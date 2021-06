Numerologia: o que dá satisfação no relacionamento?

Você tem um perfil bem claro do tipo de pessoa que quer namorar? A aparência, o estilo de agir, o nível social e cultural? Sugiro que ao invés de simplesmente buscar pessoas que se encaixem nesse padrão que idealizou, você reflita sobre estas perguntas: o que me dá satisfação no relacionamento amoroso? O que realmente preciso para me sentir à vontade e ter muito prazer num namoro?

Esses detalhes são vistos através do Número de Motivação. Se tivermos espaço para vivermos o que mais nos dá satisfação, as chances de uma relação dar certo aumentam consideravelmente.

Se a pessoa parceira nos permite ser e agir conforme as necessidades reveladas pelo Número que ocupa essa posição do Mapa Numerológico, o vínculo com ela será bastante nutritivo, satisfatório e prazeroso.

Então, vale a pena nos dedicarmos a viver esses anseios, os quais, quando experimentados, nos enchem de vitalidade e bem-estar. Para confirmar qual o seu Número de Motivação, faça uma amostra grátis do seu Mapa Numerológico incluindo seu nome completo e data de nascimento aqui.

Depois, confira as dicas abaixo:

Numerologia: satisfação no relacionamento

Número de Motivação 1

Quer receber a admiração da pessoa parceira por ter um jeito de ser original, independente e dinâmico. Portanto, precisa de um namoro que lhe proporcione autonomia e oportunidades de expor suas criativas ideias, principalmente para deixar o relacionamento mais estimulante. Porque não é muito fã de rotina. Aprecia até um certo clima de competição com a pessoa parceira.

Número de Motivação 2

Deseja a apreciação da pessoa amada por ter um jeito protetor, carinhoso e sensível. Necessita de um clima de muito romantismo e companheirismo. Ama fazer pequenas coisas com a pessoa parceira, porque gosta de sentir-se em comunhão com o ser amado.

Se tiver espaço para ser uma pessoa conciliadora, dialogando com respeito e compreensão, adorará essa oportunidade de aparar arestas e estabelecer uma união mais íntima.

Número de Motivação 3

Almeja ser constantemente o centro das atenções do outro. Precisa de muitos elogios sinceros sobre seu jeito todo especial de se expressar, criar e se comunicar. Anseia por um envolvimento em que haja uma livre verbalização do que pensa e sente.

Tende a gostar de eventos sociais e artísticos ao lado da pessoa parceira, uma vez que ama a amizade e a beleza.

Número de Motivação 4

Anseia por um vínculo que lhe dê segurança e estabilidade. Como gosta de tudo muito definido, claro e organizado, não gosta de simplesmente ir deixando o romance tomar seu rumo.

Prefere que haja a formalização do vínculo e que seja respeitada por sua capacidade profissional, organizacional e produtiva. Se puder, então, cuidar de questões práticas e financeiras da pessoa parceira, melhor ainda. Pois quer mostrar toda sua eficiência e ser útil ao ser amado.

Número de Motivação 5

Quer um vínculo que lhe faça crescer, progredir. Uma compatibilidade intelectual com a pessoa parceira é fundamental. Porque almeja compartilhar suas percepções e alargar os horizontes culturais-filosóficos de quem se relaciona (e também aprender com os conhecimentos da outra pessoa).

Viajar, ler e fazer cursos junto com o ser amado é algo que lhe proporciona muito prazer. São meios de evitar a rotina e arejar a mente – o que tanto aprecia.

Número de Motivação 6

Deseja um clima de tranquilidade e marcante união com a pessoa parceira. Seu namoro precisa de um envolvimento marcado pela diplomacia. Quer ajudar o(a) namorado(a) a ser alguém melhor.

Se puder, junto com o ser amado, atuar socialmente em alguma comunidade ou instituição de caridade, melhor ainda. Porque lhe agrada ser alguém que ajuda o próximo e estar num relacionamento com esse tom humanitário. Tende a gostar de uma pessoa parceira esteticamente bela, socialmente apreciada como bonita.

Número de Motivação 7

Almeja um vínculo de confiança e intimidade. Como adora conforto e qualidade de vida, quer estar ao lado de alguém com esses mesmos desejos. É uma pessoa exigente e um pouco desconfiada.

Quer entregar-se a alguém que lhe compreenda e saiba ouvir seus sábios conselhos professorais. Ou, pelo menos, que lhe permita estudar, se aperfeiçoar e se conhecer melhor.

Número de Motivação 8

Anseia por uma pessoa parceira que respeite sua autoridade. Pelo fato de desejar alcançar uma posição de poder e sucesso, procurará um namoro que lhe permita demonstrar seu lado ambicioso.

Encontrando um(a) namorado(a) respeitável e socialmente reconhecida, você se sente melhor. Porque sabe que poderá construir uma segurança profissional e uma estabilidade material ao lado de alguém com as mesmas pretensões. Se uma respeitar o poder pessoal da outra, melhor ainda.

Número de Motivação 9

Quer que a pessoa parceira valorize seu lado humanitário que adora ajudar as pessoas, principalmente ao transmitir seus conhecimentos e percepções. Desse modo, seu namoro precisa de espaço para filosofar e compartilhar reflexões que ampliem sua capacidade de compreensão.

Um vínculo marcado pela expressão afetiva inspirada e compassiva, com saudáveis doses de autossacrifício entre você e a pessoa parceira é algo que lhe proporciona prazer.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]