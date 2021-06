Horóscopo mensal: as previsões para os signos em julho de 2021

ÁRIES

Apesar de julho normalmente favorecer o recolhimento e a introspecção para pessoas Signo de Áries, em 2021 o mês terá um teor festivo. Vênus e Marte, alinhados até o dia 21, prometem um período bastante favorável ao lazer, divertimentos e atividades criativas. Os dias 6, 7 e 8 são os mais favoráveis a passeios e pequenas viagens. Mas lembre-se: qualquer tipo de movimento, considerando o planeta Mercúrio neste momento, deve ser rápido e envolver jornadas curtas. Cuidado com desperdício material entre os dias 3 e 5, assim como no dia 31 de julho. Os dias 18 e 19 podem ser perigosos no sentido de apontarem para o risco de atitudes tomadas por impulso.

TOURO

Em 2021, julho tende a ser um mês favorável para que as pessoas do Signo de Touro cuidem de suas atividades domésticas. É provável que pessoas de Touro sejam chamadas para resolver questões familiares, e consigam agir de maneira bastante eficiente. Até o dia 11, o trânsito de Mercúrio também favorece a organização da própria vida financeira. Os dias 18 e 19 tendem a ser marcados por um choque envolvendo relacionamentos íntimos, sejam eles de natureza amorosa ou sociedades constituídas formal ou informalmente. Há, nesses dias, a oportunidade de aprender com as diferenças e, por isso, ainda que brigas ocorram, se houver maturidade haverá crescimento mútuo.

GÊMEOS

Mercúrio transita pelo Signo de Gêmeos até o dia 11 de julho, o que favorece imensamente a comunicação falada e escrita. Ótimo momento para fazer contatos em todos os níveis e tentar persuadir as pessoas com as suas ideias e pontos de vista. Os dias 6, 7 e 8 serão os melhores nesse sentido.“Movimento” é a palavra-chave para Mercúrio em Gêmeos. A partir do dia 12, o planeta passa a favorecer que as pessoas de Gêmeos ponham ordem em sua vida financeira. Eventuais bagunças realizadas no passado terão agora a possibilidade de serem corrigidas. Julho também se configura como um bom mês para encontrar melhores empregos, ou para remanejamentos nesse sentido. Os estudos também estão favoráveis. Pessoas de Gêmeos se beneficiarão de pequenos passeios e viagens, contanto que respeitem as medidas sanitárias.

CÂNCER

Julho é o mês em que a maioria das pessoas do Signo de Câncer completa aniversário. Por isso, não deixe de checar a sua revolução solar, pois ela indicará as tendências mais marcantes para o ano que se conta a partir de seu aniversário. De todo modo, convém começar com um alerta: até o dia 11 de julho, há risco de gastos financeiros excessivos e impulsivos. Entre os dias 12 e 28, o planeta Mercúrio transita pelo signo de Câncer, movimento que vitamina a mente das pessoas desse signo, tornando-as acuradas e atentas, mas sobretudo argumentativas. Mercúrio favorece a comunicação falada e escrita, e estimula que as pessoas de Câncer apresentem seus pontos de vista e exercitem a própria articulação social. Ótimo momento para iniciar ou tirar da gaveta projetos intelectuais. Entretanto, os dias 22 e 23 sugerem antagonismos de ideias entre você e a pessoa amada, ou entre vocês e eventuais sócios.

LEÃO

Graças ao alinhamento entre Vênus e Marte no Signo de Leão, até o dia 22 de julho, se pode dizer que este é um dos meses com mais potenciais positivos para as pessoas leoninas ao longo do ano. Os motivos são vários. Em primeiro lugar, destaca-se o fato de que a conjunção entre Vênus e Marte ocorre todos os anos em um signo diferente, e este ano ocorre em Leão, o que intensifica o tesão, a disposição para o prazer e o desejo de viver. Marte permanece em Leão até o dia 29, favorecendo a energia agressiva e competitiva, qualidades que por si mesmas não são “boas” ou “más”, são ferramentas que podem ser bem ou mal usadas a depender de cada pessoa. Você poderá sentir maior disposição atlética, o que favorece atividades físicas. Também perceberá que, em julho, será mais fácil vencer obstáculos que pareciam difíceis no passado.

Vale lembrar que julho é o mês em que muitas pessoas de Leão fazem aniversário. Se for seu caso, não deixe de checar a sua revolução solar, pois ela irá oferecer as inclinações mais marcantes do próximo ano, a partir da data de seu aniversário.

VIRGEM

O planeta Vênus entra no Signo de Virgem no dia 22 de julho, reforçando não apenas a sensualidade, como também o senso de valor das pessoas virginianas. Virgem já tem um talento natural para avaliar criticamente as coisas e pessoas ao redor, e o trânsito de Vênus termina favorecendo isso. Identificar o que é útil e o que não é – esse é o grande potencial para as pessoas de Virgem na última semana de julho. Os dias 26, 27 e 28 são, em particular, positivos para relacionamentos, tanto para os que já existem como para quem deseja iniciar novos. Marte também entra em Virgem no mês de julho, mais especificamente na noite do dia 29. Inaugura-se, então, uma energia de fortalecimento significativo da vontade virginiana. As pessoas desse signo se percebem mais determinadas, corajosas e capazes de fazer valer seus esforços com coragem e senso estratégico.

