Você está com mais energia masculina ou energia feminina?

Todos nós temos energia feminina e energia masculina dentro de nós. Somos completos em nós mesmos e precisamos aprender como modular a nossa energia para utilizar cada uma na hora certa. Quando buscamos uma pessoa parceira, muitas acreditam que vamos buscar o que falta em nós, mas isto não é verdade.

Buscamos alguém que traga à tona aquilo que está oculto, ou seja, aquilo que já temos dentro de nós, mas que por meio do relacionamento aprenderemos o que precisa ser trabalhado.

Características da energia masculina e energia feminina

Uma pessoa, por exemplo, que está vibrando mais na energia masculina poderá atrair alguém mais polarizado no feminino. Esta pessoa pode ter questões com prazos, com obrigações, pode ser mais lenta e acolhedora. Provavelmente, a pessoa que está mais voltada para a energia feminina pode instigar a pessoa polarizada no masculino que precisa aprender a ser menos rígida e mais tolerante também.

Veja este post e faça o teste para identificar qual energia você está mais polarizada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália – Constelação (@natalia.torchio)

A energia do feminino é cíclica, é uma energia acolhedora, representa o mundo interno e a conexão com o mundo espiritual. Está diretamente relacionada com a lua.

Já energia do masculino é linear, expansiva, disciplinadora e conectada ao mundo material.

Equilibrando as polaridades

Muita gente acha que pode ficar conectada somente com a energia do feminino, mas nesta energia, apesar de ter mais ideias e inspiração, faltará força de execução.

Outras pessoas conectadas somente na energia masculina acham que devem focar só no que é visível e material, só que neste lugar pode deixar de enxergar os ciclos da natureza e o que é sutil.

Então, precisamos entender que ambas as polaridades energéticas precisam estar na nossa vida para que existam sonhos e se transformem em projetos realizados e concretos.

Energia da mãe e do pai

Trazendo os ensinamentos da Constelação Familiar, dizemos que precisamos de ambas as energias de mãe e pai dentro de nós para que possamos ter base para nossos relacionamentos e projetos.

A energia da nossa ancestralidade feminina traz a conexão com a nossas emoções, com o respeito interno e com nossos sonhos.

Já a energia do masculino da nossa ancestralidade é capaz de trazer a força, atitude e ação para que o sonho se torne concreto. Você pode entender mais sobre se você é filha do pai ou filha da mãe neste texto aqui. Consegue perceber se falta energia de mãe ou pai em você?

Não existe polaridade melhor que outra, ambas são necessárias. Comece o processo de reconexão com a sua ancestralidade de ambos os sexos para que as duas polaridades estejam disponíveis para que você acesse. Além disto, procure atividades que trabalhem o seu lado feminino e masculino.

Atividades do feminino – Danças e artes ou qualquer outra atividade que trouxer uma energia mais introspectiva e meditativa.

Atividades do masculino – Lutas e esportes ou qualquer outra atividade que tragam uma energia mais para fora e trabalhe também a disciplina.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Natália Torchio

Terapeuta holística. Atua com constelação Familiar, Thetahealing, Terapia Floral e Reiki presencialmente em Pinheiros, São Paulo, e online, via Skype. Em parceria com outra terapeuta ministra vivências de cura em grupo utilizando a técnica havaiana do Ho’oponopono.

[email protected]