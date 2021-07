3 óleos essenciais para trazer alegria e prazer

A Aromaterapia pode funcionar a seu favor, trazendo mais prazer para sua vida com os óleos essenciais para alegria (você vai conhecer 3 deles neste artigo).

Aromas como o bergamota ou tangerina, de laranja e de grapefruit, também conhecidos como cítricos, estimulam a alegria, o prazer, a descontração e o desprendimento, além de fazerem as pessoas sorrirem mais. Consequentemente, também diminuem a ansiedade e os sintomas depressivos.

Quem já sentiu o cheiro da tangerina ou da mexerica, por exemplo, sabe que o aroma é refrescante e transmite uma sensação boa. No momento em que lê esse texto você deve ter pensado na fruta e certamente lembrou-se do odor dela. Dá água na boca só de pensar.

Isso acontece em decorrência de nossa memória olfativa, que traz à tona lembranças e emoções que podem vir da infância ou da primeira vez que sentimos esse cheiro em nossas vidas.

Uma vez uma amiga estava meio para baixo e eu ofereci óleo essencial de tangerina para que ela sentisse o aroma. Foi automático, na mesma hora ela abriu um sorriso e disse: “Nossa, é bom mesmo. Que cheiro delicioso!”. A fisionomia de minha amiga mudou instantaneamente e se mostrou mais alegre. Esse é o efeito que um cheiro pode ter na vida de alguém.

Os efeitos benéficos dos óleos essenciais para alegria

É verdade, sim, que quando sentimos o cheiro dos óleos de laranja, tangerina ou grapefruit dá vontade de rir à toa, ficamos mais alegres. Sendo assim, confira abaixo os efeitos que cada um pode ter na sua vida:

Óleo essencial de Laranja

Acalma, harmoniza, ajuda a combater o estresse e o nervosismo, traz muita alegria e o sorriso verdadeiro que vem do coração. Possui um odor refrescante que ajuda as pessoas a relaxar e descontrair. Confira tudo sobre o óleo essencial de laranja aqui.

Óleo essencial de Bergamota

Ajuda a levantar o ânimo em momentos de estresse, estados de ansiedade e depressão. Também possui um aroma refrescante, que remete alegria e bem-estar. Saiba mais sobre o óleo essencial de bergamota.

Óleo essencial de grapefruit

O aroma proporciona sensações como leveza, vontade de viver e euforia. É indicado para estados depressivos e falta de autoestima. O cheiro é eletrizante, pleno de fascinação.

Uma outra boa notícia: os óleos cítricos são excelentes no combate à celulite e à gordura localizada, e o grapefruit ainda ajuda no controle da TPM.

Que tal sentir um desses aromas deliciosos e revigorantes? Garanto que seu dia será muito mais feliz e descontraído.

Lembre-se: tenha cuidado redobrado ao utilizar óleos essenciais, pois são fotossensíveis e muito concentrados. Por este motivo, não devem ser usados puros sobre a pele, já que quando expostos ao sol podem causar manchas. O ideal é diluí-los em óleos vegetais, bases neutras de creme ou gel ou álcool de cereais.

Alguns óleos essenciais não podem ser usados em caso de gravidez, hipertensão e epilepsia. Procure sempre a orientação de um aromaterapeuta na utilização desses produtos.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais,

Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

[email protected]