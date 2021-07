Previsões da Astrologia para Lua Nova de julho

A Lua Nova de julho de 2021 dá início ao novo mês lunar. A Lua Nova em Câncer começa às 22h16 do dia 09/07 e coloca enfâse desta lunação está na vida pessoal e familiar e na possibilidade de turbulências nas redações e finanças por causa de uma tensão entre Vênus e Urano.

Para entender a lunação, foi analisado o mapa astral da Lua Nova de julho para Brasília, portanto essas previsões da Astrologia neste artigo servem para brasileiras e brasileiros incluindo aqueles que vivem no Exterior. Este mapa determina tendências para todos nós por um mês, até a Lua Nova de agosto, em 08/08.

O mapa da Lua nova de julho mistura:

Certa confusão mental e indecisão, por conta da quadratura Mercúrio/Netuno.

Maior suscetibilidade a viroses e a baixa da imunidade, em razão do Ascendente em Peixes.

Destaque para família e sentimentos porque ocorre em Câncer

Indica relações mais esquentadas e sujeitas a rupturas, por causa da quadratura entre Vênus/Marte em Leão com Urano.

Coloca prazer, lazer e autoexpressão em destaque.

Entenda o tom do mês para compreender melhor que escolhas fazer e como se movimentar neste período. Este artigo começa com a análise da Lua para o coletivo e, na sequência, no seu mapa astral.

Aproveite para ler também as previsões da Astrologia para o segundo semestre de 2021 aqui.

Lua Nova de julho: o coletivo mais emotivo

Com uma Lua Nova em Câncer e um Ascendente em Peixes, dois signos do elemento Água, vamos nos pegar mais sensíveis e emotivos. A Água também pede para reforçarmos nossos vínculos: é hora de dar e receber mais apoio, carinho e aconchego.

Bom para estar mais próximos da família, algo canceriano, mas é preciso ter muito cuidado e manter as medidas de segurança recomendadas pela OMS para não avançar com a pandemia.

Com um mês com muita Água, não adianta tentar atuar no “piloto automático”. Dar atenção ao universo interno vai ser fundamental, inclusive para evitar que viroses, baixa de imunidade (atenção para o Covid-19) ou sintomas psicossomáticos surjam com mais facilidade do que em outras lunações. (Dica: olhe esse guia de alimentos para imunidade em tempos de coronavírus)

Pode-se esperar, inclusive, que este mês seja menos “linear”, pois Peixes fala em saber fluir. Nem tudo vai acontecer conforme o planejado e, em alguns momentos, isto pode até ser bom.

Mente mais confusa por um mês

Netuno, o regente de Peixes, ascende na carta astrológica da Lua Nova de julho e está em tensão com Mercúrio. Sobre este aspecto, valem alguns avisos/recomendações.

Assuntos imobiliários podem ter menor clareza neste mês . Vai ser preciso cuidado redobrado para assinar contratos e tomar decisões, para não haver erro. Potencial de confusões.

. Vai ser preciso cuidado redobrado para assinar contratos e tomar decisões, para não haver erro. Potencial de confusões. Ter atenção para hipersensibilidade no plano mental. Pode haver propensão a sentimentos de vitimização, bem como fantasias sem nenhuma chance de se realizar. Exemplo: ficar criando expectativas a respeito de um relacionamento que já terminou e tem baixa chance de retorno. Esta faceta excessivamente sonhadora – e pouco prática – também pode aparecer em relação a pessoas próxima, como alguém querer tocar um projeto em que se nota pouca viabilidade.

Pode haver propensão a sentimentos de vitimização, bem como fantasias sem nenhuma chance de se realizar. Exemplo: ficar criando expectativas a respeito de um relacionamento que já terminou e tem baixa chance de retorno. Esta faceta excessivamente sonhadora – e pouco prática – também pode aparecer em relação a pessoas próxima, como alguém querer tocar um projeto em que se nota pouca viabilidade. Potencial para mal-entendidos nas comunicações, por isto veja se a outra pessoa está realmente entendendo a mensagem que você está tentando passar, e garanta que você entendeu exatamente o que querem dizer a você.

nas comunicações, por isto veja se a outra pessoa está realmente entendendo a mensagem que você está tentando passar, e garanta que você entendeu exatamente o que querem dizer a você. Mais gente “enrolando” , com pouca ação, como alguém que prometeu fazer um conserto em casa e vai adiando.

