Benefícios da meditação: autoestima, produtividade e menos ansiedade

Você já se perguntou quais são os benefícios da meditação? Listamos aqui 36 deles, desde aqueles que você pode sentir já no começo da meditação, em práticas curtas e simples, quanto os mais avançados, para quem persistir e se dedicar por mais tempo.

A neurociência já comprovou os benefícios da meditação e já se concluiu também que, quanto mais se pratica, mais ela se consolida.

Que tal colocar a meditação como uma prática constante no seu dia a dia? Você só tem a ganhar tanto na melhora da saúde em seus vários âmbitos – físico, emocional, mental e espiritual, assim como no bem-estar geral.

Por que meditar

Com a correria do dia a dia, às vezes fica difícil encontrar momentos de calmaria, não é verdade? A prática da meditação pode ser um bom caminho para diminuir a ansiedade e ficar mais relaxado.

O exercício meditativo ajuda a distinguir sentimentos, crenças e pensamentos, contribuindo para você fazer escolhas melhores e mais conscientes ao longo da vida. E incorporar esse método no cotidiano pode ser tarefa simples.

Para isso, basta encontrar um lugar calmo, onde não seja incomodado e tenha o mínimo possível de distrações. Ao final do artigo, confira algumas dicas valiosas para aproveitar da melhor forma os benefícios da meditação.

36 benefícios da meditação

Entre os benefícios da meditação, ela pode:

Ajudar a relaxar Pode conter a raiva Amenizar o estresse Purificar as energias Evoluir a compreensão Meditação pode acalmar e trazer serenidade Elevar a espiritualidade Promover o bem-estar Aumentar a produtividade, concentração, foco e memória Melhorar o sistema imunológico Ajudar a superar traumas Despertar a mente Trazer motivação Trazer paz interior e tranquilidade Aumentar a produção de hormônios, entre eles, a endorfina Aumentar a autoestima Libertar de crenças limitantes Lucidez Consciência Paciência Aumentar a neuroplasticidade do cérebro Compaixão Resiliência Reduzir ataques de pânico Autoconhecimento Acalmar a ruminação mental Liberação das tensões do corpo Diminuir a sensação de dor no corpo Estabilizar a pressão sanguínea Melhora o humor Estabilidade emocional Desenvolver a intuição Empatia Superar medos Criatividade Sono reparador

É claro que a meditação tem outros benefícios além destes. Tudo depende de como você vai conduzir a prática e quais intenções colocar nela.

Dicas para aproveitar os benefícios da meditação

No dia a dia, temos muitas tensões e dores tanto físicas quanto emocionais que prejudicam a qualidade de vida tanto nossa quanto das pessoas ao nosso redor.

A meditação é um caminho simples, mas inicialmente desafiador para encontrarmos as respostas em nós mesmos. E os resultados positivos são infinitamente benéficos.

Veja algumas situações desafiadoras e como a meditação pode te ajudar além de sugestões para colher os frutos do seu empenho:

Se mantenha presente

É importante, mesmo que seja desafiador de início, tentar se manter no aqui e agora. Uma ação simples para isso é se acostumar a prestar atenção na sua respiração.

Foco unicamente no ar que entra e sai calmamente. Isso acalma a mente. E você consegue ficar atento a tudo que acontece e por consequência tomar melhores decisões.

Liberte-se da culpa

A culpa é como um peso, quanto maior mais nos curvamos e encolhemos perante a situação ou ao outro.

A meditação ajuda a acabar com a ruminação mental que aumenta a culpa, que acaba sendo um círculo quase infinito de maquinações mentais.

Com a respiração calma e uma meditação guiada poderão te auxiliar a abrir os horizontes e perceber que existem outras formas mais positivas de lidar com a situação. A vida se torna mais leve e você mais feliz.

Acolha seus pensamentos

É quase inevitável pensar em outras coisas durante a meditação, mas o ideal é que você os acolha e os deixe ir, sem ficar brigando.

Estudos mostram que não se briga com um hábito, é mais produtivo criar um hábito novo.

Então, acolha seus pensamentos, os responda na medida do possível e volte o foco para sua respiração.

Assim, o cérebro se oxigena e você cada vez mais fica no controle da situação e não mais seus pensamentos errantes.

Faça ações simples

Sente-se de forma confortável, cuidando da postura. Não force.

Imagine que tem um fio que te puxa levemente para cima. Mantenha o queixo paralelo ao chão.

Gire os ombros para trás para ajudar a manter a postura e manter o peito aberto.

Coloque as mãos pousadas levemente sobre as pernas, mantenha as palmas para cima, essa ação ajuda a abrir o peito – sua postura tanto física quanto comportamental perante a vida ganham abertura.

Livre-se das tensões

Caso se sinta tenso, tem uma dica preciosa para ajudar a aliviar. Tensione mais ainda o corpo, segure por alguns segundos e depois solte. Repita de 3 a 5 vezes. Ajudará a aliviar a tensão do corpo.

Caso a tensão seja ainda maior, fique de pé e solte bem o corpo, sacuda pernas e pés. Então, só depois volte seu foco para a respiração e então siga a sua meditação.

Faça a diferença no mundo

Ao meditar acaba desenvolvendo mais autocompaixão e compaixão pelo outro, seu coração tanto físico quanto energético se tornam mais acalentadores, aumentando o seu nível de empatia e conexão saudável com o próximo.

Suas reações agressivas gradativamente vão diminuindo, pois a autogestão das ações e reações ficam mais acessíveis.

Ao estabilizar sua respiração sua resposta automática perante os desafios se tornam mais conscientes e você mais presente no que está agindo.

Supere seus medos

Com a meditação é possível restabelecer a calma e ao oxigenar o cérebro sua resposta natural ao medo de fuga ou luta podem ser harmonizadas.

Você terá mais consciência no momento em que acontecer algo que possa gerar medo, conseguindo estar no domínio da ação e reagir proativamente.

Autoconhecimento

A grande chave para florescermos na vida é o autoconhecimento. A meditação é uma jornada para a vida toda.

A autopercepção e o aprimorar a nossa consciência são fatores primordiais para o autoconhecimento e na meditação podem ser desenvolvidos.

Medite! Comece agora

A meditação traz muitos benefícios, um hábito novo que alivia mente e corpo. Você começa a ter uma maior autopercepção corporal e da sua energia. Localiza onde estão suas tensões, as acolhe e fica harmonizado.

É uma ação para vida toda que pode ser iniciada com uma meditação curta de 1 minuto e ir ampliado ou se adaptando a sua rotina. Existem muitas formas de meditar e colher seus deliciosos frutos.

Entre nesta vibração de paz e tranquilidade seguindo a meditação do vídeo a seguir:

