessário para permitir a cura e o equilíbrio profundo.

Combine música e meditação reiki para se acalmar naturalmente e se conectar com o universo. Você pode criar o caminho até a calmaria que tanto deseja e permitir que o reiki te mostre a jornada da cura.

Música para yoga e meditação

Independente do gênero, a música apropriada serve para descansar a mente e focar a atenção no corpo e na respiração durante a prática de yoga.

Você pode criar um ambiente místico com esta música, e fazer da sua prática de yoga um momento sagrado que te lembre que você é muito mais do que corpo e mente. Você é o infinito, a plenitude, o amor. O estado de Yoga é união.

Música de meditação para diminuir a ansiedade

O trio britânico Marconi Union, junto com médicos neurologistas e terapeutas, criou uma música chamada Weightless, que pode se traduzir como Leve.

Esta música faz cair o nível de ansiedade para 65% das pessoas.

Ao escutá-la, de preferência, coloque os fones de ouvido, sente de olhos fechados e permita que a música entre no teu corpo. Deixe-se encantar com os sons, ritmos e melodias.

Você pode fazer uma meditação Mindfulness ao manter um estado aberto e focado na música. Fique consciente percebendo sua experiência sem julgar ou reagir, e note quando a mente vagueia. Retorne ao estado atento e focado, e perceba cada detalhe da música.

Música para meditar em 5 minutos

Em apenas 5 minutos de meditação, você pode mudar o seu humor e transmutar estados ansiosos ou negativos da mente.

Tem estudos que mostram a importância de micro meditações durante o dia para se manter no equilíbrio e se sentir bem.

O importante é decidir fazer uma pequena pausa e se conectar com você mesmo.

Que tal fazer isso antes de cada refeição? Pare, feche os olhos, coloque esta música de 5 min, e respire consciente e devagar.

Use e abuse da música para meditar

Em suma, a música para meditar é uma excelente aliada para melhorar a prática de relaxamento, de cura, de oração, de yoga e de meditação. Deixo aqui minhas dicas finais para te inspirar.

Pare um pouquinho antes de escolher uma música para meditar, e faça uma pergunta. O que estou precisando neste momento?

As músicas têm um alto poder de influenciar cada célula do nosso corpo e cada pensamento. Use a música para meditar como uma ferramenta para impulsionar sua vida.

Meditação é um treino mental e uma conexão com você mesmo. Quanto mais você pratica, mais você realiza.

Então, medite sempre que puder e lembre que apenas 5 min. já bastam.

Boa meditação!

Namaskar

Gunatiita

