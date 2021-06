Previsões para o Eclipse de 10 de junho de 2021

Eis que o eclipse de 10 de junho será solar, ocorre às 7h52 de Brasília e acontece com a Lua Nova do mês. Isto significa dizer que, como Lua Nova, ela tem efeito imediato por um mês, mas, como eclipse, as temáticas aqui também se mostram por seis meses tanto no plano coletivo como individual.

No Brasil, o eclipse de 10 de junho vai acontecer às 7h52 de Brasília, gerando um mapa astral com características específicas que vai repercutir na vida das pessoas e no coletivo e as previsões estão neste artigo. Para ver as datas de todos os eclipses e fases da lua, veja o calendário lunar 2021 completo aqui.

Um dos pontos importantes do próximo eclipse é o destaque para as incertezas onde havia certezas, o que pode envolver, por exemplo, a Europa, seja no que tange à pandemia ou outras questões.

O fenômeno pede cuidado com enganos que podem custar bastante caro, seja no coletivo ou na vida pessoal, e pode trazer, no coletivo, fatos surpreendentes, como a revelação de esquemas, mentiras e ações de hackers.

Como ver o eclipse de 10 de junho

Na Astrologia, o eclipse é mais sentido coletivamente nas cidades e países em que é visível quando ocorre.

O eclipse solar de 10 de junho de 2021 será um eclipse anular visível no Canadá, no Ártico, na Europa e na Rússia. Só de ser visível na Europa e Rússia já pega regiões bem relevantes do planeta, em que fatos ligados ao eclipse podem se manifestar.

Nos Estados Unidos, o eclipse ocorre conjunto a Marte, que representa o poder bélico e de enfrentamento . Não se surpreenda se, nos próximos seis meses, este país tiver ações equivocadas neste sentido, pois o eclipse de 10 de junho tem também por característica propiciar enganos.

Calcule o eclipse de 10 de junho no seu mapa astral

Todo eclipse toca em assuntos específicos de cada pessoa ao ativar uma área do seu mapa astral. Você pode calcular gratuitamente qual casa astrológica seguindo os passos abaixo.

Antes disso, saiba que o eclipse traz assuntos específicos para você mas dentro de um contexto coletivo, por isso é importante ver as previsões gerais também (que estão mais abaixo). Este é um eclipse com o Sol e a Lua em quadratura com Netuno, então o grande risco vão ser os enganos. Tenha atenção.

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare Veja qual é a casa astrológica o eclipse destaca na sua vida. Ela estará destacada conforme a imagem abaixo. Depois retorne a este artigo e leia as dicas e o significado do eclipse na casa que aparece em destaque no seu Mapa do Céu. Lembre-se de que o eclipse anterior, que ocorreu em 26/05, possivelmente destacou a Casa oposta. Isso significa que esse par de casas está acionado ao mesmo tempo pelos próximos seis meses.

ECLIPSE NA CASA 1

Assuntos em destaque: sua individualidade, começos e inícios, novas sementes na sua vida pessoal, novas atitudes e direções, talvez até algo novo na sua aparência

sua individualidade, começos e inícios, novas sementes na sua vida pessoal, novas atitudes e direções, talvez até algo novo na sua aparência Dica : volte-se mais para você, para a sua individualidade e identidade, especialmente se teve de se envolver muito com seus outros papéis (mãe/pai, esposa/marido, profissional, etc). Tenha a coragem de criar começos em sua vida .

Se você precisar: aqui tem um aqui tem um guia de óleos essenciais para combater o medo

ECLIPSE NA CASA 2

Assuntos em destaque: temas práticos e financeiros, como ganhar e gastar dinheiro, autoestima, autovalor, seus talentos, como transformar talentos em algo prático

temas práticos e financeiros, como ganhar e gastar dinheiro, autoestima, autovalor, seus talentos, como transformar talentos em algo prático Dica: que tal focar em talentos e finanças? Será que você tem algo a aprender que possa ajudar a conduzir melhor seus assuntos financeiros? Ou um curso que possa abrir oportunidades financeiras para você? Como você tem usado seus talentos na sua vida? Hora de ser mais prático e realizar mais.