, com pouca ação, como alguém que prometeu fazer um conserto em casa e vai adiando. Certa indecisão em alguns assuntos, como se a mente estivesse mais nublada ou pouco clara.

em alguns assuntos, como se a mente estivesse mais nublada ou pouco clara. Este pode ser um mês em que muitos golpistas e hackers poderão agir. Como Mercúrio tem a ver com dados (papéis e documentos), proteja-os e preste a atente para a instalação de aplicativos desconhecidos no celular ou para a chegada de SMS estranhos.

Netuno, porém, vai estar em um ângulo harmonioso com a Lua e o Sol deste mapa. Esta combinação fala dos benefícios da conexão com a fé e com o plano espiritual, meditação e terapias alternativas. Além disso, pode indicar que um pouco de relaxamento e atividades mais lúdicas poderão nos fazer bem, como assistir a uma série que nos leve para outro mundo, música, shows.

Não é um mês para só focar em trabalho: estas pausas e relaxamentos vão abastecer e fazer a diferença! O sociólogo Domenico de Masi fala no “ócio criativo” e pode ser bem o caso!

Criatividade à vista

Todas essas previsões feitas até aqui são reforçada pelo fato de Vênus e Marte estarem no exuberante signo de Leão, no final da Casa 5, com Marte já indo para a 6. Isso significa que poderemos estar mais criativas (os) neste mês, com boas ideias para trabalho (Casa 6), e estas surgirem até do lazer ou de momentos de lazer (Casa 5).

Aliás, doses de prazer e lazer vão ser importantes durante o mês da Lua Nova de julho. Vênus e Marte em Leão passam a mensagem clara: tente se divertir e brincar um pouco!

Esta combinação também favorece a prática de atividades física de forma mais animada e gratificante misturada com lazer, como andar de bicicleta ou correr. Mas cuidado para não se machucar e mantenha o distanciamento social, use máscara e higienize-se corretamente.

No que tange a filhos, uma tensão de Vênus/Marte com Urano pode alertar para potencial de rebeldia e/ou de se machucarem ou de estarem vivendo mudanças e certa instabilidade. Mas as crianças também poderão estar alegres e barulhentas, com a corda toda.

Finanças em julho: instabilidade e gastos inesperados

Com Vênus/Marte em quadratura com Urano na Casa 2, do dinheiro, pode haver instabilidade nas finanças, com altos e baixos, e potencial de despesas inesperadas de um modo geral. Observe também para comprar coisas que não precisa por mero impulso.

O mapa, de modo geral, dificulta investimentos de longo prazo, como a compra de um imóvel, sendo mais vantajoso para os de curto.

Para quem trabalha como autônoma (o), o mês pode ficar um tanto na “corda bamba”, por conta da preponderância de Urano, e pedir muita ralação, em função da forte presença também de Saturno. Muitas pessoas talvez tenham que trabalhar bastante para bancar um lazer muito desejado ou um presente para um filho.

Amor na Lua Nova de julho: mais exigência e menos paciência

Vênus em Leão é bem afeito ao amor, desde que reforçando algo positivo para você e para sua autoestima. O planeta está junto com Marte e isso destaca a importância também da química e atração física.

No entanto, Vênus quadra Urano e se opõe a Saturno, indicando um período de pouca paciência e tolerância, em que se tende a fazer uma avaliação mais crítica das relações em geral, não só amorosas, e em que há propensão a romper se algo estiver mais incomodando do que fluindo.

Não é um mês, como se diz por aí, para “pegar no pé” sem consequências: a liberdade tende a ser valorizada; pode ser que quem não esteja satisfeito vá cobrar algo da outra pessoa e aí pode ouvir algo que não agrade ou vivencie uma ruptura.

