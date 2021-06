Pedra ônix: significado e como identificar

Quantas vezes, em nosso dia a dia, somos impactados por energias negativas? Uma forma de se proteger é ter uma pedra ônix sempre por perto ou com você. Esta ágata negra é uma pedra que atrai magneticamente as vibrações negativas, absorvendo-as em si e dissolvendo-as no mais profundo vazio para transformação.

Pensamentos negativos como a inveja, por exemplo, são energias dissonantes e desequilibradas. Esta pedra pode trazer maior distanciamento e clareza do que origina esse desequilíbrio. Os indianos e persas já utilizavam essa pedra para se protegerem de mau-olhado. Confira o significado desse quartzo, como identificá-lo e como cuidar:

Significados da pedra ônix

A pedra de ônix transmite seriedade, humildade e confiança. Essa pedra leva luz à escuridão e ajuda a atravessar momentos difíceis.

Há lendas nativas americanas que se referem à pedra preciosa ônix como a pedra que absorveu e contraiu todo o Universo, chegando em um ponto tal de tensão e condensação que explodiu e criou um novo Universo.

Benefícios da pedra ônix

Em contato com uma pessoa, a pedra ônix negra limpa o campo energético, pois trabalha também com as próprias energias negativas de quem o carrega. Em casa, limpa o ambiente, impedindo que impurezas astrais se acumulem.

Ela vai além da proteção e traz a segurança de estar confortável em qualquer lugar, como se você estivesse em companhia do seu melhor amigo: aquele que te vê em confusão e primeiro te tira dali, depois pergunta o que aconteceu.

Além disso, proporciona a expansão e busca de conhecimentos fora da sua caixinha, mas com segurança e proteção.

O quartzo preto também garante o controle de paixões em desarmonia e preserva os ânimos da impulsividade, poupando as pessoas de muitas brigas.

Como identificar a pedra ônix

Além da pedra ônix preta, existem outras cores, como, por exemplo, a pedra ônix branco com vermelho, que é um quartzo pelos elementos que o constituem.

Para considerar uma identificação correta teríamos que mensurar a sua dureza, verificar os elementos quimicamente, fluorescência e outros fatores. O melhor mesmo é adquirir seu cristal em locais com referência comprovada e questionar se a pedra em questão não foi “modificada”, “colorida” ou “aprimorada” de alguma forma.

Como com todas as pedras e cristais, a textura do ônix é ligada ao grau de dureza e densidade, que é mensurável, mas normalmente falamos da textura aparente, ou seja, da nossa percepção visual, e esta depende da forma que a pedra se encontra: bruta, rolada ou lapidada.

A pedra ônix bruta aparenta maior opacidade e a rolada ou lapidada é mais lisa e brilhante.

A pedra ônix iluminada na bancada de um ambiente ou em outras grandes superfícies é chamada de ônix, mas apenas como um apelido.

É mais apropriado o nome de mármore-ônix, ou seja, mármore com aparência de ônix. No entanto, o material desses móveis é calcário formado por calcita e aragonita, e não o ônix como conhecemos.

Como cuidar do seu ônix

Como damos muito “trabalho” ao ônix, ele precisa ser bem cuidado. Veja o que fazer:

Para limpá-la, coloque-o sobre uma drusa (aglomerado de cristais em uma mesma base) ou na selenita, deixe-o na chuva, lave-o em água corrente ou ainda, em água com sal grosso.

Em seguida, coloque-o na terra (pode ser um vaso) para que as propriedades absorventes da terra, assim como as do próprio ônix, sejam ativadas.

A frequência da limpeza e energização depende muito do quanto fizemos nosso ônix trabalhar, mas uma boa medida é limpá-lo a cada quinze dias.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

[email protected]