Se você precisar: e ntenda aqui como aplicar Feng Shui para organizar a energia da sua casa e trabalho

ECLIPSE NA CASA 3

Assuntos em destaque: comunicação, irmãos ou parentes, deslocamentos, papéis e documentos, forma de pensar e flexibilidade, estar em dois lugares, fazer duas coisas

comunicação, irmãos ou parentes, deslocamentos, papéis e documentos, forma de pensar e flexibilidade, estar em dois lugares, fazer duas coisas Dica: você está em um momento propenso a novos aprendizados, que pode vir de cursos e também das trocas com as pessoas que mudem a sua forma imediata de ver assuntos. A vida tende a te exigir novos conhecimentos, habilidades e facetas nos próximos meses, além de destacar o seu lado comunicador.

você está em um momento propenso a novos aprendizados, que pode vir de cursos e também das trocas com as pessoas que mudem a sua forma imediata de ver assuntos. nos próximos meses, além de destacar o seu lado comunicador. Se você precisar: a Pedra Turquesa, quando usada no chakra frontal, proporciona aprofundamento no aprendizado.

ECLIPSE NA CASA 4

Assuntos : esfera mais íntima, casa e família, assuntos imobiliários, questões do passado, questões emocionais e questões de infância ou até velhice.

: esfera mais íntima, casa e família, assuntos imobiliários, questões do passado, questões emocionais e questões de infância ou até velhice. Dica: os próximos seis meses são um período de ouro para você entender o papel do seu passado e da família na sua vida e trabalhar questões internas.

os próximos seis meses são um período de ouro para você entender e trabalhar questões internas. Se você precisar: A constelação familiar é uma terapia que busca a reconciliação com todos os antepassados.

ECLIPSE NA CASA 5

Assuntos : questões ligadas a amor, filhos, prazer, gratificação, projetos pessoais, sua identidade e o que realmente te satisfaz e dá prazer.

: questões ligadas a amor, filhos, prazer, gratificação, projetos pessoais, sua identidade e o que realmente te satisfaz e dá prazer. Dica : este eclipse pode te acordar para criatividade, prazer e amor . Se tem filhos, pode ser que nos próximos meses eles estejam em um grande período de destaque e/ou aprendizado.

: . Se tem filhos, pode ser que nos próximos meses eles estejam em um grande período de destaque e/ou aprendizado. Se você precisar: algumas algumas plantas para ter em casa ajudam na criatividade.

ECLIPSE NA CASA 6

Assuntos : questões de saúde, hábitos e rotina, alimentação, trabalhos, organização, empregados, mundo prático e animais de estimação.

: questões de saúde, hábitos e rotina, alimentação, trabalhos, organização, empregados, mundo prático e animais de estimação. Dica : seus aprendizados se concentram em assuntos como saúde, organização, dia e a dia e trabalho. Fatos tendem a ocorrer aí, desde mudança de emprego até uma nova oportunidade de trabalho para quem estava parado. Hora de colocar em ordem aspectos práticos da sua vida.

: seus aprendizados se concentram em assuntos como saúde, organização, dia e a dia e trabalho. Fatos tendem a ocorrer aí, desde mudança de emprego até uma nova oportunidade de trabalho para quem estava parado. Se você precisar: seu seu ascendente também pode ajudar você a entender sua saúde

ECLIPSE NA CASA 7

Assuntos: parcerias, relações, fatos e projetos novos para o parceiro e o outro na sua vida.

parcerias, relações, fatos e projetos novos para o parceiro e o outro na sua vida. Dica : é hora de aprender com as parcerias de todos os tipos . Muitos vivem relacionamentos importantes quando ocorre um eclipse na Casa 7, mas também é possível haver mudanças ou fatos novos nas relações existentes.

