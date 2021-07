Turbulências e transformações: previsões do Tarot para Julho

As previsões do Tarot para Julho vêm com a carta A Temperança (Arcano XIV). Suas águas abrem o turbulento mês. A imagem dessa carta mostra um anjo que segura duas ânforas vertendo água de uma para outra, num movimento suave e delicado que busca harmonizar e conciliar os opostos e abrandar os excessos. Apesar dessa energia suave e agradável, precisamos entender o Arcano no contexto do momento.

Junho foi representado pela carta da Torre, descrevendo um momento de rupturas, explosões, eventos bombásticos repentinos e extravasamentos, que seria o culminar de um processo iniciado em março. Essa energia da Torre ainda continua forte nos meses de julho e agosto.

O arcano de julho é a Temperança. Já a carta de Tarot de agosto é a Papisa. Os dois são representados pelos Arcanos XIV e II, respectivamente. Se somarmos, teremos mais uma vez o Arcano XVI, a Torre. Portanto, as explosões e os eventos marcantes de junho reverberarão com certa força e se desdobrarão ao longo desses dois meses que trazem a sua essência.

A carta de Tarot de Julho de 2021 traz dois recados para todos nós:

Que a sua presença protetora indica que o perigo não acabou, que é preciso moderação e autocuidado. Que uma possível cura coletiva está em andamento, mas que esse processo não será imediato, mas já se iniciou. Essa cura fala de questões de saúde coletiva e pública, mas também fala de saúde social, saúde moral, anunciando grandes transformações e reformas para o futuro em longo prazo.

Tarot de Julho e a pandemia

Há possibilidade de vermos alguns avanços tanto no enfrentamento da pandemia como em outras questões relativas à saúde pública e coletiva, como desenvolvimento ou aprimoramento de tecnologias e tratamentos de males. A assepsia ganha ainda mais importância, sendo fundamental nesse mês em relação tanto ao nosso corpo, como ao meio ambiente.

É importante estarmos atentos ao que possa envolver as águas, sejam elas da chuva, do mar, dos rios, pois esse elemento está bem evidenciado no Arcano.

Economia em julho

A política tende a começar se reconfigurar com novos acordos entre partes e até alianças entre quem não se esperaria. No campo pessoal, poderemos viver o Arcano na sua forma mais pura (entenda mais sobre a carta A Temperança aqui).

Para quem está sem emprego, pode ser que as coisas não mudem, mantendo-se como antes, durante o mês. Para o que está em um trabalho, a mensagem é a mesma, tudo parado, sem grandes novidades. Nos dois casos, é importante ter atenção para problemas que podem surgir por reações exageradas, tendo de matar a paz e a calma a todo custo.

Com relação às finanças, talvez não seja um momento de voos muito ousados, sendo mais adequado o comportamento mais conservador e de manutenção. A Temperança é a virtude da moderação, portanto, é importante evitar toda e qualquer forma de excessos, atitudes impulsivas e desperdícios. Limitar os gastos ao essencial ou investindo com moderação em longo prazo são as melhores formas de evitar perdas e aumentar os lucros.

O amor em Julho segundo o Tarot

No amor, é um período para pessoas solteiras pensarem e refletirem sobre o que realmente querem. Se o seu interesse é ter alguém, procure olhar para sua vida e identificar o que não serve, o que gostaria de ter e como seria. Tudo com muita calma e atenção, para, no final do mês, elevar esse desejo e entregá-lo nas mãos dos seres de luz que, com certeza, irão realizá-lo.

As pessoas casadas, namorando e enroladas, enfim, quem está numa relação, seja ela qual for, é tempo de cultivar a paz, evitar enfrentamentos, ser condescendente, buscar o que os conecta e deixar o amor fluir, deixar suas almas se tocarem.

O auge desse momento é o campo espiritual. É tempo de buscar a conexão com seus mentores, com os anjos, com os espíritos da natureza. Todas as terapias integrativas estão altamente favorecidas. Sugestões:

Se puder, tome um banho de mar, de rio, de cachoeira ou de chuva. Deixa a água lavar seu corpo e sua alma. Sinta a limpeza acontecer o bálsamo que trará enorme alívio e conforto.

Uma alternativa é fazer um delicioso banho de ervas:

Ferva um litro d’água

Coloque ervas à sua escolha em infusão, como se fosse fazer um chá.

Depois de uma hora, quando a temperatura da água estiver agradável, tome um banho de higiene e, ao fim, derrame a infusão da cabeça aos pés.

A combinação das ervas dependerá do seu propósito. Se você não tem nada específico, use: Pétalas de rosa branca, canela, água de flor de laranjeira, essência de tangerina, alecrim seco ou verde e jasmim.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

[email protected]