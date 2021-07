Óleos essenciais para amenizar doenças respiratórias

Não podemos falar dessas doenças respiratórias sem falar da respiração. A respiração tem um ritmo e é composta de duas fases: inspiração e expiração, formando um ritmo de troca contínua.

O sistema respiratório é responsável por levar o ar contendo oxigênio aos pulmões e pela eliminação de gás carbônico. Sua estrutura é formada pelos pulmões e por um sistema de tubos condutores que compreende as fossas nasais, a laringe, a traquéia, os brônquios e os bronquíolos.

Quando uma doença respiratória está instalada, tudo isso fica prejudicado, porque a dificuldade para inspirar e expirar é muito presente, o nariz muitas vezes entope e fica difícil respirar não é mesmo? Quem sofre com essas doenças sabe do que eu estou falando.

De forma geral as doenças respiratórias estão ligadas a dificuldade em lidar com o ambiente, que não se sente suficientemente aberto para os acontecimentos à sua volta, nem livre para se expressar. Não ser espontâneo diante de uma situação, isso acaba se tornando ruim para o sistema respiratório.

Para amenizar esses problemas respiratórios é necessário que se abra para a vida e aprenda a absorver o que acontece a sua volta.

A visão da metafísica

Pela visão da metafísica, a rinite está relacionada a um perfil que não se permite errar, são perfeccionistas, e pessoas que se irritam por qualquer coisa e na forma como as pessoas agem ao seu redor. E tudo gera um stress para ela.

Uma outra situação que pode desencadear uma crise de rinite ou piorar o processo, no caso das crianças: a separação dos pais ou brigas e atritos que a criança se sente culpada por isso, isso acaba gerando medo e insegurança em relação ao futuro para os pequenos (uma ótima ajuda para problemas respiratórios é o óleo essencial de eucalipto).

Esse sentimento de culpa pode ocorrer em alguns casos e pode piorar o quadro da rinite. Já quando falamos da Sinusite é uma doença que inflama os seios paranasais, é uma inflamação mental que está ligada a alguém próximo.

A causa metafísica da sinusite é irritabilidade com pessoas do seu convívio, omissão dos seus sentimentos, não conseguem externalizar as emoções e muitas vezes quadros de raiva podem gerar as crises de sinusite.

Físico e o emocional ao mesmo tempo

Para a parte física podemos usar alguns óleos essenciais como hortelã pimenta, tea tree, eucalipto e cipreste.

A melhor indicação seria usar o colar de aromaterapia ou difusor de aromaterapia elétrico no ambiente, observando a tolerância da pessoa, pois no caso da rinite alguns óleos podem ser fortes para uso, principalmente se for uma rinite muito forte e mais alérgica.

Lembre-se que o aromaterapeuta sempre é o profissional que pode ajudar a escolher os óleos de acordo com a necessidade e sensibilidade de cada um.

Lembrando que cada pessoa tem sua individualidade e nem sempre o que funciona para uma pessoa pode funcionar para outra, observe as contra indicações de cada óleo.

Emoções relacionadas às doenças respiratórias

Estudando o livro A aromaterapia e as emoções de Shirley Price ela fala muito de óleos ligados a determinadas emoções, ela diz que a raiva é a inflamação da mente, então óleos antiinflamatórios cabem bem nesse caso:

Os óleos essenciais de lavanda, camomila romana, limão ou gerânio são alguns desses óleos. Eles devem ser utilizados em creme nos pés para aplicação diária, ajudando a desinflamar essas emoções.

O limão é um excelente óleo para trabalhar flexibilidade, podendo ser também utilizada para os casos de rinite, como falamos acima de pessoas controladoras e perfeccionistas.

Algumas perguntas que as pessoas que apresentam essas doenças deve se fazer:

Eu me permito errar?

Sou flexível?

Me irrito com qualquer coisa ao meu redor?

Tudo e todos me deixam estressado no dia a dia?

Mais uma vez eu repito os óleos essenciais são naturais, mas nem por isso podem ser usados de forma indiscriminada, procure sempre um aromaterapeuta que pode te auxiliar o uso correto e de forma segura, de acordo com suas questões físicas e emocionais de forma mais personalizada.

Se você tem dúvidas sobre aromaterapia e os óleos essenciais, busque informação e ajuda de profissionais especializados.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais,

Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

[email protected]