: . Muitos vivem relacionamentos importantes quando ocorre um eclipse na Casa 7, mas também é possível haver mudanças ou fatos novos nas relações existentes. Se você precisar: o quartzo é conhecido como a pedra do amor e ajuda a trabalhar relacionamentos e amor próprio.

ECLIPSE NA CASA 8

Assuntos: dinheiro do outro, dinheiro em sociedade, sexualidade, sentimentos profundos, cirurgias, finais de ciclo, renascimentos íntimos e crises e transformações.

dinheiro do outro, dinheiro em sociedade, sexualidade, sentimentos profundos, cirurgias, finais de ciclo, renascimentos íntimos e crises e transformações. Dica : você possivelmente está lidando com transformações na sua vida, não raro buscadas por você mesmo. A vida te convida a transformar, desapegar do que tem que ficar no passado. Assuntos financeiros também tendem a importar, desde partilhas de bens até necessidade de transformar a sua vida financeira, por exemplo.

Se você precisar: saiba aqui como

ECLIPSE NA CASA 9

Assuntos: ensino à distância, especializações, estudos, filosofias, religiões, aspirações, viagens e contatos com o exterior.

ensino à distância, especializações, estudos, filosofias, religiões, aspirações, viagens e contatos com o exterior. Dica : é tempo de grandes aspirações , que podem envolver especializações, formações, estudos, Exterior. Há também convite para expandir a sua visão de mundo, em um momento em que estudos filosóficos ou até religiosos também podem ser bem interessantes.

: , que podem envolver especializações, formações, estudos, Exterior. Há também convite para expandir a sua visão de mundo, em um momento em que estudos filosóficos ou até religiosos também podem ser bem interessantes. Se você precisar: saiba como está sua capacidade de realização.

ECLIPSE NA CASA 10

Assuntos: questões profissionais, visibilidade, objetivos maiores, realizações, vocação e acontecimentos com um dos pais.

questões profissionais, visibilidade, objetivos maiores, realizações, vocação e acontecimentos com um dos pais. Dica : sua vida não deve ficar parada em termos profissionais . Novos desafios e/ou responsabilidades devem chamar por você. Mas, se o inverso também acontecer, como a perda de um emprego, tente compreender para onde a vida está querendo te direcionar em termos de novas metas profissionais.

: . Novos desafios e/ou responsabilidades devem chamar por você. Mas, se o inverso também acontecer, como a perda de um emprego, tente compreender para onde a vida está querendo te direcionar em termos de novas metas profissionais. Se você precisar: o corpo físico tende a o corpo físico tende a relaxar ao receber Reiki , o que pode ajudar, principalmente em casos de estresse ou insônia.

ECLIPSE NA CASA 11

Assuntos: mobilizações, grupos, amigos e amizades, projetos para o futuro e participação em questões coletivas.

mobilizações, grupos, amigos e amizades, projetos para o futuro e participação em questões coletivas. Dica : você pode sentir necessidade de interagir com mais pessoas e isto é um grande gerador de insighs. Mas também pode haver mexidas e questionamentos a partir disso tudo e/ou em grupos ou amizades.

Se você precisar: o óleo essencial de patchouli ajuda nas comunicações e relações do dia a dia.

ECLIPSE NA CASA 12

Assuntos: questões internas, sensibilidade, mundo psíquico e espiritual, influências inconscientes, ações de bastidores, lidar com solidão ou a própria companhia.

questões internas, sensibilidade, mundo psíquico e espiritual, influências inconscientes, ações de bastidores, lidar com solidão ou a própria companhia. Dica : você tem excelente chance de se aprofundar em seus aspectos psicológicos , por isto não fuja desta tarefa, pois pode ser um período de cura. Você também pode sentir que precisa aprender a se deixar levar e seguir o fluxo, e não somente conduzir.

: , por isto não fuja desta tarefa, pois pode ser um período de cura. Você também pode sentir que precisa aprender a se deixar levar e seguir o fluxo, e não somente conduzir. Se você precisar: olhar sua criança interior pode ser um trabalho terapêutico.

