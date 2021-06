Previsões astrológicas de 7 a 13 de junho de 2021

Nesta semana, ocorre o segundo eclipse de 2021 (veja todos aqui), acaba a quadratura de Mercúrio e Netuno e começa a quadratura de Sol com Netuno, que pode trazer baixa imunidade (atenção a alergias, Covid-19 e viroses!).

Neste texto, você lê o resumo dos assuntos astrológicos mais importantes da semana de 7 a 13 de junho de 2021 que destacam previsões feitas a partir da análise do céu geral e podem ser sentidas no coletivo. Para ver os assuntos destacados na sua vida leia o seu Horóscopo Personalizado.

Mercúrio em quadratura com Netuno: distração e imprecisão

Esta é a última semana da quadratura de Mercúrio com Netuno, que vem desde maio. Mas este trânsito retorna em julho. Veja as recomendações.

Todos nós vamos ficar mais propensos a fantasias. E quando é que se vai perceber isto? Possivelmente, quando o aspecto se afastar. Portanto, leve em conta isto agora. Nem tudo vai estar tão claro assim.

Evite acreditar 100% no que ler ou ouvir sem antes de checar.

Enganos em alta. Pode ser mais fácil cair “no conto do vigário”, como se diz por aí.

Cuidado ao baixar aplicativos estranhos para o seu celular ou computador, por exemplo.

Já deu para sacar que você vai ter que ter mais atenção com informações, não é mesmo? Por isto, em assuntos sérios, como tratamentos médicos, investimentos, etc, procure por mais de uma fonte e ter mais cautela.

Vai ser mais fácil tomar decisões importantes depois que acabar Mercúrio retrógrado, a partir de 22/06.

Potencial de mal-entendidos, como uma pessoa falar “A” e a outra entender “B”. Faça esforço maior para ter bastante clareza na comunicação.

Tanto Mercúrio/Netuno como Mercúrio retrógrado requerem paciência, pois a mente das pessoas tende a estar mais confusa.

Cabeça mais distraída. Vale conferir dados e detalhes.

Dia-a-dia que pode se desorganizar com facilidade, pedindo constante reorganização.

Alto risco e tensão com a oposição Marte/Plutão

Esta é a última semana da oposição de Marte com Plutão, presente desde a semana anterior. É um aspecto intenso e de risco e que ocorre no eixo Câncer/Capricórnio, que está ligado a casas e edificações (na semana passada, por exemplo, houve a queda de um prédio em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro).

Com este trânsito, é possível haver aumento de crimes, em especial domésticos, já que Câncer rege vínculos,

Algumas dicas:

Evite confrontos desnecessárias e situações de risco. Este é um aspecto violento, em que a parte mais fraca sai perdendo.

Não é momento para embates de poder.

As discussões em redes sociais podem ficar bem inflamadas e agressivas.

Este aspecto astrológico pode gerar mais medo e sensação de ameaça.

Do lado positivo, para quem se dedica a transformações, é um contato que ajuda a entender melhor padrões que vêm da infância. Pode ser um bom momento para processos sérios de cura e terapia .

. Potencial de eventos climáticos extremos em vários lugares do mundo, como fortes chuvas, com desabamentos, frio intenso, etc.

Certo desgaste energético, por isto encontre meios de descansar e repor a sua energia. (Que tal explerimentar Reiki?)

Eclipse na quarta-feira

A Lua Nova de 10/06/2021 é também um eclipse solar. Isto significa dizer que, como Lua Nova, ela tem um efeito imediato por um mês, mas, como eclipse, as temáticas aqui também se mostram nos cinco meses adicionais além do mês inicial, tanto no plano coletivo como individual.

Leia as previsões completas para o eclipse de 10 de junho de 2021 aqui.

Sol em quadratura com Netuno: atenção à imunidade

Um dos desafios desta semana é o Sol em quadratura com Netuno a partir de quarta-feira (10), reforçando a atmosfera de confusão. Podemos nos sentir mais perdidos e desorientados. Sabendo de tudo isto, se possível, adie a tomada de decisões importantes se ainda não tiver clareza.

Esta combinação, exata no domingo (13), pode baixar a vitalidade, dando mais abertura a viroses e alergias, e, claro, à contaminação pelo Covid-19 (aqui tem um guia de alimentos para cuidar da imunidade)

Outros fatores que podem acontecer com o Sol em quadratura com Netuno:

Possibilidade de decepção

Baixa de motivação

Algumas pessoas ficam mais melancólicas ou sensíveis

Tem gente que pode sentir certa desconexão com a realidade por alguns dias, algo como “eu queria curtir e não precisar trabalhar”, como se uma faceta quisesse ir para o mundo da fantasia

Fica mais difícil cobrar precisão e certezas

Sentir mais sono e necessidade de dormir e descansar. Se possível, dê um espaço para sonhar e relaxar e faça atividades que ajudem a se conectar mais com o seu interior. Pode ser que o seu ritmo não seja o mesmo por estes dias.

E atenção com abuso de remédios e álcool.

O Sol em quadratura com Netuno fica no ar, até a quinta-feira (17) da próxima semana.

Vênus faz sextil com Urano: abra-se para boas surpresas

Também a partir da quinta-feira (10), Vênus faz sextil com Urano, aspecto que pede certa quebra na rotina, com se quiséssemos estímulo. Por exemplo, pedir comida ou almoçar em um restaurante diferente do habitual. Abra-se a convites de última hora, que poderão ser muito prazerosos (mas atenção porque a transmissão do Covid-19 segue em alta).

O aspecto é ótimo para pessoas comprometidas inovarem um pouco na relação e ajuda quem estiver solteiros a conhecer pessoas que podem ser estimulantes e inesperadas.

De quebra, é um aspecto que ajuda na parte financeira, com benefícios ou vendas inesperadas. Há certo fator sorte no ar envolvendo presentes ou ciosas inesperadas, até mesmo um elogio, aproveite!

Marte ingressa no criativo Leão na sexta-feira

Marte muda de signo na sexta-feira (11), passando a transitar pelo brilhante Leão até 29/07. Antes disso, Marte estava em Câncer. O planeta da alta energia e das iniciativas estava focado na vida doméstica e familiar e até alguns conflitos e desafios neste âmbito, como, por exemplo, uma obra emergencial que alguém teve de fazer em casa ou, ainda, o final de um vínculo.

Estas situações foram mais evidentes desde a semana anterior, com a oposição de Marte e Plutão.

Com Marte em Leão as ações se voltam mais para o indivíduo. Sabe, por exemplo, quando você fez muito pela família e sente um desejo de voltar para algumas práticas ou atividades suas, ter um pouco do seu espaço individual de volta? Marte em Leão é dar muito gás para lazer, amor, criatividade e autogratificação.

Porém, Leão é também o signo do orgulho, com facilidade em se ofender e desejo de marcar território. Entre o final de junho e durante todo o mês de julho, Marte vai fazer aspectos tensos, indicando possivelmente nações em conflito e até em situações perigosas. Na vida pessoal, podendo trazer mais estresse, conflitos, imprevistos e exageros.

Porém, até lá, desfrute do lado bom de Marte em Leão, que é o aumento da confiança e a necessidade de ter mais prazer na vida, focar no lado alegre e se expressar mais!

Que tal caminhadas, com segurança contra o Covid-19, em áreas verdes? Dar mais atenção aos filhos também vai ser uma necessidade nesta época, e eles vão estar com a corda toda, cheios de energia. Além disso, no amor, área leonina, vamos nos ver mais motivados.

