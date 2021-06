Aromaterapia para acalmar crianças

A tecnologia presente na vida moderna nos deixa agitados e acelerados. As pessoas andam nas ruas com celulares na mão, mandando torpedos, falando ou acessando a internet. Quem já não atendeu o celular ou mandou mensagem de texto dirigindo? Apesar de ser proibido e existir uma penalização, isso é uma realidade nas grandes cidades.

E os bebês e as crianças seguem pelo mesmo caminho. Observam tudo, querem aprender, tem curiosidade, são antenados. A partir de 1 ou 2 anos, as crianças já se viram bem com os aparelhos, brincam com o touch screen, abrem as fotos utilizando os dedinhos e mostram tudo que sabem fazer. E o computador? Esse nem se fala… É como se eles já nascessem sabendo manipular a tecnologia. Incrível, não?

Mas será que essas questões da vida moderna podem afetar o dia-a-dia dos pequenos? Alguns especialistas acreditam que sim. É muito comum ver crianças inquietas, que não conseguem se concentrar em uma única brincadeira ou não conseguem fazer seus deveres, esse último já na fase escolar.

O cigarro também pode ser responsável por problemas de comportamento dos pequenos. Uma pesquisa recente – publicada no periódico Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine – feita em crianças entre 8 e 15 anos de idade, mostrou que as expostas ao fumo passivo tinham mais risco de sofrer com depressão e problemas comportamentais, incluindo o transtorno de ansiedade e de atenção.

As crianças cujas mães fumaram durante a gravidez também tiveram efeitos colaterais graves, ligados a problemas cardíacos e respiratórios, e foram mais propensas a ter problemas de comportamento.

Identifique problemas no comportamento

Em muitos casos a agitação infantil é comum no dia-a-dia, pelos motivos já citados. No entanto, em alguns casos pode estar relacionada a algum tipo de distúrbio envolvendo comportamento.

Para saber se é este o caso, observe se nos últimos seis meses seu pequeno vem apresentando com frequência pelo menos três dos sintomas listados abaixo:

Agita as mãos ou os pés Abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que permaneça sentado Corre ou escala paredes e objetos em demasia, em situações nas quais isto é inapropriado Tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer Age como se estivesse “a todo vapor” Fala em demasia Dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas Tem dificuldade para aguardar sua vez Interrompe ou se mete em assuntos de outros, como conversas ou brincadeiras alheias

Aromaterapia para acalmar crianças

Se você identificou essas características em sua criança, é importante buscar ajuda de um especialista, que pode ser um pediatra ou um psicólogo especialista em crianças e adolescentes. Uma opção complementar para amenizar esse tipo de problema é fazer uso de terapias naturais, como a Aromaterapia, para acalmar crianças e trabalhar nas suas emoções.

Aprenda abaixo uma sinergia para diminuir a agitação e a ansiedade dos pequenos:

7 gotas do óleo essencial de tangerina 12 gotas do óleo essencial de lavanda 5 gotas do óleo essencial de capim limão ou lemongrass

Misture as quantidades de gotas acima em um recipiente de vidro âmbar, pingue de 4 a 5 gotas diluídas em um pouco de água em um difusor elétrico ou um aromatizador com vela.

Misture os óleos e pingue de 4 a 5 gotas em água em um difusor elétrico ou potpourri. Deixe no ambiente que as crianças se encontram, para deixá-las mais calmas. Para que durmam melhor, pode deixar somente o óleo essencial de lavanda no difusor elétrico ou pingar 2 gotinhas no travesseiro antes de dormir.

Outra alternativa é pingar algumas gotas de lavanda na água do banho do bebê ou no box do banheiro. Depois ligue o chuveiro e deixe a água cair, já que o próprio vapor vai ajudar a relaxar e diminuir a agitação das crianças.

Lembre-se: nunca utilize os óleos essenciais diretamente sobre a pele, consulte sempre um aromaterapeuta para orientação e utilização dos óleos essenciais.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Solange Lima

Terapeuta holística e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia, Shiatsu, Reflexologia e Reiki. Realiza atendimentos em São Paulo.

[email protected]