Os significados dos Eclipses no eixo Gêmeos/Sagitário

Desde meados de 2020, os eclipses vêm acontecendo no eixo Gêmeos/Sagitário e vêm pedindo atualização, agilidade, criatividade mental (Gêmeos) e inspirando novas visões mais abrangentes (Sagitário).

Não há dúvida que a pandemia mundial está inspirando isto. Gêmeos e Sagitário também são signos mutáveis e o desafio deles é “dançar conforme a música”.

Se você estiver fazendo isso, se adaptando, provavelmente está se saindo muito melhor do que as pessoas que se encontram apegados a velhas formas.

O eclipse de 10 de junho 2021 acontece em Gêmeos, assim como o de 30 de novembro 2020. O perdido particular deste eclipse pede pela capacidade de mudar, se adaptar, rever pontos de vista, comunicar, transmitir e instigar novas formas de pensar.

Principal caraterística do eclipse de 10 de junho: nem tudo vai ser tão claro para você

No mapa do eclipse de 10 de junho Sol e Lua fazem quadratura com Netuno. Quadratura é um aspecto astrológico que indica tensão.

Este é um aspecto que tira a clareza e pode iludir, então é importante ter isto em mente, pois algumas pessoas podem investir em rumos que mais tardes vão se mostrar ilusórios, especialmente quando forem fruto de escapismo pessoal. Escapismo é quando você não quer enfrentar algo importante e cria outro assunto ou questão para continuar se desviando.

Apesar da falta de clareza, nem por isto você deve se paralisar. Acontece que você vai ter que andar com menos garantias, tipo nuvens de neblina à frente e se observando se não está se perdendo ou se iludindo.

Outro fato é que, para muita gente, nem tudo vai ser definido nos próximos meses. Lidar com certa indefinição e abertura poderá ser uma lição para muita gente.

Pandemia no Brasil e eventos no mundo: o que esperar dos próximos seis meses

No que tange à pandemia, assim como o eclipse de 26/05 (ambos vão atuar juntos até novembro/dezembro), o momento ainda é de perigo e caos no Brasil. Tudo indica que continuarão se multiplicando cepas do vírus que causa Covid-19 e teremos de lidar com grande incerteza.

Este eclipse ocorre na Casa 12, tipicamente relacionada ao isolamento e hospitalizações, então, não se descarta que uma nova onda de infecções ocorrerá enquanto a maior parte da população não é vacinada, com hospitais cheios.

Netuno ocupa a Casa 9, do Exterior. Netuno é o planeta das ilusões, importante lembrar (você pode entender Netuno no mapa astral aqui). Por isso, é grande a possibilidade de que as fronteiras continuem fechadas para os brasileiros.

A Casa 9 também rege justiça, universidades, igrejas, e tudo isto pode ter confusões, decepções e escândalos por um semestres. Para universidades é um momento de vulnerabilidade.

Em termos mundiais:

pode haver escândalos

mentiras e fake news podem ser reveladas

chance também de vazamento de dados e de ações de hackers no mundo inteiro.

Oposição de Marte com Plutão: muitos acontecimentos fortes no mundo

Uma oposição entre Marte e Plutão ocorre no eixo do eu e do outro (casas 1 e 7), prenunciando seis meses, no mundo, com notícias fortes sobre conflitos, assassinatos, sequestros, destruição de casas, eventos climáticos extremos e muita disputa de poder, que pode envolver conflitos entre países.

Como o eclipse ocorre em Gêmeos, escolas ficam expostas, com chance de ocorrências nelas, como o ataque recente a uma creche em Santa Catarina.

Na vida pessoal, tome cuidado com o rumo que vai dar para as suas relações, pois o estilo autoritário, impositivo, ciumento ou possessivo ou de querer das cartas que este aspecto pode propiciar pode ser um tiro pela culatra e não dar bons resultados.

