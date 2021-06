A semana já começa com um dos aspectos mais importantes de 2021: a intensa tensão entre Saturno e Urano. A quadratura entre esses dois planetas é a marca deste ano e fica exata três vezes, a segunda delas será nesta segunda-feira, dia 14 de junho. Veja um resumo da semana nas previsões astrológicas de 14 a 20 de junho de 2021 e, na sequência, veja a análise de cada aspecto dos próximos dias:

Já na segunda-feira (14) ocorre o aspecto exato entre Saturno e Urano, que é a marca de 2021, e que traz um pique muito acelerado, convidando você a agir.

Até quinta-feira (17) estamos na fase lunar nova, a melhor para cuidar de você, então desfrute deste incentivo! Depoius entra a fase lunar crescente, que requer mais aporte de energia e traz mais ação. Aqui você pode aprender mais sobre como usar as fases da Lua a seu favor.

Sexta (18): trígono de Vênus com Netuno coloca romantismo em grau máximo.

Segunda, dia 14: Quadratura exata de Saturno e Urano

Nesta semana, já na segunda-feira (14), há o segundo aspecto exato de Saturno com Urano (o primeiro foi em fevereiro e o terceiro será em dezembro, entenda tudo aqui), o qual, ironicamente, entra em certa colisão com Sol em quadratura com Netuno (leia mais abaixo).

Pode haver a percepção de que certas mudanças vão requerer esforço pessoal para acontecer (algo ligado a quadratura Saturno/Urano), e tem sempre um lado nosso que adoraria que existisse uma varinha de condão (as fantasias de Sol/Netuno) que fizesse a realidade ser imediatamente igual ao que sonhamos.

Quanto a isso é melhor acordar e entender que, de fato, somos os atores que movem nossas próprias vidas.

Sol em quadratura com Netuno: desconexão com a realidade

Ocorrendo desde a sexta-feira (11), e presente até quinta-feira (17), o Sol em quadratura com Netuno pode aumentar a melancolia e sensibilidade para algumas pessoas. Ainda estamos sob o efeito do eclipse do dia 10/06 (leia as previsões aqui), fator que também mexe com a sensibilidade por algumas semanas.

O Sol em quadratura com Netuno igualmente tende a indicar um período de menos clareza, um pouco mais confuso, em que podemos ter anseios, mas não sabermos exatamente dar forma a eles ou que direção tomar.

Com a proximidade do inverno, também aumentam as alergias, algo que este aspecto dispara, bem como a permeabilidade a vírus. Por isto, esta é uma semana em especial para se cuidar em relação ao Covid-19.

Outro fator é a possibilidade de decepção com algo, ou, ainda, baixa de motivação. Descansar e tirar um tempo para você pode ser importante por estes dias, por isto desligue-se de estímulos em certo horário da noite. E tenha atenção porque pode haver mais pessoas carentes, de alguma forma demandando sem que você talvez também esteja na melhor forma para dar suporte. Favorável para conexão com o plano espiritual e meditação.

Até terça: Vênus em sextil com Urano

Até terça-feira (15) ocorre o sextil de Vênus com Urano, que favorece se abrir a surpresas, como um convite de última hora para participar de uma live ou curso, por exemplo. O aspecto também traz certo desembaraço para as relações em geral, que fluem com menos complicações e com um toque bacana de interação junto com espaço.

Podem aparecer pessoas interessantes e inesperadas. Se você está em um relacionamento, vale colocar um pouco de novidade e estímulo na relação por estes dias!

“Sextando” com romantismo: Vênus em trígono com Netuno

Um lindo contato começa na sexta-feira (18), que é o trígono de Vênus com Netuno. Romantismo em grau máximo, seja para pessoas solteiras ou comprometidas. Estão favorecidas as atitudes gentis e delicadas. Que tal uma surpresa para o seu par, como um jantar a luz de velas com direito a uma comida especial?

Pessoas podem ficar mais permeáveis a projetos sociais e causas humanitárias, por isto divulgue e/ou participe disso. Para quem trabalha com vendas e negócios, fechamentos interessantes nesta semana.

Este é um aspecto também, em geral, de entendimento, até mesmo para a vida social, como o contato com amigos ou familiares sendo mais fluido e carinhoso. Aproveite este tempo de idílio e harmonia, pois o Céu pode trazer uma série de desafios para as relações – ou envolvendo pessoas próximas – entre 21/06 a 11/07.

Domingo: Sol e Júpiter em harmonia

Domingão com tom de animação. Um ótimo aspecto entre o Sol e Júpiter começa no dia 20, e se estende até o dia 26, trazendo certa animação e confiança, varrendo a hipersensibilidade que a quadratura Sol/Netuno criou desde o final de semana anterior.

