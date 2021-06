Alimentação na menstruação: saiba o que comer em cada fase

Você sabia que a palavra menstruação deriva do latim mensis, que significa mês, e tem a ver com o ciclo da lua? Entenda cada fase e melhorar a alimentação na menstruação pode ajudar você diminuir os sintomas da TPM e até ter mais energia durante o mês.

Como a lua tem quatro fases, a pessoa que menstrua também tem quatro fases arquetípicas, e conhecendo essas fases, podemos trazer o potencial de cada uma delas, melhorando a nossa criatividade, empoderamento, bem-estar, diminuindo as dores e harmonizando o emocional.

Alias, se você quiser entendermais aqui sobre a relação das fases da lua com o ciclo menstrual. E aqui você pode acompanhar o calendário completo com a lua de cada dia.

Alimentação e menstruação: como viver o melhor de cada fase

Para entender sua relação com a alimentação e menstruação é importante entender cada uma das quatro fases do ciclo menstrual. A primeira fase começa no primeiro dia após o sangramento.

1° fase do ciclo menstrual

Essa fase é conhecida como DONZELA e está relacionada com a lua crescente, com a cor branca, com a primavera. É um momento em que a pessoa pertence a si mesma, como se estivesse livre do ciclo da procriação.

Em alta: autoconfiança, dinamismo, sensação de que você está radiante, sociáveis e superando atividades. Essa fase facilita o projeto de cuidar de si mesmas, sendo excelente para começar e reforçar a atividade física, o cuidado com a alimentação e trabalhar mais. Fase boa para se expressar mais e usar roupas mais com cores vivas e sensuais

autoconfiança, dinamismo, sensação de que você está radiante, sociáveis e superando atividades. Essa fase facilita o projeto de cuidar de si mesmas, sendo excelente para começar e reforçar a atividade física, o cuidado com a alimentação e trabalhar mais. Fase boa para se expressar mais e usar roupas mais com cores vivas e sensuais Atenção : com excessos e indulgências, perder o limite no trabalho, não perceber cansaço, egoismo e indivdualismo.

: com excessos e indulgências, perder o limite no trabalho, não perceber cansaço, egoismo e indivdualismo. Sexualidade: boa fase para inovação e prazer de se lançar a novo projetos com bastante entusiasmo. .

Alimentação nesta fase do ciclo menstrual

Tem papel fundamental, pois nos ajuda a trazer essa energia para o corpo.

Prefira consumir alimentos frescos, raízes cozidas que dão estrutura, como mandioca, inhame, cará e batata doce (pode ser como purês ou assadas com temperos), saladas frescas caprichadas (folhas, cenoura, temperos diversos, caprichar em palmitos, azeitonas, etc), castanhas para potencializar o raciocínio (não exceder a quantidade de cinco unidades).

2ª fase do ciclo menstrual

A próxima fase é a MÃE e se relaciona com o período fértil da mulher. Está ligada com a cor vermelha, fertilidade, lua crescente e verão.

Em alta: período excelente para assumir responsabilidades, cuidar de projetos e ideias e ter cuidados em geral. Traz um “ninho” a aumenta a sensação de querer cuidar com o próprio corpo e com a casa, favorecendo o cozinhar, relacionamentos, falar com a família e os amigos.

período excelente para assumir responsabilidades, cuidar de projetos e ideias e ter cuidados em geral. Traz um “ninho” a aumenta a sensação de querer cuidar com o próprio corpo e com a casa, favorecendo o cozinhar, relacionamentos, falar com a família e os amigos. Atenção : cuidar demais dos outros, se perdendo na família ou nos relacionamentos.

: cuidar demais dos outros, se perdendo na família ou nos relacionamentos. Sexualidade: a fase está ligada ao ciclo de procriação, facilitando o engravidar.

Alimentação na 2ª fase do ciclo menstrual

A alimentação nessa fase do ciclo menstrual pode ser facilitada pelo processo de cozinhar. Tente novas receitas ou deixe congelados saudáveis para a sua casa.

Inclua ovos, leguminosas (feijões em geral), folhas verdes, e evite os industrializados e café em excesso.

3ª fase do ciclo menstrual

Quando o óvulo é liberado e não fecundado (ou seja, a pessoa não engravida), chegamos à fase conhecida como FEITICEIRA. Esse período está relacionado com a lua minguante e o outono. Aqui, as energias se tornam impetuosas, e essa é a fase da TPM.

Em alta: a criatividade ganha forças. Tente se conectar com o que pode trazer de positivo, aproveite para canalizar a criatividade para o bem. Fase poderosa de sonhos, insights e intuição.

a criatividade ganha forças. Tente se conectar com o que pode trazer de positivo, aproveite para canalizar a criatividade para o bem. Fase poderosa de sonhos, insights e intuição. Atenção: pode haver bastante intolerância com o mundo cotidiano. Importante dormir mais, ter menos atividades exaustivas, cuidar da mente hiperativa com meditação, respiração e limpar a casa. Aumentar a atividade física, como a dança, ajuda a dissipar o excesso de energia.

pode haver bastante intolerância com o mundo cotidiano. Importante dormir mais, ter menos atividades exaustivas, cuidar da mente hiperativa com meditação, respiração e limpar a casa. Aumentar a atividade física, como a dança, ajuda a dissipar o excesso de energia. Sexualidade: se torna poderosa (e livre do ciclo de procriação).

Alimentação na 3ª fase do ciclo menstrual

Nesta fase, suplemento de óleo de prímula e consumir gorduras boas como coco, abacate, castanhas pode ajudar. Aveia (mingau de aveia em bebida vegetal) e arroz integral ajudam a controlar o inchaço.

Prefira alimentos mais leves, como sucos e sopas, comidas reconfortantes e cuidado com o excesso de açúcar que aumenta a irritabilidade. Se for comer chocolate, não ultrapasse 30g diários, que é o equivalente a um bombom ou uma fileira de tabletes.

4ª fase do ciclo menstrual

A última fase do ciclo menstrual é a do sangramento propriamente dito, que é conhecida como ANCIÃ, uma fase de desaceleração.

Em alta: traz bastante introspecção, vontade de ficar sozinha, quieta. Se puder fazer isso, cuidar de você e ser a sua melhor amiga, vai se sentir muito bem. A aceitação é diminuir o ritmo da vida, e se permitir descansar mais, fazer silêncio, usar roupas confortáveis, e, principalmente, aceitar o passado e as incertezas do futuro. Conectar-se com aquilo que é essencial e o espiritual.

traz bastante introspecção, vontade de ficar sozinha, quieta. Se puder fazer isso, cuidar de você e ser a sua melhor amiga, vai se sentir muito bem. A aceitação é diminuir o ritmo da vida, e se permitir descansar mais, fazer silêncio, usar roupas confortáveis, e, principalmente, aceitar o passado e as incertezas do futuro. Conectar-se com aquilo que é essencial e o espiritual. Atenção: o perigo dessa fase é se perder na solidão, e não se conectar com o que é profundo na sua vida.

o perigo dessa fase é se perder na solidão, e não se conectar com o que é profundo na sua vida. Sexualidade: pode ficar em baixa.

Alimentação na 4ª fase do ciclo menstrual

Comer menos e comer comidas mais simples ajuda muito. A alimentação na menstruação pode incluir de sopas. Também é uma fase boa para fazer desintoxicações, tomando mais líquidos e chás. Evite qualquer alimentação que seja estimulante como carnes, doces, industrializados.

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