Com um aspecto tão forte no mapa de um eclipse se toma cuidado com o outro, com situações de risco e se respeita o outro. Saber para que lado a balança está pendendo em termos de poder vai ser essencial.

E o lado bom do eclipse de 10 de junho?

Todo mapa tem seu lado bom e o eclipse do dia 10 de junho também tem previsões astrológicas positivas. Temos um ótimo mapa para o amor nos próximos seis meses.

Vênus está bem no Ascendente deste eclipse, no signo de Câncer, rumando para um sextil de Urano. Há uma faceta emocional e afetiva muito forte, de possibilidade de criação de laços.

O sextil de Vênus com Urano pode fazer com que relacionamentos recém-iniciados ou que vão se iniciar depois do eclipse vão tomar um rumo surpreendente. Vênus em Câncer é afetivo, mas, na associação com Urano, não fica cheio de amarras, trazendo capacidade de se abrir a surpresas e viver o momento.

Para quem já está em um compromisso, a dica vai ser mais afetuoso, mas também mais inventivo e criativo. Se solte, quebre a rotina e a mesmice. E prenda menos o outro.

Como ponto positivo, o mapa também traz boas doses de persistência e fé em face de situações críticas, o que é bem importante em um mapa tão vulnerável para o Brasil, com muita chance de colapso na saúde.

Vênus também é um indicador natural de finanças, e este mapa de eclipse pede criatividade para este setor. Por exemplo, você perdeu o emprego, mas cozinha bem? Cogite a possibilidade de fazer uma entrega de refeições prontas. O mapa favorece “pensar fora da caixinha”.

Destaque-se que a lunação acontece em Gêmeos, então vai ser importante destacar os atributos deste signo nos próximos seis meses, tais como flexibilidade, leveza, diálogo e abertura ao aprendizado.

O “efeito eclipse” e algumas dicas

Eclipses podem reduzir a clareza. Por isto, é mais complicado tomar decisões nas imediações de eclipses, semanas antes e depois. Lembre-se que, além do eclipse, também estamos em pleno período de Mercúrio retrógrado.

Eclipses provocam e inspiram mudanças e trazem coisas novas à tona. Se, por exemplo, uma pessoa sair da sua vida em um eclipse, como uma separação conjugal, a mudança pode ser bem marcante e acontecer de fato.

e trazem coisas novas à tona. Se, por exemplo, uma pessoa sair da sua vida em um eclipse, como uma separação conjugal, a mudança pode ser bem marcante e acontecer de fato. Nas proximidades de eclipses, é comum que estourem crises coletivas ou pessoais .

. Fatos surpreendentes podem acontecer semanas antes e depois de um eclipse. Além disso, meses depois, algo ligado ao mapa do eclipse com certeza se mostra no coletivo, parecendo ser uma surpresa.

O emocional de mais pessoas tende a ficar mais mobilizado . As emoções estão ativadas, o que não precisa ser necessariamente ruim. Às vezes é bom estar mais sensível, pois isto aumenta a consciência sobre questões. Se você sentir, porém, que não está conseguindo lidar com o fluxo emocional, procure por ajuda, terapia e/ou aconselhamento.

. As emoções estão ativadas, o que não precisa ser necessariamente ruim. Às vezes é bom estar mais sensível, pois isto aumenta a consciência sobre questões. Se você sentir, porém, que não está conseguindo lidar com o fluxo emocional, procure por ajuda, terapia e/ou aconselhamento. Astrologicamente, sugere-se que comportamentos imprudentes sejam evitados, a menos que você tenha aquilo que se chama de “plano B” para lidar com imprevistos se houver uma virada. Exemplo: você pede para terminar um relacionamento, o outro aceita, e, no fundo, você não estava nem tendo clareza sobre isto. Portanto, o que você faz sem pensar pode ter consequências e turbulência. Não significa que você não pode voltar para a pessoa tempos depois, mas uma onda inesperada é gerada.

