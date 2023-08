Guia de plantas e ervas para proteger energia

Em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo, ansiedade, depressão, estresse e cansaço extremo são sintomas quase que normais – mas não deveriam ser. Nesse sentido, as plantas e ervas são uma forma natural e poderosa de proteger a nossa energia e blindar da negatividade.

A seguir, veja uma espécie de guia de plantas e ervas para proteger sua energia, com indicações para desde a limpeza energética, para tirar a uruca mesmo, quanto para acalmar e equilibrar a sua energia.

Plantas e Ervas de Limpeza

Arruda

Arruda é antiga e a erva popularmente mais conhecida para tirar uruca! Afasta energias de baixa vibração, espíritos errantes, larvas e vampiros astrais. Excelente para proteção de inveja, olho gordo e ganchos, e ataques psíquicos (dica: a pedra Ônix também ajuda na limpeza energética). Ajuda a dissolver pensamentos negativos.

Guiné

Profundamente curadora de espíritos e locais energeticamente carregados pelas emoções humanas (aquelas energias “pesadas”, sabe?), poderoso cortador de demandas e abridor de caminhos. Usada em limpeza pesada em relação à energia do baixo astral. Ajuda a fazer uma forte limpeza energética nos ambientes, bloqueando as energias negativas e trazendo vibrações positivas. É uma força renovadora para processos de transformação. Atrai sorte, felicidade e cria uma energia de bem-estar. Resumindo: dá aquele up na vida.

Eucalipto⠀

📷Suas propriedades energéticas são poderosas para limpeza e desinfecção astral. Pode ser usada na resolução de magias antigas, decretos e praguejos que criam ou ativam portais negativos que se mantêm ativos por tempo indeterminado. Excelente fechador e cancelador de portais negativos.

Ervas para acalmar e apaziguar

Erva-doce

Acalma e ajuda a digerir situações complicadas do cotidiano (aqueles sapos que engolimos diariamente). Traz um sono reconfortante e restaurador, protegidos contra pesadelos. Tranquilidade, paz de espírito, apaziguamento.

Camomila

📷Tranquilizadora do campo astral humano, calmante de espírito e de ambientes conturbados. Estimula a paciência e a comunicação. Dica extra: colocar camomila seca dentro do travesseiro pode trazer tranquilidade e calma para um boa noite de sono!

Alfazema

As alfazemas ou lavandas, como são comumente chamadas, têm diversos benefícios, principalmente os relacionados à parte espiritual, emocional e energética. Tem poder equilibrador, energia tranquilizadora, trazendo paz de espírito e clareza para resolução de problemas cotidianos e, mais especificamente, para a aceitação e compreensão de perdas. É uma erva maternal, com características harmonizadoras, pois tranquiliza as situações difíceis e as harmoniza. Ela é o próprio acolhimento.

Plantas e Ervas para equilíbrio

Alecrim

📷O alecrim é uma erva extremamente equilibradora, tranquilizadora e que traz alegria! Tem quem diga até “alegrim”! Ele restitui rapidamente a energia perdida, dá mais estrutura aos que lidam muito com o mental racional. É uma das ervas que ajuda na depressão e estados permanentes de cansaço por problemas emocionais. É utilizada para animar, alegrar, combater a apatia e estados de tristeza e melancolia. Ajuda e muito na concentração e foco! Use o óleo essencial de alecrim ou a própria planta no ambiente em que estuda ou trabalha. Em casos de fadiga mental e emocional, usar um ramo de alecrim dentro do travesseiro pode ser mágico! Equilibradora por definição, rejuvenesce, alegra, clareia e ilumina! Eita ervinha mágica!

Manjericão

📷Um excelente equilibrador, fortalecedor de espírito, harmonizador dos chakras e ligador de vibrações. Traz tranquilidade e leveza para quem está com irritação e/ou insônia. Um banho de manjericão cria uma camada protetora de particular de energia negativa e pode ser utilizado antes de situações difíceis ou desafiadoras, como reuniões de trabalho. Equilibrador, fortalecedor e mantenedor da sensação de bem-estar.

Sálvia

📷Equilibradora, proporciona “pé no chão”, capacidade de discernimento, sabedoria e ajuda a tomar as melhores decisões. A sálvia afasta o indesejado! Tem um poder de limpeza leve e elevadora de vibração, por isso, use-a nos ambientes da sua casa. Auxilia nas curas e transformações internas. Ervas para energizar e dar vitalidade.

Calêndula

📷Energizadora por excelência! Atua em campos astrais deteriorados, energizando, revigorando e reanimando. Estimula a energia em pessoas apáticas.

Laranjeira

Traz energia e disposição para o dia a dia de forma leve e contínua. Melhora a vitalidade e a disposição, purifica e energiza as pessoas e ambientes.

Hortelã

É um poderoso estimulante em todos os sentidos da vida! Erva energizadora, mantenedora e estabilizadora de energia vital. Excelente para fortalecer o espírito, trazendo força e coragem. Hortelã pode entrar em preparos equilibradores e para abrir caminhos, levantar o astral, atrair sorte e dar ânimo. É do tipo de erva materializadora.

Louro

Louro é um potente materializador! Tem magnetismo material, masculino e forte por definição. Quem ainda não tem uma folha de louro na carteira, colocada na virada de ano, pode providenciar a sua! É um ímã de energia material, catalisando o desejo de progresso e crescimento. Traz firmeza de propósito, racionalidade e percepção reta. Ótima para preparos que sejam para materializar e realizar.

Canela

Traz prosperidade, sucesso e auxilia nos negócios. Usada em quase todos os preparos para atração pessoal e para prosperidade, ela é potente como agregador, atrator e magnetizador. Canela tem a capacidade de preparar os ambientes e as pessoas para melhor absorção das propriedades de outras ervas.

Cravo

Cravo da Índia é um poderoso atrator para vários fins. Utilizado em preparos para atração pessoal e para prosperidade. Também é usado em preparos para melhorar concentração para estudos ou tarefas difíceis. É também indicado para limpar nossa aura, proporcionar vigor para pessoas debilitadas e afastar medo e opressão.

