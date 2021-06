Feng Shui na cozinha: decoração, organização e prosperidade

Feng Shui na cozinha? Sim, e principalmente. Afinal, muito da aproximação e da integração entre amigos, família, casais e até mesmo crianças ocorre no lugar mais sagrado de uma casa: a cozinha. Mas esse ambiente é muito mais do que um ponto de encontro.

É na cozinha que ocorre a transformação dos alimentos e da energia vital (chi). Isso acontece por meio da elaboração das refeições que nutrem o nosso corpo físico e alimentam a nossa alma. Por este motivo, a cozinha é considerada o coração da casa, de onde a vida flui.

Para harmonizar e energizar esse ambiente, nada melhor do que algumas dicas de Feng Shui para cozinha. Confira abaixo:

Feng Shui na cozinha: organização

Mantenha sua cozinha em ordem, pois os a . Os eletrodomésticos devem estar funcionando perfeitamente.

Louças, bandejas, formas, jogos de panela, acessórios, utensílios, eletrodomésticos e qualquer tipo de objeto em excesso, sem uso, lascados, quebrados ou parados, representam energia estagnada , parada.

, parada. Mande consertar rapidamente o que estiver quebrado e livre-se de tudo o que não tiver mais em uso.

Objetos cortantes como facas, raladores e tesouras devem ficar guardados.

Decoração

Opte por uma boa iluminação e decoração alegre. Flores, frutas, ervas, temperos, grãos e potes com alimentos expostos decoram e ativam a energia da fartura.

Louças, panelas e utensílios bonitos, com cores vibrantes e alegres elevam as vibrações e inspiram os cozinheiros.

Feng Shui na cozinha: fogão e geladeira

Se o fogão estiver do lado ou em frente a uma pia ou geladeira, coloque um – entre eles e vasos com temperos naturais plantados na terra: alecrim, manjericão, salsinha, cebolinha, hortelã. São soluções simbólicas para que a energia do elemento Água (da pia ou geladeira) não apague a energia do elemento Fogo (do fogão). Evite que a porta da geladeira abra diretamente para o fogão . Se isso acontecer, pendure um cristal multifacetado no teto entre os dois para harmonizar a energia dos elementos Água (geladeira) e Fogo (fogão).

. Se isso acontecer, pendure um cristal multifacetado no teto entre os dois para harmonizar a energia dos elementos Água (geladeira) e Fogo (fogão). Evite cozinhar de costas para a porta de entrada da cozinha . Nesse caso, se não houver como mudar o fogão de lugar, coloque um espelho refletindo quem entra e sai da cozinha (como se fosse um retrovisor). O cozinheiro deve estar nesta posição de comando e controle, que simboliza o gerenciamento da vida, por meio da ampla visão do ambiente.

. Nesse caso, se não houver como mudar o fogão de lugar, coloque um espelho refletindo quem entra e sai da cozinha (como se fosse um retrovisor). O cozinheiro deve estar nesta posição de comando e controle, que simboliza o gerenciamento da vida, por meio da ampla visão do ambiente. Finanças e Fogão: diga-me como está o seu fogão e te direi como estão as suas finanças. Isso mesmo. Quanto mais bem cuidado, conservado e novo o fogão, mais possibilidade de prosperidade financeira.

Elemento fogo

A cozinha tem predominância do elemento Fogo, que tem relação com a energia das finanças.

Sempre que possível, cuide você mesmo desse canto cozinhando , decorando ou organizando o espaço.

, nem que seja para esquentar água para um chá. Use todas as bocas do fogão. Cada boca simboliza uma fonte de renda diferente.

Cores para a cozinha

. Cores mais fortes e detalhes coloridos são bons, mas o ambiente deve ficar claro.

, cor que simboliza a água, pois entrará em conflito com o principal elemento da cozinha, que é o Fogo. Já o vermelho pode ser usado com cuidado para não causar excesso desse elemento.

. Então, se optar por algum desses tons, use com moderação e em detalhes e observe-se. Cores como verde e azul tendem a acalmar e tem o efeito de desestimular o desejo pela comida.

Dicas finais para Feng Shui na Cozinha e prosperidade

A cozinha deve ser um ambiente acolhedor e limpo.

Quadros com imagens de frutas simbolizam prosperidade

Potes com alimentos visíveis, principalmente grãos, representam fartura.

Lixeiras devem ser fechadas e ficarem longe do fogão

Não coloque lixeiras sobre a pia ou bancadas onde se preparam os alimentos.

E, lembrando, use todas as bocas do seu fogão e cuide muito bem dele.

