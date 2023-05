Reiki: o que é, como funciona, símbolos e benefícios

Você sabe o que é Reiki? Segundo praticantes, é uma técnica de canalização da energia universal repassada através do toque e da imposição das mãos. O significado é Energia Vital (Ki), direcionada e potencializada pela Energia Universal (Rei).

O objetivo dessa prática é restabelecer, por meio de limpeza, desbloqueio e ativação de seus chakras e meridianos, o equilíbrio energético vital “Ki” da pessoa que recebe o tratamento, harmonizando-a energeticamente para ativar o sistema de autoequilíbrio e restaurar a saúde. Neste conteúdo, você vai saber mais sobre o que o Reiki, para que serve, músicas, símbolos e benefícios.

O que é Reiki e qual sua origem

A prática foi redescoberta no Japão no início do século XX por Mikao Usui e remonta à antiga arte budista de canalizar a energia através das mãos.

A captação dessa energia se dá por uma sintonização, em que a energia entra pelo chakra Coronário do reikiano, localizado no alto da cabeça, passa pelo chakra Cardíaco, localizado na área do coração. Assim, de lá é distribuída para as mãos, por onde é transmitida, tanto para o próprio reikiano na autoaplicação ou para outra pessoa, animal, planta ou o ambiente.

Em 27 de março de 2017, a prática foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde, através da Portaria nº 849.

Curso de Reiki: como funciona o ensino dessa prática

O ensino da prática foi dividido em níveis, sendo que no Ocidente são 3 ou 4 dependendo da classificação: Nível I, Nível II, e o Nível III A e B ou Nível III e Mestrado. Somente no último nível pode-se se tornar Mestre e assim ensinar e sintonizar novos reikianos.

O ensino em cada nível pode variar um pouco de mestre para mestre, mas de forma resumida são ensinados em cada nível os seguintes conteúdos:

Nível I: aplicação e autoaplicação, história do Reiki Nível II: símbolos e suas aplicações (para trabalhar à distância em qualquer tempo e espaço), caderno de Reiki Nível III: mais símbolos e suas aplicações, incluída a mandala de Reiki, cirurgia astral, trabalho mais profundo com seu mestre interior Nível Mestrado: sintonização com outros reikianos e permissão de dar aula de Reiki

Desde que haja dedicação, qualquer pessoa pode estudar para aplicar o Reiki em si e nos outros. Não existe limite para idade, inclusive crianças podem se tornar reikianas.

No entanto, é importante se certificar sobre a instituição e o Mestre Reiki que pretende fazer o curso. Os cursos de Reiki são geralmente presenciais, mas atualmente estão sendo disponibilizados cursos à distância (online), fica a critério do aprendiz a forma de aprender.

Para Mikao Usui o “Reiki é um método para convidar a felicidade”.

Reiki: como funciona a aplicação

Na Aplicação, o Reiki atua ativando e recompondo a energia vibracional da pessoa, também conhecida como aura — onde estão localizados os corpos energéticos, camadas sutis de energia que estão redor do corpo físico.

Como a vibração da energia Reiki é de frequência mais alta (sutil), as energias dissonantes tendem a buscar o equilíbrio, ou seja, aumentar a vibração, limpando e reativando nossos centros de energia, meridianos e padrões energéticos.

Dessa forma, a energia flui em perfeita harmonia e equilíbrio, retornando a um fluxo natural e saudável.

Há contraindicações ao Reiki?

O Reiki pode complementar todos os tipos de tratamentos e terapias, sejam eles de medicina tradicional ou terapias integrativas e complementares, ampliando os efeitos positivos dessas técnicas sem qualquer contraindicação.

Recomenda-se cautela em alguns casos, e nessas situações pede-se que o reikiano trabalhe bem o direcionamento da energia:

Gravidez – evitar aumentar contração, precipitando assim o parto. Focar no bem-estar da gestante e do bebê. Cirurgia – evitar aumentar o fluxo de circulação de sangue causando uma hemorragia ou diminuir o efeito da anestesia. Focar no que é necessário para que a cirurgia aconteça conforme o que é preciso. Acidente com cortes abertos – evitar aumentar a fluidez do sangue, causando hemorragia. Ou a calcificação de um músculo em posição errada. Para tanto se pede que a energia somente contenha a saúde até a chegada do socorro.

Reiki à distância funciona?

Sim, o reikiano a partir do Nível II aprende técnicas para enviar a energia Reiki à distância. Primeiramente, é combinado com a pessoa que vai receber ou é pedido permissão aos responsáveis quando se tratar de uma criança, animal de estimação ou alguém enfermo incapaz de decidir naquele momento.

Música para o Reiki

Durante a aplicação é possível colocar música para ajudar a pessoa que está recebendo a energia a relaxar. Procure usar músicas com alto nível de hertz, como, por exemplo, músicas clássicas preferencialmente relaxantes.

Algumas músicas foram compostas para tocar um leve toque de sino de tantos em tantos minutos para colaborar com o reikiano indicando em que momento mudar de posição na aplicação. Importante ressaltar que não existe um tempo mínimo ou máximo de aplicação. Fica a critério do reikiano, sendo essa temporização apenas um auxílio.

Os 5 princípios do Reiki

O Gokai, que são os princípios do Reiki, foram escolhidos por Mikao Usui a partir dos poemas do Imperador Meiji, como forma de alinhar a conduta do reikiano guiando sua vida para ser mais saudável e feliz.

