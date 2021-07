Feng Shui na mesa de trabalho: no escritório e no home office

A mesa de trabalho é o local mais importante do escritório e do home office. Pode-se dizer que representa uma extensão de nosso propósito de vida profissional. Por isso, reserve um tempo na sua agenda para organizar e aplicar Feng Shui na mesa de trabalho de casa, da empresa ou do espaço comercial, e você perceberá mudanças como clareza mental, aumento de criatividade, foco e concentração.

Feng Shui no escritório, Feng Shui no home office ou em ambos. Siga estas dicas simples e práticas de Feng Shui no trabalho e você notará a diferença em termos de prosperidade e produtividade, além da sensação de bem-estar e leveza no seu dia a dia.

Por que aplicar Feng Shui na mesa de trabalho

Onde posicionar a mesa de trabalho? Se puder, sigo as orientações do Feng Shui para garantir prosperidade na vida profissional:

A posição de comando é uma das mais importantes orientações do Feng Shui.

é uma das mais importantes orientações do Feng Shui. Para uma fácil memorização e visualização, lembre-se de uma poltrona grande e forte de um presidente de empresa : há proteção para as costas, apoio nas laterais para os braços e com certeza estará de frente para a entrada.

: há proteção para as costas, apoio nas laterais para os braços e com certeza estará de frente para a entrada. Para a sensação de bem-estar e segurança, posicione sua mesa de trabalho do escritório e do home office de frente para a porta de entrada da empresa ou do cômodo para garantir uma visão ampla do ambiente.

da empresa ou do cômodo para garantir uma visão ampla do ambiente. E atrás da mesa deve haver uma parede – sem janela – para a segurança. Isso é importante para que você gerencie e comande sua vida profissional com intenções mais claras e enxergando soluções e oportunidades.

Dicas de Feng Shui na mesa de trabalho

A seguir, veja dicas de Feng Shui para mesa de trabalho, seja no escritório ou no home office.

Centro da mesa

O lugar ideal para o computador é o centro da mesa, independentemente do seu formato, pois esse é o canto da carreira e nada melhor do que a sua principal ferramenta de trabalho nesse local.

é o centro da mesa, independentemente do seu formato, pois esse é o canto da carreira e nada melhor do que a sua principal ferramenta de trabalho nesse local. O canto central superior simboliza o sucesso e o reconhecimento. Coloque um objeto vermelho sobre o computador ou uma luminária atrás dele.

Lado direito

Do lado direito fica o canto dos relacionamentos, por isso coloque um belo porta-retrato com a foto do casal ou coloque dois objetos que formem um par.

com a foto do casal ou coloque dois objetos que formem um par. Em seguida, coloque o telefone também do lado direito para atrair clientes.

para atrair clientes. Na sequência, coloque um objeto de metal ou multicolorido para inspirar a criatividade.

Lado esquerdo

A prosperidade fica do lado esquerdo da mesa e essa é a energia do dinheiro. Para ativá-la coloque um cristal multifacetado ou uma pedra pirita e os projetos em andamento (para conhecer mais pedras ideais para sua casa, confira esse guia sobre Feng Shui e Cristais ).

e os projetos em andamento (para conhecer mais pedras ideais para sua casa, confira esse guia sobre ). No canto esquerdo central fica o canto da família, ótimo local para uma planta ou vaso com flores.

Na sequência, fica o canto da sabedoria, lugar ideal para livros sobre a sua carreira e temas que está estudando.

O que não pode na mesa de trabalho:

Tesouras, estilete, abridor de cartas e outros objetos cortantes sobre a mesa, pois são negativos e cortam as energias

Embaixo da mesa, não coloque a lixeira do lado esquerdo que é justamente o canto da prosperidade

Fiação enrolada e aparente

Relógios parados, que não funcionam ou não estão no horário certo

Objetos e aparelhos quebrados

Propostas ou projetos antigos, ou que não deram certo

Gavetas bagunçadas

Organização e Feng Shui no escritório

Na mesa, sala ou estação de trabalho, é importante ter objetos pessoais e plantas naturais que, além de levantar o astral e aliviar o estresse, ajudam no desempenho profissional, pois aumentam a produtividade.

Para obter clareza mental, ativar parcerias, atrair clientes e sucesso para o escritório, negócios e carreira, adote algumas ações rotineiras de Feng Shui no escritório para colher resultados positivos:

Personalize seu espaço com desenhos dos filhos ou de crianças, fotos da família, dos amigos e amigas, do companheiro/da companheira.

com desenhos dos filhos ou de crianças, fotos da família, dos amigos e amigas, do companheiro/da companheira. Adicione plantas naturais como o lírio da paz, a zamioculcas, o antúrio que purificam o ar (dicas de plantas no Feng Shui).

como o lírio da paz, a zamioculcas, o antúrio que purificam o ar (dicas de plantas no Feng Shui). Organize armários e gavetas que não devem ser bagunçados e muito cheios.

que não devem ser bagunçados e muito cheios. Recicle semanalmente os papéis que estão fora de uso: projetos antigos, rascunhos, apostilas, revistas, jornais, sacolas, envelopes, embalagens e qualquer tipo de papel sem utilidade.

que estão fora de uso: projetos antigos, rascunhos, apostilas, revistas, jornais, sacolas, envelopes, embalagens e qualquer tipo de papel sem utilidade. Computador: crie filtros para evitar o excesso de e-mails e bloquear spams, organize os documentos em pastas por ordem numérica, alfabética, nome de clientes, nome de projetos e/ou datas. Exclua os rascunhos e limpe o excesso de arquivos e programas semanalmente.

crie filtros para evitar o excesso de e-mails e bloquear spams, organize os documentos em pastas por ordem numérica, alfabética, nome de clientes, nome de projetos e/ou datas. Exclua os rascunhos e limpe o excesso de arquivos e programas semanalmente. Organize projetos, apresentações e listas de clientes e arquive os documentos de papel e cartões.

de clientes e arquive os documentos de papel e cartões. Verifique a agenda de papel ou planner e tenha certeza que a sincronização das agendas virtuais estão sincronizadas e diariamente verifique seus compromissos.

