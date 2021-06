Conhecida como o pedra do amor, o quartzo rosa é ótimo para trazer para sua realidade mais amor-próprio, amor incondicional e o poder do perdão. É uma pedra que ajuda a dissolver aquilo que reprime a capacidade do coração de dar e receber amor.

Em processos de autoconhecimento – da meditação à terapias -, o quartzo rosa por ajuda quem procura consolo interior e quer desfazer tristezas, medos e ressentimentos. Também apoia quem precisa trabalhar relacionamentos e dores internas.

Se você quiser saber tudo sobre como funciona a terapia com pedras e cristais, leia aqui.

Meditação com quartzo rosa para o amor

Para se trabalhar com o quartzo rosa, você pode:

Posicioná-lo no centro do peito e imaginá-lo pulsando junto com seu coração. Mentalizar a energia rosa invadindo seu coração e se expandindo para seu corpo todo a cada pulsação, como uma vibração de amor que cresce a partir do seu peito e envolve você por inteiro.

A visualização não tem tempo exato, você pode fazer esse exercício até achar que está totalmente tomada pela energia da pedra. Se possível, faça essa meditação uma ou duas vezes na semana. Mais do que isso pode deixar você sentindo-se vulnerável e emotiva.

Como energizar o quartzo rosa

Neste guia aqui, você pode ler tudo sobre como limpar e energizar pedras que você usar no dia a dia.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

[email protected]