Guia de cristais para o amor

Os cristais promovem bem-estar e atuam de forma vibracional e energética. Utilizados há milhares de anos, são muito poderosos pois através de suas propriedades físicas e químicas reequilibram energias, agindo no corpo físico, mental e espiritual. Os cristais para o amor podem até trabalhar seus chakras, os nossos centros de energia. Saiba como usar cristais no dia a dia aqui.

Você pode encontrar essas pedras na forma bruta, rolada, em drusas, pingentes, aneis e pulseiras. Cheios de significados, são uma ótima opção de presente para quem você ama. Quer saber qual o cristal perfeito para a pessoa amada? Então confira as propriedades energéticas de cada um.

Cristais para o amor e suas propriedades

Ágata de fogo para para aquecer a relação

Ligada à circulação sanguínea

Aumenta a energia vital

Trabalha a potência sexual

Aumenta a libido

Olho de tigre para aquela pessoa que não sabe o quanto é incrível

Eleva a autoestima

Desperta a autoconfiança

Traz coragem

Aumenta a intuição e a proteção espiritual

Turmalina Melancia para limpar o coração

Trabalha o chakra cardíaco, limpando o coração de mágoas, rancores e amargura

Ajuda a lidar com feridas emocionais

Desbloqueia a energia vital

Howlita branca para quem você ama dormir melhor

Traz paz e harmonia

Acalma a mente

Combate a insônia

Coloque essa pedra na mesa de cabeceira ou dentro do travesseiro, caso seja rolada e não incomode

Água-marinha para amenizar o estresse da pessoa amada

Calmante natural

Facilita o relaxamento físico e mental

Traz paz interior

Conecta a pessoa aos planos mais elevados

Quartzo Verde para trazer equilíbrio

Trabalha saúde e a estabilidade

Equilibra mente, corpo e alma

Citrino para quando seu amor precisa se alegrar

Pedra da alegria, do otimismo e do entusiasmo

Dá um banho de disposição e bom humor em que o utiliza

Também atrai prosperidade e sorte

Conheça todas as propriedades do Citrino aqui.

Fuchsita para quando é preciso parar de se preocupar tanto

Estimula a leveza, a suavidade e o desapego dos problemas e pensamentos angustiantes

É muito bom para pessoas que costumam ficar preocupadas a maior parte do tempo

Quartzo Rosa para amolecer um coração de pedra

Cristal do amor incondicional, da sensibilidade e da delicadeza

Proporciona profunda conexão com o chakra cardíaco

Libera mágoas do passado, ressentimentos e raiva acumulada

Atenção: por ser uma pedra que conecta profundamente a pessoa aos seus sentimentos, não deve ser utilizada diariamente e, de preferência, deve ser acompanhada de um cristal da cor verde, como o quartzo verde.

Saiba tudo sobre o Quartzo Rosa aqui.

Turmalina negra para proteger a pessoa amada

É sensacional para proteção

Cria um escudo protetor que vai deixar seu amor bem longe de energias negativas

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

[email protected]