Qual cor usar em cada dia da semana?

Quer dar um up nos seus dias e não sabe por onde começar? Na Cromoterapia, você pode conhecer quais são as cores dos dias da semana e abusar do tom mais indicada sempre que quiser usufruir dos seus benefícios.

Cores dos dias da semana

Segunda-feira

Geralmente, as pessoas precisam de mais gás e energia na segunda-feira, dia de recomeçar a rotina e enfrentar os desafios e as dificuldades que possam surgir.

Uma boa dica é usar uma peça de roupa na cor vermelha, pois é estimulante e revigorante, trazendo energia e disposição, além de combater a depressão. Sendo assim, abuse do vermelho para começar bem a semana.

Terça-feira

Utilize o laranja para trazer mais movimento, coragem e ousadia para o resto da semana. A cor também ajuda a trabalhar seus medos e inseguranças.

Então, caso se sinta travado em algum projeto ou atividade que precise de solução, use laranja. Se precisar tomar decisões e expor suas ideias, a cor também ajudará você a enfrentar esses desafios.

Quarta-feira

Experimente usar uma peça de roupa ou um acessório na cor amarelo, que ajuda a melhorar a mente, trabalha o lado intelectual e ainda oferece mais concentração e disciplina nas tarefas do dia a dia.

Quinta-feira

Aposte no verde, que é a cor do equilíbrio e trabalha a autoestima e ameniza a ansiedade. A cor ainda ajuda a relaxar e oferece força de sobra para você aguardar a chegada do final da semana. Além disso, também propicia mais equilíbrio no dia-a-dia.

Sexta-feira

Véspera de final de semana costuma ser agitada. Na sexta, muita gente fica ansiosa com a chegada do sábado ou precisa correr para deixar em dia as tarefas do trabalho. Sendo assim, use uma peça de roupa ou um acessório na cor azul, que oferece tranquilidade e calma.

Sábado

Experimente usar a cor índigo, que trabalha a intuição, traz proteção e purifica os ambientes, ajudando você a recarregar suas energias.

Se for curtir o dia ao lado de seu par, use a cor rosa para trabalhar a afetividade e a comunicação com quem ama. Mas se está querendo conquistar alguém especial, utilize o vermelho que além de trazer coragem, vai estimular seu lado sedutor.

Domingo

Domingo é dia de descansar e também de refletir. Por isso, use o violeta, que transmuta, transforma e ajuda na busca do eu interior. É a cor da espiritualidade, do transcendental, do autoconhecimento.

Aproveite para recarregar suas energias, volte para dentro de si, busque respostas aos seus questionamentos. Você não precisa seguir à risca as sugestões de cores para o dia.

Mas agora que já conhece os significados de cada uma, tire o máximo de proveito do que as cores têm para lhe oferecer. Uma semana colorida e com muita energia para você!

Solange Lima

Terapeuta holística e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia, Shiatsu, Reflexologia e Reiki. Realiza atendimentos em São Paulo.

[email protected]