Previsões da Astrologia para semana de 12 a 18 de julho de 2021

A semana de 12 a 18 de julho começa com ótimos aspectos, que trazem visão mais ampla, boas ideias, otimismo e inspiração! Mas crises internas ou externas podem emergir da metade em diante. As previsões da Astrologia para semana começam com um trígono entre Mercúrio e Júpiter, que tem efeitos até a quarta-feira (14).

O trígono entre Mercúrio e Júpiter destaca otimismo e expansividade no plano mental (Um trígono é quando dois planetas cooperam entre si. Entenda mais sobre o que é um trígono aqui). Isto pode ser importante neste contexto de pandemia, que impõe tantas dificuldades e barreiras.

O contato permite um pensar mais amplo, favorecendo ir atrás de soluções, seja informalmente ou por meio de consultas e consultores. Favorável para estudos e tudo o que aguce o otimismo.

A partir de domingo (18), Mercúrio volta a estar em aspecto favorável, mas desta vez com Urano, produzindo insights e clareza, que podem ajudar bastante.

Empatia e conexão em alta

Durante toda a semana, o Sol faz um ângulo favorável com Netuno, que pode produzir harmonia, delicadeza, empatia e conexão melhor com a intuição. É uma boa pedida meditar, fazer visualizações, auxiliar pessoas ou estar junto à natureza (Dica: aqui tem uma ótima meditação de apenas 10 minutos).

Se você é uma pessoa espiritualizada, faça as suas práticas nesta semana, até porque este fortalecimento interior pode ajudar mais para a metade da semana em diante, como você vai ver ao longo das previsões.

Vênus e Marte em Leão: em busca de prazer

Vênus e Marte estão juntos em Leão desde o finalzinho de junho. Costuma ser uma combinação interessante, embora até a semana passada talvez não tenhamos sentido.

Isso porque os planetas estiveram fazendo tensão com Saturno e Urano, com obstáculos causando empecilhos na vida social, finanças, amor, autoestima, assuntos regidos por Vênus, e irritabilidade, tensão e muita imprevisibilidade (Marte e Urano).

As previsões da Astrologia para semana indicam que nem Vênus nem Marte enfrentam contrariedades e começamos a semana mais focados em:

nossa autoestima (alias, veja aqui o que seu mapa astral indica sobre sua autoestima)

nossos interesses pessoais

nossa criatividade

nosso prazer.

Nas finanças, a análise das previsões da Astrologia para semana sugerem que é provável que autônomos e comerciantes tenham alguma melhora no movimento, com aquecimento dos negócios!

Outra dica é que este aspecto abre as portas para o amor, aumentando a atração e o interesse em se relacionar. A química e a atratividade vão estar no ar! (Você pode aproveitar e ver em que área da sua vida Vênus e Marte estão para aproveitar esse momento melhor. Veja aqui)

O único ponto a se cuidar é orgulho e autoritarismo, que são sombras do signo de Leão, onde a conjunção acontece, que, no excesso, pode estragar relações.

Sol oposto a Plutão: tensão no Céu

As previsões da Astrologia para semana estariam bastante harmoniosas por todos os aspectos analisados até aqui. Contudo, a partir da quarta-feira (14), o Sol inicia oposição com Plutão, que fica exata na sexta (17), e se estende até o meio da semana que vem. De que muitas maneiras este aspecto pode se manifestar?

Crises para figuras de autoridade . Por exemplo, um parente próximo de pessoas que são chefes podem vir a falecer, ou outro tipo de crise, como perder o cargo de gestão.

. Por exemplo, um parente próximo de pessoas que são chefes podem vir a falecer, ou outro tipo de crise, como perder o cargo de gestão. É um período com potencial de perdas e falecimentos , tanto no âmbito pessoal como no coletivo. Não se surpreenda, assim, se o coletivo perder alguma figura famosa querida (Sol em Câncer).

, tanto no âmbito pessoal como no coletivo. Não se surpreenda, assim, se o coletivo perder alguma figura famosa querida (Sol em Câncer). Coisas pesadas podem emergir no plano coletivo, como temas ligados a assassinatos, corrupção, tráfico, etc.

podem emergir no plano coletivo, como temas ligados a assassinatos, corrupção, tráfico, etc. Paranoia ? É a cara de Sol em oposição a Plutão. Se sua mente estiver assim, dê um tempo para observar se tem fundamento ou não.

? É a cara de Sol em oposição a Plutão. Se sua mente estiver assim, dê um tempo para observar se tem fundamento ou não. Desconfianças e ciúmes podem vir à tona, talvez tensionando alguma interação que tenha começado muito bem na semana. É tempo de se vigiar se não quiser estragar relacionamentos.

podem vir à tona, talvez tensionando alguma interação que tenha começado muito bem na semana. É tempo de se vigiar se não quiser estragar relacionamentos. Com energia tão intensa, cuide para que as pessoas não se voltem contra você . Por isto, tenha cuidado com postagens e declarações. Haters e pessoas que atuam sem reflexão nas redes sociais podem ser acordados por este aspecto.

. Por isto, tenha cuidado com postagens e declarações. Haters e pessoas que atuam sem reflexão nas redes sociais podem ser acordados por este aspecto. Já viu que não é hora de provocar ninguém e correr perigo à toa , não é mesmo? A energia não é nada amena, aja com cautela.

, não é mesmo? A energia não é nada amena, aja com cautela. Atenção para não se envolver em disputas , que poderão ser bem acirradas”. Pessoas que se autoentitulam como “chefões” tendem a querem mostrar quem manda.

, que poderão ser bem acirradas”. Pessoas que se autoentitulam como “chefões” tendem a querem mostrar quem manda. Esta combinação também pode provocar algum tipo de crise interna pessoal , ou em um relacionamento afetivo (ou pela falta de um), ou, ainda, por motivos financeiros.

, ou em um relacionamento afetivo (ou pela falta de um), ou, ainda, por motivos financeiros. Há potencial de crises também no âmbito da família , como uma emergência de um parente que precisa ser hospitalizado.

, como uma emergência de um parente que precisa ser hospitalizado. Términos de todos os tipos , não só afetivos, como, por exemplo, uma demissão, podem também ser cogitados ou ocorrer.

, não só afetivos, como, por exemplo, uma demissão, podem também ser cogitados ou ocorrer. Potencial de retorno de situações complicadas do passado , como aquele (a) ex que você queria esquecer.

, como aquele (a) ex que você queria esquecer. Algumas pessoas ficam mais fechadas por estes dias . Eventualmente, há a percepção de coisas que não são agradáveis, sejam pessoais ou nas relações, mas que é necessário que sejam vistas.

. Eventualmente, há a percepção de coisas que não são agradáveis, sejam pessoais ou nas relações, mas que é necessário que sejam vistas. É importante fazer esforço para separar o joio do trigo, pois Sol/Plutão também peca por ser excessivamente desconfiado, então só você vai poder avaliar se realmente viu algo não agradável em si, na sua vida ou em outra pessoa que precisa ser transformada ou se foi um exagero de intensidade da sua parte. Depois de alguns dias vai ser mais possível de avaliar. Evite agir de forma precipitada.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]