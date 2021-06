Óleo essencial de limão: benefícios e como usar

Conceição Trucom, em seu livro “O poder de cura do limão”, diz que o limão “é um alimento milenarmente enaltecido por suas qualidades”. Para a medicina Ayurvédica, ele é considerado um grande agente de cura, classificado entre os mais benéficos dos alimentos conhecidos pela humanidade. Por tudo isso, o óleo essencial de limão faz parte da medicina natural há muito tempo.

São muitos os benefícios e as aplicações do óleo de limão no dia a dia, fazendo dele um dos queridinhos da Aromaterapia. Limão tahiti, limão siciliano, cravo ou rosa, limão galego… são cerca de 100 espécies de limão em todo o mundo e muitas delas dão origens a óleos diferentes.

Aqui, falaremos mais do siciliano, que é o que se encontra mais facilmente. Falaremos dos principais benefícios e indicações, para que serve óleo essencial de limão e se é indicado ingerir óleo essencial de limão, além de outras curiosidades e dicas de uso.

Características do óleo essencial de limão

Sabe quando você espreme um limão e sente ele na sua mão? O que sai da casca é o óleo essencial. Para produzir o frasco que você encontra em lojas especializadas, ele é extraído das cascas da fruta por prensagem a frio.

O óleo essencial de limão tem um aroma fresco, puro e frugal. Aliás, seu cheiro é frequentemente confundido com o óleo essencial de capim-limão, pois os dois têm na sua composição química o limoneno, importante monoterpeno, que funciona como solvente de gorduras, antiviral e estimulante imunológico.

Na cultura popular, eles são classificados como calmantes e vasodilatadores, baixando a pressão. No entanto, eles não atuam no Sistema Nervoso Central como os calmantes. Assim, tanto faz usar capim-limão ou limão para essa finalidade.

A principal diferença entre eles é que como todo óleo cítrico, que tem o limoneno, pode ser um poderoso quimioterápico natural, mas o limão é o mais eficaz, por ter maior concentração desse ativo.

Lembrando que não se deve nunca abandonar o tratamento médico. Os óleos essenciais, como todas as técnicas integrativas, ajudam e são complementares ao tratamento, mas não podem resolver as questões de saúde.

Além disso, o óleo essencial de limão é rico em furocumarinas, que, se expostas ao sol, podem queimar. Por isso, ele é fotossensível e não deve ser usado puro na pele, somente diluído em base carreadora e, mesmo assim, evitar se expor ao sol durante as 24 horas após o uso. Mesmo no colar de Aromaterapia, ele pode entrar em contato com a pele no sol e queimar.

Óleo essencial de limão: benefícios

São muitas as propriedades terapêuticas do óleo de limão. A seguir, veja as principais:

antibactericida

antiviral

adstringente

anticoagulante

aumenta as defesas do organismo e do sistema imunológico

antiestresse

antifúngico

hipotensor

depurativo

antisséptico

desintoxicante

descongestionante

diurético

purificador do sangue

Para que serve óleo essencial de limão

Além de tudo que foi listado acima, o óleo de limão tem diversas indicações específicas. Usado sozinho ou com outros óleos, formando blends, pode ajudar em muitos aspectos da nossa vida, principalmente emocionais.

Veja algumas das dicas de uso, assim como o que não fazer com ele.

Óleo essencial de limão no emocional

Ajuda na organização e clareza das ideias

Ordena e limpa os pensamentos

Melhora o cansaço físico e mental

Aumenta a concentração

Trabalha a flexibilidade

Ajuda nos estados depressivos, tristeza e angústia

Nos direciona quando precisamos tomar uma decisão importante na vida

Aumenta a alegria interior e o otimismo

Ajuda a desintoxicar o fígado

Limpa o ar do ambiente emocionalmente carregado

Ajuda a melhorar o humor das pessoas.

Quando usado no chakra laríngeo, o descongestiona, ajudando a pessoa a se expressar melhor. Nestes casos, gosto de associar os óleos de limão e patchouly para comunicação. Assim como associar a Aromaterapia à Cromoterapia, pois usando a energia das cores, a cor azul desse chakra combinada com o amarelo do limão, dá origem à cor turquesa, que emana alta frequência, que comanda efetivamente a autoexpressão

Pode ingerir óleo essencial de limão?

Embora seja recomendado por muitos especialistas a ingestão de meio limão (fruta) espremido todas as manhãs em jejum e/ou com uma pitada de sal (dica da Conceição Trucom) com um pouco de cúrcuma e pimenta-negra ou, ainda, uma pitada de canela ou gengibre, como um shot matinal, pingar de 1 a 2 gotas e ingerir óleo essencial de limão no lugar da fruta é contraindicado .

. Pode gerar reações adversas devido à alta concentração, por isso, não recomendo. E se tiver problemas gástricos melhor sempre conversar com seu médico a respeito.

Óleo essencial de limão na limpeza

O óleo de limão junto com o tea tree é ótimo para ser usado na limpeza da sua casa, pois o blend vai funcionar como antisséptico em todas as superfícies. Basta pingar algumas gotas na água que você estiver usando e fazer a assepsia da casa.

Para lavar a louça, misture de 3 a 4 gotas do óleo essencial de limão com o produto lava-louça neutro, de preferência sem químicos prejudiciais e mais naturais. Você também obterá uma limpeza muito mais eficaz.

No vídeo a seguir, entenda mais sobre o óleo essencial de limão e benefícios:

