Tudo sobre a personalidade do signo de Câncer

Quer saber tudo sobre as características do signo de Câncer? O signo de Câncer é o quarto do Zodíaco e o o primeiro da tríade do elemento Água. Se em Áries temos a época do plantio, em Touro a germinação da semente e em Gêmeos a transformação da semente em planta, em Câncer temos os frutos.

Em Câncer encontramos as nossas emoções, a nossa mãe, a nossa relação com a maternidade, com o nosso lado feminino, assim como aquilo que trazemos do nosso lar, da nossa infância e do nosso passado.

Qual a data do signo de câncer?

Em 2021, o Sol entra em Câncer em 21 de junho, às 00h32. Todo ano, o dia que o signo começa e termina muda. Por isso, se você nasceu no primeiro ou no último dia de um signo, precisa conferir exatamente a hora em que o Sol saiu de um signo e entrou em outro. Você pode ver isso no seu Mapa Astral.

Signo de Câncer: Personalidade

Como é a pessoa do signo de Câncer? Entre suas virtudes temos sua capacidade criativa (como todo signo de água), sua capacidade de amar profundamente e de empatia.

Entre seus pontos problemáticos temos a instabilidade emocional, que como a Lua, é feito de fases, sua dificuldade em enfrentar conflitos ou confrontar problemas faz com que sua abordagem às situações é sempre indireta e sua dificuldade em perceber eventos de forma objetiva.

Tudo que lhe chega desde o ambiente é “filtrado” pelas suas emoções e, como tal, são passíveis de interpretação subjetiva, que nem sempre pode ser facilmente entendido pelos demais.

Símbolo do signo de Câncer

O símbolo do signo de Câncer é um caranguejo, e assim como ele, quando pessoas cancerianas agarram alguma coisa, é muito difícil abandoná-la.

Signo de Câncer no Amor

Em Câncer, temos o primeiro signo romântico na mandala zodiacal. Eles são emotivos, sensíveis e perceptivos, e sentem uma grande necessidade de proteção.

Para isso, rodeiam-se de seus seres queridos, na esperança e desejo de que, dentro de uma unidade familiar, seja possível proteger-se do mundo lá fora- que, a seu ver, é duro, frio e cruel.

Protetor e sensível, Câncer inventa formas de cuidar do outro, tornar-se necessário e exercer com ternura suas artes lunares.

Ninguém resiste aos seus rituais de conquista. O signo cerca a pessoa tão carinhosamente, mima com tantos requintes, que o outro, em muito pouco tempo, está instalado “no colo canceriano”.

Pessoas cancerianas podem parecer frias ou secas quando, na verdade, são apenas contidas por alguma timidez inata dentro de silenciosas e ternas atitudes que, por serem discretas, passam despercebidas para os menos sensíveis ou para todos aqueles que não sabem ouvir o silêncio.

Câncer e Capricórnio combinam? Câncer e Escorpião combinam? Se quiser saber se seu signo combina com o da sua pessoa amada, faça uma versão gratuita da Sinastria Amorosa aqui.

O que significa o signo Câncer

A ideia de família, a valorização dos laços de parentesco e de relacionamentos afins, deriva da ideia de casa que, por decorrência, também deu origem à ideia de pátria.

Nada é tão importante para Câncer como ter e manter sua casa criando um ambiente acolhedor onde todos se sintam bem recebidos e alimentados. A figura da casa tornou-se o arquétipo universal em qualquer região do mundo.

Os nativos desse signo são sempre um ponto de união: são agregadores, adoram nutrir os que amam e precisam ter raízes.

É só quando sabem que têm um lugar ao qual pertencem e para onde sempre podem voltar para recarregar as energias que eles se sentem fortes e capazes o suficiente para ir atrás de suas grandes ambições. E quando lhe falta a família?

A pessoa canceriana típica pode perder seu sentido de direção ou ter muita dificuldade para encontrar seu propósito de vida. O lar, a relação com a mãe e com o pai e o núcleo familiar são as bases que lhe formam e lhe constroem.

Na falta disso, ela pode se desconectar do seu mundo emocional e tornar-se tímida, medrosa, carente e infantil.

Para se resgatar e voltar a viver dentro da manifestação mais elevada do arquétipo, ela precisará passar por uma reconstrução interna que lhe permita se reconectar com aquilo que a move – seus sentimentos.

Mas só conseguirá fazê-lo quando tiver coragem de olhar para grande dor que sente pela ausência da base familiar.

Como são as pessoas do signo de Câncer

Câncer se relaciona com tudo em sua vida desde uma perspectiva emocional. Assim, ele é do tipo que poderá ganhar ou gastar mais segundo seu estado emocional.

De forma geral, pessoas cancerianas encaram o dinheiro como um meio que lhes permite não deixar faltar nada para quem amam – uma ferramenta de nutrição e proteção.

Mas, em sua manifestação mais problemática, o dinheiro será mais importante na medida em que lhe faltarem elementos de nutrição emocional.

Com isso, elas podem ser tão possessivas em relação a bens como em relação a pessoas – tudo depende do quanto elas estejam nutridas.

A pessoa do signo de Câncer pode ter dificuldades em ser produtiva se estiver com problemas familiares ou de relacionamento.

Ou, diante de uma grande perda emocional, pode focar na acumulação financeira, tentando compensar a falta que sofreu e (inconsciente e simbolicamente) tentando evitar que ocorra uma nova falta futura.

Ascendente em Câncer

Você tem ascendente em Câncer ou Sol em Câncer e ascendente em outro signo? Confira abaixo as análises de cada um:

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br