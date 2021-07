Yoga e as fases da lua

Chandra Devi Yoga é um método de Yoga direcionado às mulheres, baseado nas fases da lua e do ciclo menstrual. Ao longo do mês as mulheres passam por quatro fases do ciclo menstrual: menstruação, pós-menstruação, ovulação e pré-menstruação.

Para cada uma dessas fases, o método apresenta uma prática de yoga específica que pode ser feita em casa.

“Nós mulheres somos mais lunares, temos ciclos, fases e nosso ciclo menstrual é a manifestação disso.

Por isso, criei um método no qual, assim como a lua, podemos praticar yoga de formas específicas a cada fase do ciclo, respeitando as características de cada fase. Para saber exatamente quando a lua vai estar em cada fase, confira nosso Calendário Lunar.

É uma prática customizada, que respeita o corpo”, diz Julia Laitano, idealizadora do método, psicóloga, terapeuta menstrual e gineterapeuta.

Uma visão mais completa da mulher

Unindo conhecimentos de Hatha Yoga, Yogaterapia, Gineterapia e outras pesquisas de sagrado feminino, o Chandra Devi busca a visão mais completa da mulher na sua prática de yoga.

Esse método é um compilado de conhecimentos, usando posturas do Hatha Yoga e sabedorias dessa e de outras escolas.

As aulas são bem didáticas e explicativas, com o objetivo de dar autonomia para as mulheres, ensiná-las práticas que possam usar em casa.

São ensinados para cada fase, específicos asanas, pranayamas mudras e visualização com as Deusas Hindus .

A nossa sociedade vive em um padrão patriarcal, linear, solar. E a mulher é cíclica, lunar, de fases. Julia explica que esse método busca conscientizar as mulheres da natureza de seus ciclos, podendo respeitá-los e, assim, viver de maneira mais integrada.

O sistema vê um ciclo menstrual saudável como sinônimo de uma mulher saudável. A nossa relação com o ciclo revela muitas coisas sobre a nossa história e padrões.

Quando curamos nossa relação com o ciclo menstrual, curamos muitas coisas mal resolvidas do nosso Feminino. Este método traz alívio e conforto às questões do ciclo, como cólicas, oscilações de humor, mudanças hormonais, etc. Saiba mais sobre a relação entre Yoga, TPM e o ciclo feminino aqui.

Chandra Devi Yoga e as fases da lua

Lua nova

Traz a energia do recolhimento, da introspecção e do silenciar-se. É um momento de força uterina e de intuição.

Fase do ciclo: menstrual

menstrual Postura indicada: Malasana, a postura de cócoras. Ela ajuda no fluxo, para que as águas desçam tranquilamente. Estimula o apana vayu, o “vento” de eliminação

Malasana, a postura de cócoras. Ela ajuda no fluxo, para que as águas desçam tranquilamente. Estimula o apana vayu, o “vento” de eliminação Deusa regente: Durga. É a maha shakti. Manifesta todo poder feminino

Durga. É a maha shakti. Manifesta todo poder feminino Arquétipo da fase: A anciã

Lua Crescente

Momento de exteriorização, ir para o mundo, clareza mental, movimento e vigor para alcançar objetivos.

Fase do ciclo: pós-menstrual

pós-menstrual Postura indicada: Virabhadrasana II (guerreiro II) – traz foco, discernimento e força.

Virabhadrasana II (guerreiro II) – traz foco, discernimento e força. Deusa regente: Saraswati a deusa das artes e do intelecto

Saraswati a deusa das artes e do intelecto Arquétipo da fase: A donzela

O Chandra Devi Yoga traz alívio e conforto às questões do ciclo menstrual, como cólicas, oscilações de humor, mudanças hormonais, etc.

Lua Cheia

O brilho da lua atinge seu auge nos trazendo o máximo da exteriorização, ficamos mais sociáveis e queremos compartilhar. A libido aumenta, as águas do corpo ficam mais abundantes e ficamos mais flexíveis.

Fase do ciclo: período fértil/ovulação

período fértil/ovulação Postura indicada: Dhanurasana (postura do arco)

Dhanurasana (postura do arco) Deusa regente: Lakshmi, deusa da prosperidade e da fortuna

Lakshmi, deusa da prosperidade e da fortuna Arquétipo da fase: A mãe/amante

Lua Minguante

Nos traz novamente para o interior e aguça a intuição. Traz cortes, desapegos e libera padrões.

Fase do ciclo: pré- menstrual

pré- menstrual Postura indicada: Deviasana com a língua para fora (postura da deusa). Ajuda a aliviar oscilações de humor

Deviasana com a língua para fora (postura da deusa). Ajuda a aliviar oscilações de humor Deusa regente: Kali – aquela que destrói para reconstruir

Kali – aquela que destrói para reconstruir Arquétipo da fase: A feiticeira

Mari Mel Ostermann

Formada em Naturologia pela UNISUL, faz leitura de aura, é mestre em Reiki Essencial e co-fundadora do curso Integral Way (http://cursointegralway.com/). Trabalha em prol da liberdade das pessoas, combinando técnicas estudadas com suas vivências pessoais.