Organização e Feng Shui no home office

Todas as dicas citadas acima valem também para o home office. Mas a diferença é que trabalhar em casa é uma arte, e exige muito mais disciplina. A seguir, veja dicas especiais de Feng Shui no home office:

Organização : mantenha sua mesa e o espaço ao redor limpo, arejado e organizado. Caixas e prateleiras por perto ajudam a manter papéis, pastas, livros e outros materiais de trabalho acessíveis e em ordem.

: mantenha sua mesa e o espaço ao redor limpo, arejado e organizado. Caixas e prateleiras por perto ajudam a manter papéis, pastas, livros e outros materiais de trabalho acessíveis e em ordem. Cores no ambiente: para ter mais foco, agilidade de raciocínio e comunicação, cerque-se de itens de cor amarela, pode ser um tecido ou almofada na cadeira de trabalho.

para ter mais foco, agilidade de raciocínio e comunicação, cerque-se de itens de cor amarela, pode ser um tecido ou almofada na cadeira de trabalho. Luz: a iluminação deve ser boa, se precisar inclua luminária de mesa.

a iluminação deve ser boa, se precisar inclua luminária de mesa. Plantas: na mesa de trabalho pode ter uma planta pequena violeta ou bambu da sorte.

na mesa de trabalho pode ter uma planta pequena violeta ou bambu da sorte. Tenha um cômodo exclusivo , se possível, para o seu escritório ou um espaço demarcado (por meio de um biombo, uma cortina ou um tapete).

, se possível, para o seu escritório ou um espaço demarcado (por meio de um biombo, uma cortina ou um tapete). Visual: nada de acordar e ficar trabalhando de pijama, camisola, moletom ou aquela roupa de usar em casa. A roupa pode ser confortável, mas vista-se para atrair sucesso para sua carreira. O vermelho ajuda a ter mais energia e atitude, enquanto o amarelo auxilia na comunicação e na concentração. Já o laranja estimula a criatividade, o verde ajuda a ter equilíbrio, o roxo atrai prosperidade, e o azul marinho é indicado para dias mais tranquilos e que precisam de mais reflexão.

nada de acordar e ficar trabalhando de pijama, camisola, moletom ou aquela roupa de usar em casa. A roupa pode ser confortável, mas vista-se para atrair sucesso para sua carreira. O vermelho ajuda a ter mais energia e atitude, enquanto o amarelo auxilia na comunicação e na concentração. Já o laranja estimula a criatividade, o verde ajuda a ter equilíbrio, o roxo atrai prosperidade, e o azul marinho é indicado para dias mais tranquilos e que precisam de mais reflexão. Tarefas do dia: faça listas de tarefas diárias para visualizá-las e priorizar as demandas, incluindo as tarefas do cotidiano da casa.

faça listas de tarefas diárias para visualizá-las e priorizar as demandas, incluindo as tarefas do cotidiano da casa. Tempo: use o despertador/timer no celular ou um aplicativo para aproveitar melhor o tempo principalmente para trabalhos que exigem mais concentração e tempo de escrita, como elaboração de propostas, apresentações ou relatórios.

use o despertador/timer no celular ou um aplicativo para aproveitar melhor o tempo principalmente para trabalhos que exigem mais concentração e tempo de escrita, como elaboração de propostas, apresentações ou relatórios. Networking: ficar o dia todo trabalhando em silêncio e sem ver ninguém pode ser angustiante, então, fale com pessoas pelo telefone ou e-mail, faça contatos com recados por áudio ou mensagens de texto, marque reuniões e conversas online e presenciais quando possível. Esse movimento ajuda a divulgar sua imagem pessoal, seu trabalho e a ativar a energia da sintonia para atrair clientes e projetos e abrir caminhos para novas oportunidades numa conversa.

Feng Shui e trabalho

O Feng Shui no trabalho ajuda a enxergar soluções e oportunidades. Estimula a criatividade e a produtividade. Favorece o sucesso dos negócios e projetos. Remove obstáculos e dificuldades, tornando as tarefas, o ambiente e a rotina diária mais leve e harmonizada, com a energia focada em atrair prosperidade, sorte e bem-estar.

E a grande dica de Feng Shui para mesa de trabalho é colocar perto de você no home office ou no escritório uma planta natural como a zamioculcas ou mesmo um vaso com flores naturais que você goste. E, claro, investir na organização do espaço e da mesa de trabalho e também virtual no celular, notebook e computador.

Lembre-se que esse tempo investido na organização não é perdido ou gasto à toa. Ao contrário, é muito valioso. É um investimento que ajudará você a ter mais tempo para prosperar e equilibrar sua vida profissional e pessoal.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]