Como um exercício de atenção plena (mindfulness), as frases se iniciam com “Só por Hoje”, para que, ao serem repetidas diariamente, se tornem parte da essência do reikiano. Existem várias versões. Abaixo vamos colocar uma delas:

Só por hoje, sou calmo (não fique zangado) Só por hoje, confio (não te preocupes) Só por hoje, sou grato Só por hoje, sou honesto Só por hoje, sou bondoso

Benefícios do Reiki

Os quadros de frequências mais lentas (densas) podem ser causados pelas disfunções e desequilíbrios emocionais, mentais e físicos.

O Reiki ajuda a revigorá-las, ajudando a eliminar bloqueios e promovendo o equilíbrio do ser, de forma gradual e uniforme. Essa técnica direciona as energias exigidas aos pontos do corpo que mais precisam de tratamento.

Com a energia Reiki pode vir à tona a verdade de cada um e uma maior compreensão de seu universo pessoal, eliminando-se conflitos internos e externos.

A partir daí, uma pessoa reassume o seu bem-estar e sua ligação de amor consigo mesma, retornando ao seu estado original de equilíbrio, saúde, sucesso, harmonia, paz e felicidade.

Quando nós retemos energia em forma de emoções desagradáveis, como mágoas, medos, raiva ou inveja, podemos não nos dar conta disso até que essas energias desarmônicas chegam ao nível físico, causando incômodos, dores e desequilíbrios.

Para interromper esse processo, devemos identificar por que atraímos esse tipo de sentimento. Primeiro, devemos criar emoções menos nocivas, depois passar pelas neutras e, finalmente, chegar a um nível positivo.

A reação natural do corpo físico é, neste caso, o de se harmonizar. Nesse sentido, o Reiki pode colaborar ao trazer o restabelecimento do equilíbrio energético.

O corpo físico tende a relaxar ao receber Reiki, o que pode ajudar, principalmente em casos de estresse ou insônia.

Aplicação de reiki em pessoas e animais

O Reiki pode ser usado tanto para a autoaplicação quanto para aplicações em outras pessoas, ambientes, objetos e inclusive em animais. Quando se aplica a técnica, tanto o reikiano quanto a outra pessoa se beneficiam dessa energia.

Todo esse processo ocorre sem perda de energia (Ki) por parte do reikiano, pois a ativação é feita junto a energia do Universo (Rei). No entanto, o reikiano pode se cansar ao trabalhar aplicando a energia por um longo período. Nesse sentido, é bom respeitar o seu biorritmo.

A terapia Reiki cuida da pessoa como um todo, atuando nos níveis físico, emocional, mental e espiritual.

Em caso de problemas de saúde específicos, oriente seu cliente a consultar um médico — o Reiki é uma terapia complementar e pode colaborar e muito no tratamento em conjunto com outras terapias, sejam complementares ou da medicina tradicional.

Qual a relação do reiki com os chackras?

O Reiki é uma energia sutil que busca caminhos para circular no corpo energético. Os chakras são vórtices de energia localizados ao longo do corpo sutil, interconectados pelos meridianos que são caminhos energéticos.

Quando estão bloqueados podem gerar desconfortos e ao longo do tempo doenças no corpo físico. Com a energia Reiki, pode-se desbloqueá-los a ponto de a energia poder fluir de forma natural e saudável.

Curiosidades

Não é necessário acreditar no Reiki para que ele se propague ou faça efeito. A terapia independente de nosso estado físico, mental ou emocional para agir. O Reiki não é nenhuma doutrina ou religião, não está vinculado a nenhuma seita ou tradição e não se submete a nenhuma outra lei que não seja a da Energia Cósmica Universal, a Luz Pura e Divina. Quando se é iniciado em Reiki, a pessoa conecta sua essência ao Cosmo. Uma sintonização é um ato de união entre a essência divina do universo e a essência divina do seu ser. Ser reikiano é transcender os limites que os pensamentos mal resolvidos causam ao ser humano, é se colocar em plena harmonia com o todo. O Dia do Reiki é celebrado em 15 de agosto. É conhecido como o Dia Internacional do Reiki, quando se celebra o nascimento de Mikao Usui (15 de Agosto de 1865), mestrei reiki criador do método. Esse título foi dado a Mikao Usui após sua morte, pois em japonês o professor é chamado de Sensei.

Símbolos do Reiki

O Reiki possui alguns símbolos que tratam o ser em vários níveis:

Cho Ku Rei – trata em num nível físico potencializando a aplicação e pode ser usado de várias formas Sei He Ki – atua num nível mais emocional Hon Sha Ze Sho Nem – atua num nível mental e possibilita trabalhar a distância

Os demais símbolos são de aprofundamento e alguns somente o Mestre Reiki tem permissão de trabalhar.

Quanto custa uma sessão de reiki?

O valor de uma sessão vai variar de acordo com o local que a pessoa trabalha. É uma terapia na qual o reikiano fez formação, se dedica e muitas vezes precisa pagar pelo espaço onde está trabalhando. Isso não impede de fazer trabalhos voluntários.

Não existe um órgão oficial dos Reikianos no Brasil, então o profissional pode se filiar a instituições ligada a terapias integrativas e se informar de que valores são normalmente cobrados.

