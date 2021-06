Astrologia: Lilith revela seus desejos ocultos

Na Astrologia, a Lilith, também conhecida como Lua Negra, representa temas como sexualidade, medos e aspectos ocultos de nossos desejos. Apesar de seu significado astrológico ser controverso e de ainda não haver um consenso sobre sua interpretação, ela vem sendo apontada e defendida como uma representante dessas temáticas.

Para uma interpretação completa da Lua Negra é preciso saber em qual signo e Casa astrológica ela se encontra em seu Mapa Sexual, além dos aspectos que faz com outros planetas. Por meio desta análise é possível descobrir quais processos inconscientes você costuma trazer à tona em seus relacionamentos amorosos, como expressa sua sexualidade, os tipos de desejo que costuma sufocar e até possíveis razões para algumas de suas frustrações nos relacionamentos.

Clique aqui e descubra gratuitamente em qual signo está sua Lilith. Depois, confira abaixo algumas interpretações para este posicionamento.

Lilith em Áries

Você tem uma sensualidade marcante, mas pode acabar assustando algumas pessoas ao agir com indiscrição ou até um certo descontrole emocional para satisfazer seu excesso de libido. Por conta deste jeito instável, os outros tendem a achar que estão diante de alguém pouco comprometido. Possui muitos desejos acumulados e possivelmente gosta de dominar na hora do sexo, além de ouvir palavras sedutoras e instigantes. Também prefere estar com quem consegue acompanhar seu ritmo acelerado.

Lilith em Touro

Você tem uma sensualidade marcante e atrai naturalmente as pessoas. Amante do prazer, deve tomar cuidado para que isso não se transforme em compulsões na cama e acabe vivendo relacionamentos baseados puramente na química sexual. Gosta de receber toques e carinhos do outro, além de priorizar o conforto na “hora h”. Também sente atração por quem, assim como você, prioriza os momentos de intimidade a dois.

Lilith em Gêmeos

Você sabe como ninguém usar as palavras na hora da conquista. O problema é que tende a passar a imagem de que não é alguém confiável e estável para se relacionar. Flexível, adapta-se facilmente às diferentes personalidades. Possivelmente racionaliza sua sexualidade, o que pode fazer com que desenvolva algumas taras ou pense demais sobre sua performance entre quatro paredes. Não se apega com facilidade e preza muito pela sua liberdade. Por este motivo, tende a preferir pessoas leves e abertas a experimentar.

Lilith em Câncer

Você é naturalmente carente e gosta de saber que é importante na vida das pessoas. Só consegue expressar livremente sua sexualidade e sentimentos quando percebe aceitação por parte do outro e está satisfeito com o próprio corpo. Para sentir prazer na cama é fundamental que confie na pessoa parceira. No entanto, seu apetite sexual, assim como seus sentimentos, pode oscilar bastante. Por isso, costuma buscar pessoas compreensíveis e pacientes. Também pode se relacionar com alguém mais velho.

Lilith em Leão

Sexo para você é prioridade. Gosta de seduzir, mas precisa sentir que tem a total admiração do outro. Caso contrário, o apetite sexual – que costuma ser abundante – fica abalado. Amante dos prazeres, pode se exceder nesta busca, seja por sexo, bebidas festas ou comidas. Costuma envolver as pessoas na sua aura de sedução e, por esse motivo, não tem dificuldades em arrumar parceiros para o sexo. Gosta de brincadeiras entre quatro paredes e de pessoas modernas, bem-humoradas e que saibam separar sexo de amor.

Lilith em Virgem

Você é uma pessoa extremamente preocupada com os detalhes e o bom funcionamento de tudo que se envolve. Por conta disso, pode ter seus momentos de intimidade e de lazer prejudicados por esta necessidade de perfeccionismo. Tem apetite sexual de sobra, mas sente dificuldades para se libertar e expressar livremente todos os seus desejos mais secretos. Muitas vezes pode aparentar frieza e indiferença para o outro, que deve ter paciência para esperar você revelar sua faceta mais sedutora e carinhosa.

Lilith em Libra

Você preza muito pela harmonia nos relacionamentos, mas justamente por conta disso pode acabar acumulando mágoas, já que não diz o que desagrada. Busca um amor idealizado, o que dificulta a vivência de uma relação verdadeira, com seus altos e baixos. No sexo, busca pelo belo e requintado, tendo horror à vulgaridade. Seus desejos são difíceis de serem saciados, já que tende a se sentir pouco à vontade com pessoas que não conhece muito bem. Entre quatro paredes busca um prazer que vai muito além daquele sentido no corpo.

Lilith em Escorpião

Cheio de energia e tesão, você acaba atraindo as pessoas para seu raio de ação, mesmo que a princípio elas não tenham interesse. Pode guardar cicatrizes no terreno amoroso, decorrentes de traições, dificuldades sexuais, disputas, entre outros conflitos. Também é propenso a ter acessos de ciúmes e fúria no campo sexual, além de tentar esconder desejos que os outros consideram feios ou inapropriados.

Lilith em Sagitário

Você tem uma curiosidade nata entre quatro paredes. Gosta de viver experiências intensas e cheias de paixão, além de sempre buscar inovar no sexo. Por este motivo, dificilmente se apega a uma única pessoa e pode não dar a atenção que seu par acha que precisa. Também costuma usar o sexo como válvula de escape das tensões, o que pode acarretar em práticas nas quais você ultrapassa os limites na cama.

Lilith em Capricórnio

Você transmite a imagem de alguém poderoso, o que gera uma grande admiração por parte de alguns e antipatia de outros. Muitas vezes não sabe conciliar seu desejo de ter projeção na vida social com as demandas que um relacionamento exige. Na cama, tem muita preocupação em ser apreciado pela pessoa parceira, pois teme que ela não lhe ache tão atraente. Apesar de possuir uma natureza fiel, com o tempo pode sentir tédio ao ter a atenção de apenas uma pessoa. Busca um par mais novo e sensível, alguém que saiba que pode aprender com você e ofereça a segurança que precisa no amor.

Lilith em Aquário

Este é o posicionamento típico de alguém que eventualmente tem relações sexuais com pessoas de seu círculo de amizade, o que pode trazer tensões no grupo que convive. Apesar de assumir uma postura liberta e revolucionária no que diz respeito ao sexo, muitas vezes não consegue aplicar isso na própria vida. Entre quatro paredes costuma ser criativo, mas como também adota um comportamento excêntrico, pode afastar algumas pessoas, pois tem dificuldade de se adequar às expectativas alheias.

Lilith em Peixes

Para você, é comum se arrepender por ações impensadas no campo afetivo, já que costuma se confundir em relação ao que sente. Extremamente sensível, busca viver, no sexo uma experiência que vai além do mero prazer corporal, pois deseja se fundir ao outro. Tende a viver amores platônicos ou “de novela”, com pessoas comprometidas ou inacessíveis emocionalmente. Apesar disso, sempre busca encontrar um sentido nos relacionamentos que desfruta.

Clarissa De Franco

Clarissa De Franco é psicóloga, com Doutorado em Ciência das religiões e Pós-Doutorado em Estudos de Gênero. Atua com Direitos Humanos, Gênero e Religião, além de ser terapeuta, taróloga, astróloga e analista de sonhos.

