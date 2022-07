Tudo sobre o signo de Câncer

O primeiro do Elemento Água e o quarto do zodíaco: este é o signo de Câncer. Seu significado está muito ligado aos três signos que o antecedem.

Primeiramente, em Áries, temos o início das coisas, o plantio das ideias. Em Touro, as coisas se estabilizam para germinarem. Então, em Gêmeos, sua semente se transforma em planta. Por fim, em Câncer, chegam os frutos.

Por isso, no quarto signo do zodíaco é que se encontram as emoções, a maternidade e o lado feminino — para todas as pessoas, independentemente da forma como se identificam. Também são temas cancerianos o lar, as lembranças da infância e o passado.

Este artigo é como uma aula introdutória sobre o signo de Câncer para que você possa, sobretudo, conhecer todos os assuntos que cercam essa parte da Astrologia.

Para começar, é importante que você saiba que Câncer é parte dos seguintes grupos:

Qual a data do signo de câncer?

Em 2022, o Sol entrou em Câncer em 21 de junho, às 06h13. Em 2023, o dia que Câncer começa é 21 de junho, às 11h57. Todo ano, o dia que começa Câncer muda — e o dia que termina também. Por isso, é importante conferir aqui no Mapa Astral grátis do Personare.

Signo de Câncer: Personalidade

A personalidade de Câncer tem virtudes muito marcantes, como, por exemplo, a capacidade criativa, a capacidade de amar profundamente e a empatia.

Entre seus desafios, há a instabilidade emocional. Como a Lua, as emoções cancerianas são divididas em fases. Além disso, o signo tem dificuldade para lidar com conflitos e confrontar problemas.

Desta forma, a abordagem do signo de Câncer às situações é, quase sempre, indireta. Ou seja, há a dificuldade em perceber eventos de forma objetiva.

Tudo é “filtrado” pelas emoções e, como tal, o signo é passível de interpretação subjetiva, que nem sempre pode ser entendido com facilidade pelas outras pessoas.

Símbolo de Câncer

São dois os símbolos do signo de Câncer: um caranguejo e os seios. Assim com o animal, quando este signo agarra alguma coisa, é muito difícil abandoná-la.

Do caranguejo, Câncer adota ainda a tendência a esconder sua parte mais sensível com uma carapaça bastante dura.

A forte ligação com nutrição e proteção é, porém, simbolizada pelos seios. Em outras palavras, o signo de Câncer tem a ver com maternar e cuidar. Você pode conhecer mais sobre a origem dos símbolos dos signos aqui.

Por isso, é fácil se enganar e achar que Câncer é um signo fofo e querido sempre. Pessoas cancerianas podem, frequentemente, parecer frias ou secas para se protegerem do que e de quem pode ser ameaçador.

Qual signo combina com Câncer

Antes de tudo, para saber como conquistar um canceriano ou uma canceriana, saiba que é precido ter cuidado especial para não definir alguém só pelo signo solar. Afinal, é preciso entender como os outros planetas e aspectos no Mapa agem sobre a personalidade de quem é de Câncer.

Em Câncer, temos o primeiro signo romântico na mandala zodiacal. Portanto, este é, em primeiro lugar, um signo emotivo. Ao passo que Câncer também é muito sensível e com a percepção super aguçada. Por fim, é um signo que sente grande necessidade de proteção.

Para isso, rodeia-se de suas pessoas queridas na esperança e desejo de que, dentro de uma unidade familiar, seja possível proteger-se do mundo lá fora. Isso porque, na visão canceriana, o que está fora da sua dura carapaça tende a ser frio e cruel.

Por outro lado, Câncer inventa formas de cuidar das pessoas e, desta forma, poucas pessoas resistem aos seus rituais de conquista. O signo mima com tantos requintes que, de repente, a pessoa se vê está instalada “no colo canceriano”.

E qual signo combina com Câncer, afinal? Lembre-se, antes de tudo, de que um relacionamento é como um composto químico. Ou seja, mistura o Mapa de duas pessoas e passa a formar algo novo.

