Cores no Feng Shui: como usar nos quartos, sala, cozinha e banheiro

Pensando em pintar a casa? Antes de escolher uma cor, é importante saber o significado e as influências energéticas dela. De acordo com o Feng Shui, cores devem ser sentidas e experimentadas pelos moradores ou ocupantes de um imóvel ou espaço, pois cada um de nós reage de forma diferente a uma determinada cor.

O efeito das cores é simbólico, terapêutico e repleto de energias e sensações. Por isso, um bom exercício para escolher a cor de um cômodo é fazer uma lista das suas cores favoritas.

Pesquise os significados, testar as cores em aplicativos de sites ou folhear os catálogos e leques das lojas de tintas.

Observe as sensações que cada cor desperta em você e nas demais pessoas que convivem ali.

Como as paredes são guardiãs do ambiente, ficam marcadas pelos acontecimentos e vivências de seus ocupantes.

Então, nada melhor do que renovar a energia da sua casa por meio de uma pintura nova!

Feng Shui e cores: como escolher

Para tomar sua decisão sobre Feng Shui e cores, deve-se saber o que é o baguá, para aplicá-lo na planta baixa da sua casa. Clique aqui para entender melhor o que é o baguá.

As cores podem ser usadas de acordo com os guás do baguá (representando na imagem abaixo) e/ou com os cômodos da casa representando as intenções de cada lugar. Confira a seguir os significados e efeitos energéticos de algumas cores e inspire-se.

Amarelo no Feng Shui

O amarelo representa poder e riqueza, pois lembra o ouro. Cor da concentração e da comunicação, é muito associada à tolerância e à sabedoria vindas de experiências anteriores.

É a cor que representa o elemento terra e sua estabilidade. Acelera a energia, por isso é uma boa escolha para estimular a alegria e espontaneidade. Transmite uma sensação de vivacidade.

Onde usar amarelo segundo o Feng Shui?

Boa cor para ser usada no guá do centro – saúde física e mental – e em escritórios ou salas de estudo para obter concentração máxima em períodos específicos, como provas e desenvolvimento de projetos.

Azul no Feng Shui

Em sua mais profunda essência, o azul transmite tranquilidade, harmonia e paz.

O azul escuro simboliza as profundezas das águas do mar, a sabedoria, o poder da intuição e do inconsciente.

simboliza as profundezas das águas do mar, a sabedoria, o poder da intuição e do inconsciente. O azul claro simboliza paz e espiritualidade angelical.

simboliza paz e espiritualidade angelical. E o azul esverdeado é muito positivo, associado à natureza e ao elemento madeira representa juventude e desenvolvimento.

No Feng Shui, cores de tons de azul mais escuros podem ser usados nos guás da sabedoria, prosperidade e trabalho.

Onde usar azul segundo o Feng Shui?

É uma boa cor para salas, quartos de casal, quartos de criança, biblioteca, sala de estudo e espaço de meditação.

Verde no Feng Shui

Em todos os seus tons, o verde é a cor do guá da família.

Representa o elemento madeira que se expande e leva as sementes de seus frutos e flores de um lado para outro, fazendo florescer projetos, realizar sonhos, conquistar objetivos, nascer inspirações, iniciar etapas.

E, assim, criar e recriar para que a casa e as demais áreas da vida fiquem mais harmoniosas e equilibradas.

Onde usar verde segundo o Feng Shui?

O verde claro é ótimo para quartos – principalmente de criança .

. Uma boa cor para renovar as energias e marcar um novo ciclo como, por exemplo, um novo lar.

Roxo no Feng Shui

A mistura de vermelho e azul sugere equilíbrio entre amor e sabedoria, paixão e razão, mente e espírito. Roxo é a cor conectada às energias da compaixão e das boas ações.

Também é a cor de grandes ideais e das pessoas de sorte. Inspira dignidade, autoridade e respeito.

O roxo tem conotação espiritual muito forte e representa a profundeza das meditações e o silêncio das preces.

Onde usar o roxo segundo o Feng Shui?

Cor muito auspiciosa para o guá da prosperidade e para o guá da espiritualidade.

Vermelho no Feng Shui

Força, vigor, energia, paixão, ação, calor, verão! Vermelho traz vitalidade e eleva a autoestima das pessoas e dos ambientes.

Desde os tons mais vibrantes até os mais escuros ou queimados, o vermelho é uma cor poderosa. E também sugere proteção divina e psíquica, representando luz, fogo e poder.

O vermelho é a cor do guá do sucesso e da fama, regido pelo elemento fogo. Outros ambientes podem conter a cor vermelha nos detalhes.

Onde usar vermelho segundo o Feng Shui?

Nos quartos não é bom, pois é uma cor muito energética e pode causar insônia e irritabilidade.

O ideal é conhecer o baguá da casa para aplicar o vermelho nos lugares certos. Se não souber, use o vermelho apenas nos detalhes.

Rosa no Feng Shui

Rosa é a cor do amor, da felicidade, do romance e representa intenções puras.

O rosa é a mistura do vermelho com o branco, representando a união da terra e do céu, do material e do espiritual.

A cor também é considerada uma variação do vermelho, contendo uma forma suave de energia yang (masculina) e expressando alegria e jovialidade.

Onde usar rosa segundo o Feng Shui?

Nos ambientes, rosa é uma boa cor para corredores de entrada, dormitórios e salas de estudo. É indicada para o guá dos relacionamentos.

Cinza no Feng Shui

O equilíbrio dos opostos: preto e branco se misturam para criar essa cor que pode ser um símbolo de equilíbrio e solução de conflitos. Cinza é uma boa cor para o guá dos amigos.

Por um lado, o cinza pode parecer simples, triste, sóbrio ou neutro demais. E por outro pode ser uma cor moderna, harmoniosa, chique e marcante.

Os tons podem variar entre o grafite, o metalizado, o prateado, o opaco, o gelo e o claro.

Onde usar cinza segundo o Feng Shui?

Independente do tom, nos ambientes internos vale mesclar o cinza com detalhes coloridos ou objetos que se destaquem.

Preto no Feng Shui

Preto é a cor do elemento água e representa sabedoria, profundidade intelectual, despertar de insights e forte conexão espiritual.

Nos ambientes – tanto em perspectiva quanto em disposição -, preto é uma cor que indica sensação de profundidade. O preto pode ser muito elegante e sofisticado.

No entanto, se for usado em excesso pode ser uma cor que torna as pessoas sombrias, deprimidas e pessimistas.

Por isso, cuidado com o uso do preto nos ambientes. O ideal é combiná-lo com cores neutras ou com o clássico e belo branco nos móveis, nos detalhes ou para destacar cores fortes.

Onde usar preto segundo o Feng Shui?

O preto pode ser usado em bibliotecas, salas de estudo, estúdios artísticos e no guá do trabalho.

Branco no Feng Shui

O branco representa o elemento metal e o ar. É muito bom para o guá da criatividade. Boa cor para a cozinha, área de serviço, lavabo e banheiro.

A cor da paz, da pureza, da purificação, da espiritualidade, da limpeza. Mas é bom ter cuidado, pois ambientes predominantemente brancos podem acelerar o chi (energia vital) e causar muita ansiedade.

Onde usar branco segundo o Feng Shui?

O branco é bom para portas, janelas e molduras .

. Espaços pequenos tornam-se mais amplos com o branco em suas paredes e tetos.

Vale usar essa cor para destacar objetos e quadros coloridos.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]