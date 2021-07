Céu astrológico da semana têm tensão nas finanças e relacionamentos

O céu astrológico da semana de 5 a 11 de julho mostra Vênus se juntando a uma “quadratura em T”. Esta é uma formação muito tensa da qual participam Marte, Saturno e Urano. Essa formação astrológica indica tendência de questionamentos sobre o que está ou não valendo a pena em relacionamentos, finanças, trabalho, parcerias. Autoestima também pode ter de ser trabalhada.

Como o Céu vem sendo tenso, e esta semana não é exceção nisso, pode-se falar na necessidade de muita diplomacia nas relações nos próximos dias, até porque várias relações estarão sujeitas a rompimentos ou algum tipo de conflito. Instabilidades financeiras ou gastos maiores também podem ocorrer.

Na sexta, começa a Lua Nova de julho e suas previsões vão ditar o que vai ser vivido por cerca de um mês. Lua nova, vida nova!

Neste texto, você vai ler as previsões coletivas com base no céu astrológico da semana que vai de 5 a 11 de julho. Para entender como essas previsões vão culminar na sua vida, analise aqui o seu Horóscopo Personalizado que leva em conta o céu da semana a partir dos dados do seu mapa astral de nascimento.

Vênus, Marte, Saturno e Urano em conflito

Desde 26/06, Marte formou um “T” no Céu com Saturno e Urano. A “Quadratura em T” é uma configuração astrológica de forte tensão, que, neste caso, destacou as restrição e a liberdade (algo característico de todo o Céu de 2021),. Cada pessoa vem sentido isso a seu modo, seja com cansaço, assuntos estruturais difíceis de resolver, nervosismo, ansiedade…

Agora, Vênus entra nessa configuração e coloca em jogo questões envolvendo autoestima, finanças, lazer, relacionamentos e amor. Espere turbulências e questionamentos nesta semana. Entenda:

A oposição exata de Vênus com Saturno ocorre na terça (6), mas começou na semana passada. E com ela pode haver disputa entre lazer e trabalho, possivelmente com ganho para o segundo. Podemos ter ficado mais conscientes de algum tipo de ausência: de prazer, amor, estrutura, gratificação, retorno financeiro, etc.

Do ponto de vista prático, Vênus-Saturno pode aumentar a sensibilidade ao fator “troca” nas relações. É uma semana em que podemos ficar mais chateadas (os) ou sentir qualquer falta de consideração. Lembre-se de que as outras pessoas também podem estar sentindo a mesma coisa. É importante ter atenção a forma como agimos nos relacionamentos.

A quadratura de Vênus com Urano, na quinta-feira (08), e pode fazer emergir questões como “o que pode ser feito para mudar o que não está bom?”.

Possibilidade de certa imprevisibilidade em lazer, finanças ou em relação a pessoas próximas. Por exemplo, você pode receber a notícia que uma pessoa amiga resolveu se separar. Também podem surgir gastos inesperados em coisas necessárias.

Sol em harmonia com Urano: um contraponto às tensões

Até quinta-feira (08), o Sol em sextil com Urano traz um contraponto às tensões. Isto porque este aspecto inspira soluções, criatividade e caminhos inventivos. Também ficamos com mais clareza sobre que mudanças desejamos fazer. Com certeza, este aspecto é um coringa no meio de tensões. Pode ajudar, inclusive, a tentar ter mais impessoalidade no caso de conflitos com alguém.

A partir do sábado (10), outro bom aspecto: um trígono entre Mercúrio e Júpiter, que permite uma visão mais ampla e maior entusiasmo no plano mental.

Mercúrio/Netuno: mais necessidade de esforço para se ter clareza

Até quinta-feira (08), Mercúrio está em ângulo de tensão com Netuno, aspecto que já aconteceu entre maio e junho. Mercúrio rege a informação e a comunicação e a quadratura com Netuno tem efeito de confusão e embaralhamento nessas áreas. Algumas possibilidades e dicas:

Verifique se suas mensagens estão realmente sendo bem passadas e bem compreendidas.

Assinaturas de contratos são mais complicadas.

Tomar decisões que ainda não estejam amadurecidas também pode não ser legal.

Cuidado para não cair em golpes, inclusive virtuais, e com vazamento de dados.

Atenção às fake news. Verifique o que você receber.

Vigie seu plano mental para que não sejam alimentadas ilusões ou, ainda, medos ou visões sem fundamento.

Mercúrio em Câncer: pensamento emotivo

Quando os planetas mudam de signo, muda-se o tom de algo, e, no caso de Mercúrio, da atmosfera mental e das palavras. Em Gêmeos de 03/05 a 11/07, Mercúrio imprimiu um tom curioso e flexível, deixando a mente mais aberta e permeável.

Mercúrio em Câncer, de 11 a 27/07 tem tonalidade mais emotiva, o que em alguns momentos é ótimo, e, em outros nem tanto. Então temos palavras emocionantes, ditas a partir da perspectiva dos sentimentos, que podem tocar profundamente, mas dificuldade maior em ser imparcial.

O plano mental tende a se deslocar para assuntos cancerianos, como casa, família, imóveis, passado, lembranças, pátria e assuntos que ativam bastante o plano emocional. Talvez um colega de colégio ou um amor do passado, por exemplo, mande um “oi” por estes dias.

Uma coisa muito positiva a se fazer com este trânsito pode ser terapias que envolvam entender justamente a influência do passado e dos pais (aqui vai um guia sobre Constelação Familiar). Pode ser igualmente uma hora para conversar mais sobre sentimentos, e, se isto for feito de maneira construtiva, pode-se ter maior elucidação sobre o que se passa interiormente.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]