Câncer e Capricórnio combinam? Câncer e Escorpião combinam? Isso parece bastante superficial porque não dá a ideal real de como essa combinação de signos pode funcionar. Se quiser saber se seu signo combina com o da sua pessoa amada, faça uma versão gratuita da Sinastria Amorosa aqui.

O que significa o signo Câncer

A ideia de família, a valorização dos laços de parentesco e de relacionamentos afins, deriva da ideia de casa que, por decorrência, também deu origem à ideia de pátria.

Nada é tão importante para Câncer como ter e manter sua casa criando um ambiente acolhedor onde todos se sintam bem recebidos e alimentados. A figura da casa tornou-se o arquétipo universal em qualquer região do mundo.

Os nativos desse signo são sempre um ponto de união: são agregadores, adoram nutrir os que amam e precisam ter raízes.

É só quando sabem que têm um lugar ao qual pertencem e para onde sempre podem voltar para recarregar as energias que eles se sentem fortes e capazes o suficiente para ir atrás de suas grandes ambições. E quando lhe falta a família?

A pessoa canceriana típica pode perder seu sentido de direção ou ter muita dificuldade para encontrar seu propósito de vida. O lar, a relação com a mãe e com o pai e o núcleo familiar são as bases que lhe formam e lhe constroem.

Na falta disso, ela pode se desconectar do seu mundo emocional e tornar-se tímida, medrosa, carente e infantil.

Para se resgatar e voltar a viver dentro da manifestação mais elevada do arquétipo, ela precisará passar por uma reconstrução interna que lhe permita se reconectar com aquilo que a move – seus sentimentos.

Mas só conseguirá fazê-lo quando tiver coragem de olhar para grande dor que sente pela ausência da base familiar.

Conheça mais sobre Câncer entendendo:

Como são as pessoas do signo de Câncer

Câncer se relaciona com tudo em sua vida desde uma perspectiva emocional. Assim, ele é do tipo que poderá ganhar ou gastar mais segundo seu estado emocional.

De forma geral, pessoas cancerianas encaram o dinheiro como um meio que lhes permite não deixar faltar nada para quem amam – uma ferramenta de nutrição e proteção.

Mas, em sua manifestação mais problemática, o dinheiro será mais importante na medida em que lhe faltarem elementos de nutrição emocional.

Com isso, elas podem ser tão possessivas em relação a bens como em relação a pessoas – tudo depende do quanto elas estejam nutridas.

A pessoa do signo de Câncer pode ter dificuldades em ser produtiva se estiver com problemas familiares ou de relacionamento.

Ou, diante de uma grande perda emocional, pode focar na acumulação financeira, tentando compensar a falta que sofreu e (inconsciente e simbolicamente) tentando evitar que ocorra uma nova falta futura.

Ascendente em Câncer

A pessoa com Ascendente em Câncer costuma passar a primeira impressão de que é muito confortável e seguro permanecer junto a ela. Tem esse signo bem no início do Mapa significa encontrar alguém muito maternal.

O significado do ascendente tem a ver com o signo que ascendia no horizonte quando você nasceu e, portanto, está na cúspide da casa 1 do Mapa. Com essa informação, você poderá entender mais a fundo a sua relação com a personalidade e a presença do Signo de Câncer na sua vida. Descubra neste artigo aqui o significado de ter o Ascendente em Câncer.

Todo mundo tem Câncer no Mapa Astral

Sim, todo mundo, todos os Mapas, tem Câncer. Veja a mandala do seu Mapa Astral (como na imagem ao lado) e procure pelo símbolo do signo de Câncer.

Perceba que a casa 10 começa a partir de Câncer e isso importa muito. Neste caso, se diz que Câncer está na cúspide da casa 10.

Com essa informação, você poderá entender mais a fundo a sua relação com a personalidade e a presença do Signo de Gêmeos na sua vida.

Descubra neste artigo aqui o significado de ter Câncer no Mapa Astral em diferentes áreas da vida.