O “mercado do amor”, por assim dizer, tende a estar mais volátil, com menor paciência e, paradoxalmente, mais exigente também. Assim, se algo não andar bem, a tendência vai ser excluir e partir para a próxima.

O mês também pode implicar em maior chance de rupturas para relações em geral – embora não signifique necessariamente que vai acontecer. Com Vênus em Leão, a inclinação vai ser a de se perguntar se realmente se está feliz e satisfeito no amor e o quanto a autoestima vem estando – ou não – bem com a relação.

A vaidade, outro atributo leonino, também vai estar maior, mas o mapa da Lua Nova de Julho como um todo pede cautela para não fazer procedimentos estéticos sem avaliar muito bem para não se arrepender depois.

A Lua Nova de julho no seu mapa astral

No mês lunar que começa com a Lua Nova de julho você pode entrar em contato com atributos ligados a Câncer, que rege família, vínculos, casa, imóveis, lembranças, passado, raízes e emoções. Prepare-se porque você pode ficar mais emotiva (o) e veja que temas também tendem a se destacar na sua vida neste período.

Para isso, você precisa ver aqui no seu Horóscopo Personalizado em qual casa a lua estará no dia da Lua Nova. No exemplo ao lado, a pessoa estará com a Lua na Casa 9, ou seja, pode sentir mais as tendências desta lua canceriana nesta área da vida. Depois de ver em qual casa sua lua estará, leia abaixo as previsões:

Lua Nova na Casa 1: este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si vai ser importante.

este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si vai ser importante. Lua Nova na Casa 2: os assuntos práticos, financeiros ficam realçados. Como ganhar e gastar dinheiro.

os assuntos práticos, financeiros ficam realçados. Como ganhar e gastar dinheiro. Lua Nova na Casa 3: mês baseado em comunicações, ideias e trocas. Plano mental muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, dar ou participar de cursos.

mês baseado em comunicações, ideias e trocas. Plano mental muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, dar ou participar de cursos. Lua Nova na Casa 4: foco na família, vida pessoal, casa, lar e ao seu passado. Tente curtir sua privacidade, ter tempo para si e para suas pessoas próximas.

foco na família, vida pessoal, casa, lar e ao seu passado. Tente curtir sua privacidade, ter tempo para si e para suas pessoas próximas. Lua Nova na Casa 5: tente se voltar para seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Destaque para o amor e para criatividade, que pode estar mais desperta.

tente se voltar para seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Destaque para o amor e para criatividade, que pode estar mais desperta. Lua Nova na Casa 6: mês de muito trabalho e ótimo para cuidar da saúde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar sua rotina.

mês de muito trabalho e ótimo para cuidar da saúde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar sua rotina. Lua Nova na Casa 7: mês para pensar e agir sobre suas relações. Pode haver projetos novos para seu par e novos movimentos afetivos para pessoas solteiras.

mês para pensar e agir sobre suas relações. Pode haver projetos novos para seu par e novos movimentos afetivos para pessoas solteiras. Lua Nova na Casa 8 : podem surgir questões sobre o dinheiro de outras pessoas ou em sociedade com outras pessoas, sexualidade, sentimentos profundos e intimidade.

: podem surgir questões sobre o dinheiro de outras pessoas ou em sociedade com outras pessoas, sexualidade, sentimentos profundos e intimidade. Lua Nova na Casa 9: tende a haver ativações ligadas a estudos, viagens ou contatos com o Exterior. Questões filosóficas e de ampliação de visão também ganham foco.

tende a haver ativações ligadas a estudos, viagens ou contatos com o Exterior. Questões filosóficas e de ampliação de visão também ganham foco. Lua Nova na Casa 10: gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de destaque. Temáticas ligadas a objetivos maiores e vocação.

gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de destaque. Temáticas ligadas a objetivos maiores e vocação. Lua Nova na Casa 11: mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas e o âmbito coletivo. Tente focar em projetos para o futuro e novas direções.

mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas e o âmbito coletivo. Tente focar em projetos para o futuro e novas direções. Lua Nova na Casa 12: atenção para questões psíquicas, espirituais e influências inconscientes. Bom momento para retiros, trabalhos espirituais e meditação.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

