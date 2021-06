Pedra da lua: significado, benefícios e como usar o cristal

A pedra da lua é muito procurada pela sua beleza e o seu brilho interno especial. Portanto, ela nos apresenta e representa o aspecto do feminino, a energia YIN em equilíbrio. Todas as pessoas, independentes do gênero, possuem em si a energia feminina e masculina, por isso este cristal pode ser utilizado para equilibrar e harmonizar esse aspecto energético.

Também muito usada em acessórios pessoais, ela pode ser aliada da meditação acompanhando diferentes fases da lua. Neste artigo, explico seu significado, como identificar uma verdadeira e como usá-la no dia a dia e para explorar a energia sutil do feminino.

Pedra da lua: significado

O significado do nome “pedra da lua” vem pela sua aparência similar à da lua em uma noite clara. Assim, esse cristal é praticamente todo branco, mas com um brilho interno especial, geralmente furta-cor ou azulado.

Para que serve e como usar

Independente do gênero, todas as pessoas tem em si a energia feminina e masculina. Logo, a pedra da lua serve para nos lembrar e trabalhar a energia YIN, o feminino equilibrado.

Quando falamos nisso, trata-se do princípio fundamental que está presente em todas as manifestações passivas, frias, escuras, receptivas, nutridoras. Assim, ela também é utilizada para equilibrá-los quando se apresenta nos seus excessos e faltas, como, por exemplo: excessos de passividade, frieza e absorção. Além da falta de receptividade, de nutrição e de interiorização também.

Recomendo muito o uso na meditação e, se for em sincronia com a lua e suas fases, melhor ainda! Também é muito usada em acessórios como: anéis, pingentes, brincos, tiaras e diademas. Para quem não sabe o que são: as diademas são utilizadas como pequenas coroas na altura da testa, com intenção de manifestar algum dos aspectos da energia feminina.

Como identificar uma pedra da lua verdadeira

Sabe aquela pedra que parece de mentira de tão perfeita, homogênea e um achado de barata? Provavelmente é falsa.

Uma pedra da lua verdadeira/natural é realmente bela, e por ser natural geralmente não tão homogênea no seu brilho e cores internas. Assim, se for a pedra da lua verdadeira natural e perfeita será extremamente cara pela sua raridade.

Para identificar a natural, é preciso perceber suas imperfeições como diferenças, mas recomendo buscar em lojas e mineradoras de confiança e com referências. Veja no vídeo abaixo um cristal verdadeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por terapeuta e mentora (@simone.kobayashi)

Meditação com pedra da lua

Medite com a intenção na lua que se está:

Na lua crescente busque na sua meditação com a pedra, ferramentas internas de aprimoramento e mudança, como resiliência, pró atividade, clareza, e auto nutrição.

busque na sua meditação com a pedra, ferramentas internas de aprimoramento e mudança, como resiliência, pró atividade, clareza, e auto nutrição. Na lua nova , busque a força para se mostrar, apresentar ao mundo o que sabe e suas mudanças.

, busque a força para se mostrar, apresentar ao mundo o que sabe e suas mudanças. Na lua cheia , busque a celebração, o prazer interno de uma jornada bem feita, encha-se de energia para mudar novamente de fase.

, busque a celebração, o prazer interno de uma jornada bem feita, encha-se de energia para mudar novamente de fase. Na lua minguante, use a meditação com a pedra da lua para rever, auto analisar seus processos, desapegar do que não funcionou e retirar lições valiosas.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

[email protected]