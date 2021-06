Florais para a sensualidade: reaqueça sua vida sexual

Num lindo dia, vocês se conheceram. Foi paixão à primeira vista. Ou mesmo à segunda vista, tanto faz. Os dias e meses que se seguiram ao encontro foram consumidos por esta paixão. A atração era imensa, o sexo intenso e constante.

O tempo passa e a paixão, que foi se arrefecendo aos poucos, foi substituída pelo amor. Ah, o amor! Aquele que constrói, admira, é generoso, amigo. É calmo, pleno, mas tão intenso quanto. O sexo continua ardoroso, constante e mais íntimo ainda.

Num mundo idealizado – leia-se, sem problemas – o amor seria suficiente para que todos fossem felizes para sempre. Mas nós sabemos que conto de fadas só mesmo nos livros infantis.

Na vida real, entre um capítulo e outro de uma história de amor bonita, há as contas a pagar, tarefas e horários a cumprir, responsabilidades, filhos, cansaço e as frustrações pessoais. E o sexo, como fica no meio disto tudo?

No meu consultório virtual, recebo muitos casais assim. Ele se amam, se dão super bem mas em algum momento da rotina extenuante, o sexo foi rareando, rareando e, quando se deram conta, a frequência já tinha caído sensivelmente. Ou virou uma coisa mecânica, sem aquele ardor de antigamente. Às vezes, distante e frio.

Algumas essências florais podem ajudar a reacender aquela velha chama, trazendo de volta a fusão que tanto bem fazia ao casal. Confira a seguir alguns florais para a sensualidade:

Hibiscus (Califórnia): se a relação sexual está fria, faltando calor e vitalidade, este floral traz de volta a paixão física e o afeto. Desperta também a sensualidade que integra corpo e alma. Indicado quando há desinteresse pelo sexo, pois elimina a apatia. É também afrodisíaco e traz criatividade à relação íntima. Hibiscus (Minas): se está faltando fusão com seu parceiro, este é o floral indicado. Funciona muito bem em relacionamentos afetivos marcados por desavenças, desentendimentos e intolerância de ambas as partes. Coadjuvante na impotência psicológica e na frigidez feminina, Hibiscus traz de volta a sintonia entre o casal. Lady´s Slipper (Califórnia): para a exaustão nervosa que gera esgotamento na vida sexual. O floral atua como um tônico para que a pessoa se sinta revitalizada e de novo interessada no sexo. Hymenaea (Minas): se a criação dos filhos – e o cansaço, as discordâncias e responsabilidades relativas – é a questão que mantém o casal distante, esta essência traz de volta o equilíbrio que falta na vida afetiva e sexual.

É importante ressaltar que, sendo um casal, a dupla deve tomar as gotinhas para trabalhar o conflito que atinge a relação em comum. E, como cada ser humano é um ser individual que possui características próprias, é fundamental também o acompanhamento de um terapeuta floral para que indique as essências florais complementares ao tratamento.

Nota importante sobre a escolha dos florais para a sensualidade:

A automedicação de florais parece bem fácil. A pessoa procura por palavras-chave e escolhe as essências. Você não precisa se identificar com 100% das características de uma essência para tomá-la.

Eles não apresentam contra-indicação, mas para fazer a escolha correta é preciso conhecer os sistemas florais e, ao mesmo tempo, ter capacidade de perceber claramente as questões pessoais ou das pessoas próximas, o que nem sempre é simples. Por isso, um profissional capacitado é sempre a melhor opção.

Carolina Arêas

Iniciou sua formação como terapeuta floral através do Healing Herbs, da Inglaterra, estudando as essências de Bach. Também trabalha com Reiki nível II e massoterapia ayurvédica, e é co-criadora do projeto "Word Rocks".

