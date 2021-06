Receita de chá para TPM: saiba como aliviar os sintomas

A famosa TPM que acontece todo santo mês é uma ótima oportunidade de limpeza do corpo físico e de compreensão dos corpos mental e emocional. Nesta receita de chá para TPM você pode aproveitar os benefícios da combinação de orégano e camomila que, juntos, ajudam a aliviar cólicas e estresse.

Os sintomas da TPM que costumam aparecer neste momento não precisam ser vistos e aceitos como normais. A verdade é que a TPM mostra para as pessoas que menstruam é preciso ter mais atenção e qualidade com sua saúde nos outros dias do mês.

Como anda a sua alimentação?

Você tem feito atividades físicas ?

Sua rotina inclui práticas de relaxamento e autoconhecimento ?

Para lidar com dias cheios de compromissos, horários e cobranças, precisamos ter cada vez mais hábitos saudáveis para chegar nessa fase do mês sem surtar. Sabia que o ciclo menstrual tem a ver com as fases da lua? Entenda aqui.

Chá para TPM: receita inclui orégano e camomila

Podemos contar com muitas ervas e suplementos para minimizar os sintomas desse fase do ciclo menstrual. Esta receita de chá para TPM inclui orégano e camomila que pode ser tomado quentinho antes de dormir.

A combinação tem efeito calmante e leve sedativo, aliviando cólicas e estresse. Alias, algumas posturas do Yoga (veja aqui) ajudam a minimizar a TPM também.

O orégano tem atividade antioxidante e anti-inflamatória, e ajuda a amenizar os efeitos adversos que o estresse causa no metabolismo celular – como o envelhecimento precoce e aumento de peso.

O nome científico da camomila, Matricaria, já diz tudo! Acolhimento da mãe, matriarca, que nos abraça e compreende. Experimente se observar nesse momento e ouvir o que seu corpo está pedindo, como mudanças no estilo de vida e renovação em todos os sentidos!

Ingredientes do chá para TPM

1 colher de sopa de orégano seco

1 colher de sopa de camomila seca

Modo de preparo

Leve ao fogo 300 ml de água e deixe esquentar. Quando começarem a surgir pequenas bolhas, desligue.

Adicione 1 colher de sopa de orégano seco e 1 colher de sopa de camomila seca e coloque um prato em cima para realizar uma infusão das ervas na água quente. Aguarde 5 minutos, coe e sirva.

O ideal é beber morno ou quente antes de deitar para dormir. Compressas de água quente na região do ventre também podem ajudar a relaxar e melhorar a tensão. Falando em tensão, aproveite e leia também esse guia de chás para a ansiedade.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Catarina Goldani

Nutricionista vegetariana especializada em Fitoterapia Clínica pela UFRJ e educadora de Alimentação Viva pelo projeto Terrapia na Fiocruz.

[email protected]