LIBRA

Julho é um mês que promete uma chuva de flertes na vida das pessoas do Signo de Libra. Vênus e Marte se conjugam até o dia 22, favorecendo paqueras, possibilidades amorosas, jogos de sedução. Para quem não se comprometeu em um relacionamento, é pura festa, mas não se esqueça que ainda é preciso tomar cuidado em função da pandemia. A partir do dia 12 e até o dia 28 de julho, Mercúrio passa a favorecer contatos profissionais. Para quem está sem emprego, ótima oportunidade de conseguir um. Para quem já tem, é bem capaz de conseguir um melhor ou até uma promoção. A exceção envolve o período de 19 a 22, quando há risco alto de envolvimento em polêmicas desnecessárias. A prudência manda se recolher ao longo desses quatro dias negativos.

ESCORPIÃO

Julho é um mês em que pessoas do Signo de Escorpião vão ficar em evidência, no melhor e no pior sentido do que isso significa. A conjunção Vênus-Marte põe Escorpião no centro das atenções, e as pessoas desse signo terminam fazendo o que é muito comum para elas: atraem para si amores e ódios ferozes! É preciso tomar cuidado com desperdício financeiro por impulsividade nos dias 20 e 21: se você quer comprar algo, prefira fazer isso longe dessas datas, sob risco de gastar mais do que havia planejado. Até o dia 23, a oposição entre Marte e Saturno sugere disputas ferozes no terreno profissional.

SAGITÁRIO

Os primeiros onze dias de julho serão excelentes para que as pessoas do Signo de Sagitário. Especialmente para acordos importantes com a pessoa amada ou com sócios. As conversas, que no mês passado podem ter sido intermináveis e pouco frutíferas, finalmente chegam a um bom termo. Os opostos se conciliam, ainda que temporariamente, e a paz é possível. No dia 21 a Lua forma trígono a Vênus e Marte, sugerindo um dia prazeroso, com ótimas interações sociais. Cuidado apenas com idealizações exageradas que levam a desapontamentos, pois a Lua estará em quadratura com Netuno. Até o dia 22 de julho, o Sol favorece os movimentos que levam para dentro: a meditação, os exercícios de autoconhecimento, o início de alguma atividade psicoterapêutica.

CAPRICÓRNIO

Julho é o melhor mês de 2021 para as pessoas do Signo de Capricórnio quando o assunto é relacionamento. Principalmente a partir do dia 12, quando Mercúrio entra em cena. Por mais que as perspectivas e interesses das outras pessoas sejam diferentes das suas, há ao longo de julho uma excelente disposição para acolher as diferenças e as discordâncias. Desse modo, relacionamentos são a tônica principal na vida das pessoas de Capricórnio em julho, sejam eles amorosos ou profissionais. A Lua em Capricórnio na noite do dia 22 e na manhã do dia 23 forma trígono com o planeta Urano, sugerindo ótimas chances para romper com velhos hábitos e padrões. Já na noite do dia 23, a Lua se alinha com Plutão, favorecendo que você alcance poderosos níveis de profundidade em relação a algo que estude ou sobre o qual esteja lendo. Reserve a noite do dia 23 para se recolher, pois será um momento de poderosos insights, e tanto melhor se você não sofrer distrações sociais nesse dia.

AQUÁRIO

Julho de 2021 é, para as pessoas do Signo de Aquário, um mês muitíssimo interessante para questões amorosas, pelo menos até o dia 22. Vênus e Marte estarão alinhados de forma que, para esse signo, as paixões são favorecidas. Caberá a você administrar essa poderosa energia passional que julho traz este ano. Nesse sentido, os dias 11, 12 e 13 são os mais intensos. A Lua transita completamente cheia por Aquário nos dias 24 e 25. Na noite do dia 24 e manhã de 25, a Lua forma conjunção com Saturno e quadratura com Urano, podendo sugerir um período especialmente melancólico e até mesmo vulnerável em termos de saúde. O melhor a se fazer nessas datas é se recolher e evitar interações sociais.

PEIXES

Júpiter estará retrogradando nos primeiros graus do Signo de Peixes em junho, de onde sairá no dia 28 para retornar apenas nos últimos dias do ano de 2021. Por mais entusiasmo que as pessoas de Peixes tenham em relação aos seus projetos, o mês de julho deixará claro que a empolgação é acertada, mas o momento não é. Os projetos e ideias podem ser ótimos, mas demandarão mais tempo de maturação e será preciso elaborar uma estratégia para que a execução ocorra no primeiro semestre de 2022. Isso pode soar frustrante, mas acredite: vai ser melhor para você. A insistência só gera prejuízo, por isso é preciso cultivar a paciência. Há risco grave de perda de dinheiro ao longo desses seis dias, portanto não compre nem venda nada importante. Por outro lado, a partir do dia 23 você terá um trânsito muito bom para a vida amorosa. O planeta Vênus passa a favorecer o entendimento com a pessoa amada.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]